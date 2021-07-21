鄭州曠世暴雨早有預警　為何仍讓人猝不及防？

7月20日，中部城市河南鄭州遭遇千年一遇的暴雨，短時間內的強降雨讓鄭州成為一片汪洋，地鐵洪水倒灌導致500多乘客陷入險境，街頭拋錨的汽車被洪水沖走，更有民眾在洪水中不幸喪生，網絡流傳的視頻記錄的一幕幕慘劇，觸目驚心。



截至發稿時，當地政府通告顯示，暴雨引發城市洪澇已經導致12人死亡、5人受傷，而這僅僅是地鐵洪水倒灌所致。據信，隨着統計數據的更新，傷亡人數可能不止17人，造成的經濟損失必然也數以億計。

面對突如其來的「曠世暴雨」所造成的災難和傷亡，有聲音開始聚焦鄭州的城市治理，以及政府應對危機存在的短板；有人開始質疑，為什麼鄭州面對預期的災害，沒有做好萬全的準備？

暴雨之後，河南鄭州一片汪洋（點擊瀏覽大圖）：

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對於此次暴雨，鄭州氣象局數據顯示，該市20日16時至17時一個小時的降雨量達到201.9毫米。19日20時至20日20時，單日降雨量達552.5毫米。17日20時至20日20時，三天的降雨量達617.1毫米。而鄭州常年平均全年降雨量為640.8mm，相當於這3天下了以往一年的量。

有分析指，從氣候學的角度來看，鄭州暴雨小時降水、日降水的概率，重現期通過分佈曲線擬合來看，都是超千年一遇的。

氣象部門規定： 24小時內降水量超過50毫米為暴雨，24小時內降水量超過100毫米為大暴雨，24小時內降水量超過250毫米為特大暴雨。世界上任何城市，24小時內降雨接近200毫米都會嚴重積水，而鄭州市內19日20時至20日20時24小時降水量超過550毫米，最大降水量出現在鄭州尖崗，為696.9毫米。

而德國作為一個高度發達的歐洲國家，在自然災害預防方面經驗豐富，但在14日至15日，有氣象記載75年以來的最大暴雨中引發德國史上最大洪災，已造成至少171人死亡，近千人受傷，初步評估損失達20億歐元。鄭州單日降雨量比德國降水量最多的科隆——24小時降水量151毫米——的3倍還多。

事實上，一周前開始，從國家防汛抗旱總指揮部到河南省市層面，就開始研判黃淮流域汛情和佈置抗洪搶險。7月13日，河南省早早宣佈防汛進入「戰時狀態」。諸多訊息顯示，從7月17日開始河南省從上到下都已經動員起來，準備迎接汛情的到來。

以省會鄭州為例，鄭州市防汛抗旱指揮部此前下發緊急通知稱，當前防汛抗災形勢「十分嚴峻」，決定自即日17時起將防汛二級應急響應提升至一級。根據官方訊息，洪澇災害事件按嚴重程度和影響範圍可分為一般四個級別，一級最嚴重。啟動一級響應，意味着當地政府可依法宣佈該地區進入緊急防汛期。

鄭州地鐵遭遇洪水倒灌，有12人因此喪生（點擊瀏覽大圖）：

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但問題在於，此次鄭州暴雨是超千年一遇的，一個小時超過200毫米的降雨量更是突然而至，顯然不能夠苛責當地的應對舉措能夠做到萬無一失，因為這並不是人力所能完全應對的。

不可否認，面對隨時可能到來的洪澇災害，如果在城市治理上有更長遠的防洪設計，以及更及時準確地預警，比如地鐵在暴雨來臨之前停運，或者全市放假一天以應對可能的暴雨，可能暴雨帶來的損失，特別是人員傷亡情況會好一點。

在暴雨預警這一點上，曾經在2012年經歷過「7·21」特大暴雨的北京，已經調低了暴雨預警的標準，北京不久前的一場暴雨之前，幾乎每個市民都接到了暴雨預警短信，雖然事後證明並非所有區域出現暴雨險情，但這種讓全民知曉的預警機制，但無疑能夠有效降低災害風險，防患於未然。