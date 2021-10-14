雙程證媽媽滯港．三｜在港打疫苗後痛症難熬　難返內地就醫陷財困

一群常年來港照料子女的「雙程證媽媽」，自疫情以來滯留香港超過一年。在此期間，當中一些人經歷了「簽證難」、「返鄉難」、「醫療難」、「生計困難」等困境。

曹女士是「雙程證媽媽」的一員，育有15歲兒子和11歲女兒。多年來，她持雙程證來港陪讀，每次逗留三個月，疫情下則滯留在港超過一年，期間需要逐次向入境處申請延長逗留期限。

曹女士無法回內地打疫苗，只好在港接種，誰知打完第二針便出現嚴重不適，面對的是在港沒有醫療福利和救濟、回內地則要拋下年幼兒子的艱難選擇，而連月來較港人更為高昂的看診花費，也令本來就極為窘迫的家庭經濟雪上加霜。



現年43歲的曹女士是一名單親媽媽，未能具備申請單程證的一般條件，因此持雙程證來往中港兩地。她聲稱，內地公安機關曾告知她，只要香港入境處提供書面同意書，便可酌情為其辦理單程證，但入境處方面沒能為其批出該同意書。

曹女士的兒子本來在深圳就讀小學。但2015年7月，他與4名同學一起返學的途中，其中一人發生高壓電觸電事故，兒子因而受到驚嚇。曹女士「為了兒子的安全和教育着想」，遂決定將兒子轉到香港讀書。

自疫情以來，曹女士便留在香港照顧兩個兒子，租住在上水圍一處村屋，生活費主要來自兒子獲得的約9000元政府資助。她聽聞一些「雙程證媽媽」在延續逗留資格時遇到難題，於是每次續簽都將材料準備得十分齊全，順利地延續了簽證。

首批持雙程證打針 第二針後感不適

今年5月25日，政府公布將新冠疫苗接種計劃覆蓋持「雙程證」且將會在香港逗留一段時間的內地居民。曹女士聽到消息後，考慮到日後可能會有通關便利措施，她立即預約了疫苗接種。5月29日，她打了第一針科興疫苗，其後沒有嚴重不適。

曹女士打完第二劑疫苗翌日起感到全身不適。（受訪者提供）

然而6月26日她接種第二針，翌日便開始全身劇痛，尤其是背脊「痛得好緊要」，「個人唔喺狀態，仲喺度遊雲，魂好似冇咗，唔知做緊乜嘢」；她又指自己連日夜不能寐，「生不如死」。由於不能享受公立醫療服務，她到私家診所看診，但醫生拒絕為其處方。

被轉介至精神科 處方抗抑鬱藥物

到7月初，她去見家庭服務中心的社工，社工判定她的狀況不佳，於是轉介其去北區醫院看急症。她憶述，急症室醫生聽完她的描述後，表示「我哋打針都冇事，你點會有事呢？」、「唔係疫苗有問題，而係你精神有問題，你去睇精神科啦！」，又轉介她去該院精神科看診。精神科為其處方了抗抑鬱藥物舍曲林（Sertraline）。

但曹女士在服藥兩天後便感到頭暈易睏：「瞓左幾日喺屋企，成日都唔會醒嗰種喎，起身上完廁所一下又會想瞓覺」，看到孩子反過來照顧自己，她感到非常心酸和心痛，於是自行停藥，「唔敢再食」。

曹女士打完疫苗感到不適，被公院轉介至精神科看診，並處方抑鬱症藥物。（受訪者提供）

曹女士後來改去另一間私家診所看診。私家醫生指她因血管較細，有機會是「疫苗塞住血管」；而她跟醫生指示服藥後，病情已有較大改善。不過，每週覆診時的400港元診金，也令曹女士感到負擔很重。

她向記者傾訴，多年以來她在港一日只吃一餐，盡量將錢用在改善孩子的生活質素，但也因此累積了胃病，看診使費影響財政狀況。這次疫苗後的不適，則加劇家庭財困。

香港社區組織協會副主任施麗珊指出，像曹女士這樣的個案並不在少數，醫療問題是「雙程證媽媽」心頭最大的顧慮；而單親媽媽在港財政會較一般雙親家庭更為困難，所以她建議政府可以考慮開放這些情況特殊的持雙程證人士，在港期間從事工作補貼家用。

醫管局表示，非香港居民在緊急情況下亦可享公營醫療。（資料圖片／羅君豪攝）

醫管局：緊急情況下享公營醫療

對於曹女士的情況，醫管局回覆《香港01》指出，該局提供的公營醫療服務一直以香港居民為主要服務對象，務求善用資源，確保本地居民能優先得到醫療服務。非符合資格人士在緊急情況下可獲得公營醫療服務，亦可在公營醫療服務有餘額時使用非緊急服務，這些人士須繳付政府憲報刊載的相關醫療費用，該費用是按收回成本的原則釐訂。

如果非符合資格人士有特殊情況及經濟困難未能負擔醫療服務收費，醫管局設有醫療費用減免機制，病人可向公立醫院／診所的醫務社會服務部及社會福利署的綜合家庭服務中心提出申請。

就有關非香港居民接種新冠疫苗後感到不適的情況，病人可到醫管局的急症室或其他服務單位求診，醫管局會按有關人士的情況提供適切治療，並收取「非符合資格人士」的收費。

非香港居民如果接種了新冠疫苗後出現嚴重不適，同樣可以申請疫苗保障基金。（資料圖片／李澤彤攝）

非香港居民打針後不適 亦可申請保障基金

醫管局指出，如果求診病人曾經接種新冠疫苗，並發生屬於接種疫苗的嚴重或非預期異常事件類別，醫護人員會按機制向衞生署呈報。衞生署的專家委員會會進行審議，包括進行因果關係評估。

食物及衛生局回覆01查詢時亦表示，非香港居民接種新冠疫苗，同樣可以就不良反應事件申請疫苗保障基金。在經過專家委員會評估後，符合以下兩個條件的可獲發一筆過款項，一是該嚴重異常事件已得到註冊醫生證明；二是評估結果未能排除該事件與接種計劃提供的新冠疫苗無關。

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