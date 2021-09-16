恒大要準備「改姓」了？　北京仍在評估「爛攤子」

恒大會不會完，要看怎麼定義這個「完」。如果說這個「完」是恒大關門倒閉，進行破產清算，那這個可能不大。

但是，另一種「完」，比如其集團旗下經營某些業務板塊的「有限責任公司」宣告破產，以及通過出售、重組、引入戰略投資者等，改變其集團資產原本「姓許」的性質，這倒很可能會發生。



原因主要兩點，一是恒大現在在中國內地有近百個在建樓盤，如果在這個時候讓恒大關門倒閉，進行破產清算，這些樓盤都會有爛尾風險，它將牽動從上游供應商，到下游承建商，到貸款銀行，到地方政府，到全國各地成千上萬購房者的具體利益，將會後患無窮。

二是有太多購買了恒大理財產品的客户，按照中國法律規定的破產清算程序，如果對恒大進行破產清算，首先要兑付拖欠員工的工資與社保，其次是兑付拖欠國家的稅費，再次才是兑付其它負債，而且在兑付其它負債時，在優先項完全結清之前，不能結其它非優先項，所以，如果進行破產清算，這筆錢要兑付給理財客户可就難了。

那麼這樣一來，這麼多購買了恒大理財產品的用户怎麼辦？他們會不會有什麼過激舉動？會不會影響到社會穩定？在自由市場國家說起這個事，可能會說「食得鹹魚抵得渴」，高收益意味着高風險，既然投資者是被恒大十幾個點的回報吸引，那如今恒大出事，就自己承擔，國家不管。

恒大危機如何解決，北京要考量很多因素。（視覺中國）

但是，中國的情況不一樣，中國在經濟社會治理上素來更注重社會效應，中國政府也是個奉行全能政府理念的社會主義國家的政府，這就決定了它不可能聽之任之任由事態惡化，影響到金融體系與社會穩定的。就算是恒大自己願意破產清算，在風險沒有解除之前，中國政府也不會同意。

再者，恒大債務違約不是「資不抵債」的問題，而是償債能力出了問題。簡單說，就是在國家嚴厲收緊房產信貸並整頓房地產市場秩序的過程中，它的資金鍊出了問題，靠自有資金和募集來的資金，支付不了到期債務及利息。

雖然從整體上說，恒大陷入了「債務陷阱」，但是恒大還有很多優質資產，它手裏還握有大量土地資源。而這些優質資源，是可以兑換成錢續命，讓恒大繼續存在下去的。

要解決這一問題，唯三需要的前提是：第一，時間，需要時間談判找人接盤。第二，買家，需要有買家願意買入。第三，也是最關鍵的，恒大資產持有人有低價甩賣的誠意，不能在這個時候還想賣高價，必須下血本把價格降下來甩賣，別想着通過推高和討債人之間的矛盾衝突來要挾政府，逼國家隊借錢或介入收購，當冤大頭。

恒大現在的情況是這三者都面臨挑戰：時間上，本來還有緩衝，但銀行停貸加投資者一擠兑，「灰犀牛」立馬衝到面前；買家上，就現在中國的整體經濟與行業狀況，能接盤者寥寥無幾，能接且願意接者就更稀缺，算來算去也只有那幾個國字頭企業；心態上，不排除恒大資產持有人有推高矛盾衝突來脅迫政府介入救助的心態。

所以，這三者就決定了，恒大危機決沒有想象的那麼容易解決，絕不是說和幾家國字頭企業達成過什麼共識，後者願意出資6,000億解困就能過去。

2019年9月24日，恒大集團香港總部大樓巨幅LED屏打出「熱烈慶祝中華人民共和國成立70周年」的慶祝標語。許家印（右二）專程赴香港實地檢查展示效果。（@廈門高考）

從中國政府的角度，中國政府根本不怕恒大以破產要挾，不僅不怕，而且還一面派了工作組進入，不斷約談恒大高層要求恒大履約，一面不少地方政府已經發文要求停止發放恒大地產當地項目貸款。此舉明顯是在進行風險隔離，以免風險擴散到社會層面與整個金融系統，可以說中國政府已經對恒大在做最壞準備。

另外，國家統計局發言人在回應涉及恒大集團的相關問題時也表示，「一些大型房地產企業運營過程中出現一些困難，對於整個行業發展的影響還需要觀察。」這句話表明，官方仍在評估恒大困境對行業和社會的影響，至少在目前，還不急於出手救援。

中國政府不急，那麼誰急？除了供應商、承建商、廣告商和買了恒大房子與理財產品的客户急，大概只有恒大自己最急，得自己去想辦法。

中國那些國字頭房企，雖然在經營中官僚主義嚴重，有政府和銀行撐腰財大氣粗，但也都是自負盈虧的實體，國資委也有考核要求，不可能不計成本高價接盤，不僅不會，還會趁機大力殺價，逼恒大吐血讓利，然後才可能上手收購，進行注資重組。

當然，國字頭入場重組之後，恒大的董事會和管理層就要換了，企業的資產性質就發生變化了，原來的恒大「姓許」，以後就要改姓了。