山西暴雨的警示　氣候變化將給中國帶來系統性影響｜安邦智庫

2021年進入夏季汛期，中國北方地區降水明顯增多，多個地區因暴雨而出現嚴重的澇災。

地處中原、歸屬於北方地區的河南省，今年降水量普遍很大。以今年7月因洪災造成重大傷亡的鄭州市為例，2021年1月1日-9月28日12時，鄭州國家級氣象觀察站降水量1506.2毫米，鄭州成為北方省會城市歷史降水量最大的城市，直追廣州市1600至2000毫米的年平均降水量。



地處黃土高原東端的山西省，「十年九旱」是基本省情。但今年以來降水大幅增加。根據山西省氣象台資訊，截至9月28日9時，山西晉城降水量已達1312.9毫米，為建站以來歷史最高值。晉城正常年份全年降水量為650毫米左右，即9個月時間已經下了兩年的降水量總和。山西今年的汛期持續到秋季，進入10月份以來，山西多地遭遇連續強降雨，太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中等地均創下10月上旬累計降雨量歷史紀錄。

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長期以來缺水的北京市，今年的降雨量也達到數十年以來的峰值。2021年6月1日至9月30日，北京出現了長達122天的「超長汛期」，共出現降雨79場，平均雨量達大雨及以上量級降雨10場（暴雨2場）。全市平均降水量792.6毫米，較常年同期（425.7毫米）和近十年同期偏多90%和70%，累計降雨量為近60年以來最多；海澱等7個國家級氣象站降水突破歷史極值。斷流25年的北京母親河永定河，其綿延170公里的北京段全線恢復通水，重現水清岸綠、魚翔淺底的美景。不僅北京，在華北地區的21條主要河流，也正在恢復往日的生機。白洋澱、衡水湖、七里海水光瀲灩，重現華北水鄉的榮光。

實際上，近年來，北方地區的降雨量增加已成趨勢。資料顯示，1999年至2007年，北京連續九年乾旱。2008年至2020年，連續13年多雨。隨著降雨增加，密雲水庫的來水量逐年增大，蓄水量增加。2013年，蓄水量首破12億立方米；2017年，達到20億立方米；2021年入汛以來，蓄水量達34.5億立方米，突破1960年建庫以來最高紀錄。

氣候變化是長週期變化，短期內難以察覺。但值得注意的是，目前我們可能處在一個氣候急劇變化的當口。據國家氣象部門的專家指出，自1978年以來，中國華北、西北地方進入了一個長達20年至30年的降水偏少週期，而南方則降水偏多，公眾稱之為「南澇北旱」。專家們研究認為，2004年前後，上述週期基本結束，北方降水開始增多，而南方則將減少，這一週期也可能持續20年至30年。2013年時，曾有氣象專家預期，2020年前後，北方降水可能達到峰值，之後會減少，而南方則會相反。近年來，華北地區年降水量明顯增多。與此同時，南方地區的降水開始減少，印證了專家們的預判。在中國東部持續數十年的「南澇北旱」降水格局，正在靜悄悄地發生變化。雖然短期內難以改變南方降水豐沛、北方水資源短缺的基本局面，但相關變化對中國仍然影響巨大，是中國氣候變化的重要標誌。

10月9日下午，天津寶坻區藍天救援隊5名隊員赴山西開展救援工作。（寶坻區藍天救援隊）

早在2014年，安邦智庫（ANBOUND）創始人陳功曾在《「新冰河期」的中國戰略風險》一文中，談到了氣候變化對中國的影響問題。文中提到，中國降水出現了所謂「南北互換」，原本應該「北旱南澇」的大氣候格局，現在正在變成「南旱北澇」的轉移過程。降水的遷徙和轉移，是世界氣候巨變的一種表現。

作為獨立的公共政策研究機構，安邦對於氣候變化的關注並不限於氣候本身。在我們看來，氣候改變的影響實際遠遠超出了降水影響的範圍，而是深入到社會、經濟、城市發展的各個層面，深入到國家治理層面。我國氣象地理學家竺可楨早就通過歷史氣候的研究證明，中國古代數千年歷史上的多次北方遊牧民族南侵戰爭，都與氣候變化存在巨大關係。未來，中國氣候的變化也會帶來多方面的影響。就短期而言，北方地區受到的影響要比南方地區更大一些。

首先，長期習慣於乾旱氣候的北方地區，將會經常面對洪澇災害。氣候變化之下，中國北方地區將面臨更多洪水引發的自然災害。過去，華北、西北的泥石流區域眾多，災難應對不足已經是「共識」，今後的相關災害頻率可能增加。這種巨大的「切換」對北方地區是個考驗，類似今年鄭州市出現的城市澇災、今年秋天在山西多地出現的秋汛，今後恐怕會在更多的北方地區出現，北方地區的政府、社會、市場等各個層面，都需要迎接這種新的挑戰。

其次，對中國的農業生產可能帶來巨大的影響。農業在相當程度上是個靠天吃飯的行業，即使現在也是如此。中國南北地區氣候的變化，將對南方和北方地區的農業生產造成重大影響。如果「北澇」和「南旱」過於嚴重，將會顯著改變南北地區的水熱條件，直接影響糧食生產和其他農業門類。

搶險救援人員連夜加固加高汾河堤壩。（微博）

第三，對北方地區的城市建設、交通基建、水利設施等領域將造成普遍影響。中國城市化進程快速發展的這幾十年，正好是「北旱南澇」的氣候階段。在北方地區，城市與基礎設施的建設方式和標準，比如防洪標準，是按照北方地區的氣候條件來設定的。但氣候顯著變化，將使得北方的城市基建面臨全新考驗，城市建設在防洪標準、地下洩洪系統的標準等方面，交通基建在防洪、抗侵蝕等方面，都可能需要調整。對於南方地區來說，則需要在上述方面增加抗旱的設計與功能。比如，按照最早的設計，三峽水庫最主要的功能是防洪、發電、航運和供水功能。但面對南方旱災，2009年，國務院批准三峽水庫正式增加了抗旱功能，與防汛處於同等地位。2011年5月，面對當時的嚴重旱情，三峽水庫執行緊急抗旱調度。

第四，氣候變化對於北方地區的文物保護也帶來挑戰。長期以來，北方地區的文物保護適應了北方乾旱氣候，「北澇」的到來將帶來文物保護的大難題。最近山西普降暴雨，使得國寶晉祠、天龍山石窟等地發生漏水坍塌。類似的例子和問題，對於整個北方地區同樣適用。

第五，南北氣候變化可能對生態環境、生物多樣性帶來影響。隨著北方地區的水熱條件改善，南方地區的動植物可能會出現「北移」。比如，2021年8月，北京密雲區首次發現一種名叫「尖帽草」的草本植物。尖帽草主要分佈在我國南方地區，如江蘇、福建、台灣、廣東、海南等省，只有與南方省份緊密相接的山東才會偶爾看得到。生態環境和生物多樣性的變化會產生何種影響，還有待觀察。

最終分析結論：

隨著全球氣候變化加劇，中國的氣候也在出現趨勢性的巨大變化。今年以來北方地區降水量普遍大增，給多個中國北方城市帶來了不小的災難。對於主要地處亞熱帶季風氣候和溫帶季風氣候區的中國來說，氣候變化對於中國的農業、生態環境、河湖系統、城市建設、政府治理、基礎設施建設、防災救災等多個方面都將帶來系統性影響。對於長週期的氣候變化，我們也需要從較長週期來考慮系統應對和調整。

本文獲授權轉載自安邦智庫10月11日《每日金融》分析專欄。

