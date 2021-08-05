東京奧運｜小S「被台獨」震驚兩岸　「親中的藍」已不被接受？

台灣藝人徐熙娣（小S）因為將中華台北奧運選手稱為「國手」，遭大陸網友出征，一夕淪為人人喊打的「台獨」箭靶，民進黨政府則將此事詮釋為大陸「不自由」的證明，抨擊兩岸關係將因中國的作法更加疏遠。在兩岸敵意螺旋不斷升高的此刻，大陸部分輿論挺小S的「異聲」，則成為這場風暴中難得的風景。



小S遭出征後，一位暱稱為「正直男孩」、認證為《奇葩說》辯手戴子策的網友在微博發文，批評其他網友抵制聲討小S「一整個莫名其妙」，他指出「台灣還沒有被收復」，不能期待對岸都是「紅的」，認為小S的言論是來自於自身的教育環境，而台灣的文化習慣就是把奧運選手叫做「國手」，他直言大陸網友「太敏感、太矯枉過正和太沒有自信」，才會把小S強安上「台獨」罪名。

他的微博文章下方也引起正反方網友論戰，有支持的網友留言稱「終於看見個正常人了。中國人這麼敏感真的越活越封建了，一個歷史遺留問題，歲月都沒化解，鍵盤手天天就要一刀切，動不動就上綱上線，說好的大國之範，真不要嘴上高姿態，現實一根針吧。」

另外，也有挺小S的網友整理過去她在節目上的言論，指大S和小S兩人都會在節目中自然地表明親中態度，並多次發表以是中國人為榮的言論；有次小S遇到來自同鄉的黃渤，還因為黃渤的山東口音讓她想起爺爺而差點哭了，突顯出兩岸一家親的民族情懷。

之後，小S的姊夫汪小菲在微博上也發文力挺小S，稱「認識她們十幾年了，和我回到北京去山東老家看親戚，日常我們在家裏的對話，她們真是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人。這麼多年做了，說了很多」，但該貼文後來被刪除。

汪小菲在微博發文力挺小S，稱「她們真是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人」，隨後刪除。（微博@汪小菲）

事實上，小S「外省藍」的政治認同一向鮮明，到大陸發展後更常常被台灣親綠網友貼上「舔共藝人」標籤，在台灣輿論場長期是不討好的「藍」「紅」相間的顏色，怎知這次因為奧運支持中華台北隊選手突然被大陸網友打成「台獨」，實在令人跌破眼鏡，也難怪小S遭出征後表示需要「靜靜」。

有大陸網友認為，小S這類「鐵藍」和「泛藍」可能沒有錯，但他們已經「不屬於這個兩岸都在瘋狂加速的時代了」。言下之意是，在兩岸關係惡化的大背景下，親中的「藍」已經不被接受，要和大陸來往、在大陸賺錢，就要「紅」得徹底，明確宣示支持「一個中國」，甚至奧運比賽也只能為中國隊搖旗吶喊。

小S近年被台獨派視為是「舔共藝人」，例如2020年就有台灣親綠粉絲專頁發文批評小S是「共星」，還說「這裏是台灣，舔共很危險，快回中國吧！」（Facebook@抓到了！這梗很綠）

小S以及很多在大陸發展的台灣藝人的進退兩難，背後是兩岸分斷70多年遺留下來的歷史難題，而要解決這個難題，也絕非這些藝人們表不表態這麼簡單。平心而論，從馬英九全面開放兩岸三通和擴大交流以來，數以萬計來往兩岸的藝人、商人、學者、學生對於兩岸關係的進展都起到一定的正面作用，如果沒有兩岸間持續的經濟、社會和文化交流，沒有台灣人和大陸人的真誠交往，恐怕親近大陸的台灣人會更少。

兩岸若能多對小S多一點寬容，實際上就是給兩岸人民相互認識和和解的一個機會，而非把彼此一步步拖進內戰的壕溝當中，到時恐怕為時已晚。