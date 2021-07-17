專訪｜國民黨智囊林郁方：中華民國是最大公約數　大陸應以德服人

對於「台獨」的定義、狀態，何種情況才算是「台獨」眾說紛紜。因台獨定義不清的模糊性，給了獨派一定的耍弄空間，民進黨也刻意「說不清」與「不說清」。又如美國常以「政治實體」或「民主政體」指涉台灣，能算得上是一種台獨嗎？隨着不同政治立場而有不同看法，使得台獨擁有「千種面貌」的詮釋。



多維新聞專訪國民黨智庫國政基金會國安組召集人林郁方，談及國民黨（或泛藍）如何看待「獨立」，以及「中華民國」此刻的狀態是否可看作「獨立」。內容稍經編輯後轉載於《香港01》。

2021年7月4日，久未露面的台日關係協會會長邱義仁，接受台灣前總統陳水扁的廣播節目專訪，談及台獨與319槍擊案。（Youtube@微微笑廣播）

陳水扁時期的台灣國安高層邱義仁日前接受陳水扁廣播專訪拋出「不能台獨說」，加之以美國白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campell）公開表示「美國不支持台獨」，由此引發台灣輿論針對「台獨」的熱議。

國民黨看中華民國：已是主權獨立的國家

林郁方開宗明義表示，以治權來講，目前台、澎、金、馬在中華民國政府「全然以及有效」的管理之下，中華民國是一個完全主權獨立的國家。而以《中華民國憲法》而言還是「一中憲法」，在《中華民國憲法》中，「中國大陸」也是中華民國的一部份。既然包括大陸地區，也就沒有「華獨」或「台獨」的問題。如果有人因此講中華民國政府追求台獨，他認為這樣的說法不合理。原因在於《憲法》是國之根本大法，他再次強調，《中華民國憲法》目前來講是「大中華民國憲法」，包含台灣地區跟大陸地區，所以沒有華獨也沒有台獨。

林郁方進而批評，民進黨很多人認為中華民國是個障礙，沒有中華民國，台灣獨立建國就完成了。民進黨執政經過陳水扁八年，蔡英文五年，總共13年，蔡英文完全掌握修憲大權，民進黨在台灣立法院過半可以試着推動修憲，把中華民國摧毀掉，讓台獨成功建國，但民進黨連嘗試的膽子都沒有，民進黨只會批評中華民國，也沒膽子跟能力​​摧毀中華民國，邱義仁點明台獨是不可能的事情，美國也不會支持，這就是政治現實。

國民黨智囊林郁方道出，國民黨看中華民國，早已是個主權獨立的國家，且《中華民國憲法》為「一中憲法」，沒有華獨或台獨的問題。 （多維新聞）

中共看中華民國：等於華獨或台獨

多維新聞詢及，從治權而言，中華民國是否算是「事實上的獨立」？林郁方強調，「就是主權獨立的國家」。

林郁方認為，中共會將中華民國這樣的狀態看成某種程度的台獨或華獨，中共目的也是要「打壓中華民國」。他指出，民進黨跟中共有共同目標：消滅中華民國，對民進黨而言，消滅中華民國，台獨建國就完成了；對中共而言，消滅中華民國，統一就完成了，但民共雙方都「一廂情願」，消滅中華民國這麼容易的話早就做了。

國民黨主席江啟臣7月7日針對美國國安高層公開說「美國反對台獨」，表示「中華民國才是最大公約數」，呼籲蔡英文宣示捍衛中華民國。 （facebook @ 江啟臣）

林郁方：中華民國是美中台最大公約數

林郁方分析，「消滅中華民國」做不到的原因第一點是「中華民國還是台灣大多數人民的最大公約數」，即使對國民黨不滿意的人，如果要把中華民國拿掉而因此惹來殺身之禍，台灣多數人是不願意的，中華民國可以說是「台灣的護身符」。中華民國一旦消失，中共就有理由武力犯台。第二點是，儘管中共不喜歡中華民國，但中共更痛恨台獨，在這樣的情況下，中華民國便生存下來。

林郁方接着說，民進黨不了解一個問題，他們誤以為美國都稱呼台灣為「台灣」，也不稱為中華民國，可見美國對中華民國很不喜歡，喜歡的是「台灣」，台獨支持者更認為台灣不是中華民國，不過當真的要辦公投，如陳水扁時期的「入聯公投」，美國的態度便說明一切，美國斷不能接受因中華民國消失而爆發台海戰爭，美國更深知中華民國是台灣、大陸、美國三方可以接受的「最大公約數」，美國欲維持現狀，改變現狀意味台海戰爭爆發。同時北京也深知，如果中華民國消失，北京只剩動武一途。跟大陸民間的「小粉紅」相比，北京高層冷靜得多。

聳立於台灣觀光熱區的台灣獨立旗幟。林郁方指出，北京最後恐面臨抉擇：究竟要中華民國，還是象徵台獨的台灣共和國。 （多維新聞）

北京將臨最終選擇：中華民國還是台灣共和國

林郁方特別提醒北京，北京最後要選擇中華民國還是台灣共和國？因為對很多捍衛中華民國的人來講，中共消滅中華民國無法被接受，北京對中華民國有越多的接受跟容忍，兩岸關係會越穩定，台海被改變現狀的可能性就越低，那麼中國大陸何必破壞？

中國大陸做的很多事情，例如打壓中華民國，都讓台灣即便是堅定反台獨的人都對大陸反感，例如在蔡英文上台後，掠奪中華民國邦交．甚至加碼把有些跟中華民國沒有邦交但用中華民國名稱設立代表處的國家，逼迫他們消除中華民國四個字消除，請問北京是反中華民國、反台獨，還是兩個都反？如果是兩個都反，這對兩岸關係有幫助嗎？反台獨很多人或許睜隻眼閉隻眼（因為這就是中共既定立場）， 可是反中華民國讓很多視中華民國為兩岸公約數的人不能接受。

他表示，中華民國反對台獨，中共也反對台獨，那麼為何要對中華民國毫不假以辭色的打壓？這是兩岸關係發展的最大障礙，支持中華民國的人無法接受中共打壓中華民國，北京領導人必須思考，統一的事情除非用武力解決，否則統一是漸進式的、和平且情投意合的「自然發展」 ，這樣的統一的道路才是理想道路，如果要用不停打壓中華民國的方式，這條道路會走得很艱辛。

林郁方提醒中共高層，中共也是繼承中華民國的資產，應對中華民國多些感恩。（多維新聞）

中共繼承中華民國資產 應感恩中華民國

多維新聞追問，國民黨呼籲中共正視中華民國存在，聽在中共耳裏，會不會被認為是「獨台宣言」？林郁方認為，中國大陸要用「感恩的心」看待中華民國。對日抗戰是中華民國軍民流血抵禦日本侵略，是中華民國爭取到聯合國五強地位，成為聯合國安理會五個常任理事國之一，中共繼承中華民國的代表權，多少要有些感恩。

林郁方說，中國大陸要了解「中國國民黨」的支持者絕大多數都支持中華民國，捍衛中華民國，中國國民黨要求中共正視中華民國的存在，這不只是事實而已，還有情感因素。中華民國在中國大陸歷經北伐、八年抗戰，一路到台灣來，跟中國國民黨的命運習習相關，中國國民黨要中共正視中華民國存在的事實，這跟歷史、情感有關。既然跟人民的歷史、情感有關，卻要用政治力量消除掉，中國大陸再怎麼強大都沒辦法做到讓支持中華民國的人接受中共的邀請，自願放棄中華民國，那是不可能的事情，所以正視中華民國的存在，他個人認為很正常自然的要求，統一道路是很長遠的。

1989年6月5日，六四事件天安門清場後，一名手無寸鐵的青年隻身試圖擋坦克去路，被認為是八九民運中極具象徵意義的一幕。林郁方認為，比起急於促統，中共應正視過去歷史。林郁方沒有明說的是：兩岸要往前走，需要中共坦承歷史錯誤。 （美聯社）

比起急於促統 中共更應正視兩岸歷史

林郁方呼籲北京領導人，現在中國有很多重要的事情要做，中國大陸很多人民生活在貧困中，還沒有實現真正的均富，很多地方非常窮困，尤其是偏遠地區的大陸人民，如何改善他們的生活才是重點。中國大陸逐漸強大，便要展現大國的氣勢，包容心要大一點。

林郁方強調，中華民國跟中國國民黨源於中國大陸，現在到台灣來，這是戰爭（指「國共內戰」）的結果，這是歷史的發展，歷史發展至此要有尊重，兩岸關係發展到這樣的田地不是沒有原因，中國大陸要想辦法讓大陸以外的人接受，這有助於大陸爭取台灣人民感情。

2020年10月10日，國民黨上午在中央黨部前廣場舉行「慶祝中華民國 109年國慶日升旗典禮」，黨主席江啟臣（前左起）、前總統馬英九、前副總統吳敦義等人出席，與現場民眾共同慶祝中華民國生日。（中央社）

他提醒，台灣很多人看待中共政權，是看中共經過「三反五反」、「大躍進」、「文化大革命」、「六四天安門事件」等造成人民死亡的政治動亂，這樣的歷史很難讓人忘懷，中國大陸一直講現在，卻沒有想到過去，歷史在人的心目中最難忘懷，過去的中共破壞中華文化，造成大量死亡，大陸政治高層「選擇性失憶」，可是台灣人民跟大陸多數人民是不會忘記的。今日兩岸關係發展有很多困難，其中是中國共產黨統治期間犯過很多錯誤，造成很多死亡，中國共產黨形象受到全世界人民包括台灣的懷疑跟責備，眾人不會輕易忘記歷史。

林郁方表示，發展至今的中國大陸，心中要有悠閒、輕鬆、信心跟樂觀，如此包容心才會強，不管是對大陸異議人士，或是海外華人才會有更多包容，這是中國大陸真正該做的事情，展現武力是要向「真正敵人」展現，那個敵人是威脅中國生存的敵人。他笑稱，「台灣顯然不會威脅到中國生存」，跟台灣秀肌肉沒有必要，「中國人講情」這句話講出華人的特性，在這狀況之下，既然了解「民族的個性」，要不要多講些情，用王道以德服人？