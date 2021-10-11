聯想上市計劃觸礁　退休董事長柳傳志年薪近億元高過蘋果庫克

聯想集團科創板上市計劃擱淺，但招股書曝出聯想集團高管薪酬佔利潤30%，退休的聯想集團名譽董事長柳傳志更是每年拿1億元人民幣退休薪酬。



作為世界最大的PC產銷企業，聯想9月30日啟動登陸內地科創板計劃，計劃募資100億元人民幣。

但10月8日，國慶黃金周剛結束，聯想集團回歸A股的計劃便宣告破滅。從9月30日消息稱聯想集團科創板上市申請獲受理，到IPO審核狀態變更為「終止」，僅一個工作日的時間。請注意是「終止」，而非「中止」。

10月10日晚，聯想集團發布公告解釋了終止科創板上市的原因。公告稱，考慮到公司業務規模及複雜度，招股說明書中的財務訊息可能會在申請的審閲過程中過期失效。

同時，審慎考慮最新發行上市等資本市場相關情況後，該公司決定撤回中國存託憑證（CDR）於科創板上市及買賣的申請。

相比聯想集團科創板上市計劃的折戟，聯想集團高管的巨額薪酬更為引人關注。聯想集團招股書中公開的財務數據顯示，2020年，聯想高管年薪酬合計11.8億元人民幣，佔全年淨利潤的30.70%。2020年，聯想控股的淨利潤為38.68億元。

其中，已退休的聯想集團名譽董事長，有「創業教父」之稱的柳傳志，退休年薪接近1億元人民幣。柳傳志在聯想集團母公司聯想控股的薪酬為7,603萬元；在聯想集團的薪酬為317萬美元，以2020年平均匯率計，折合人民幣約2,186萬，總計約9,790萬元年薪。

2015年12月18日，聯想控股董事長、聯想集團董事局名譽主席柳傳志在第二屆世界網路大會閉幕式上致辭。（新華社）

另一位同樣在兩年前退休的聯想集團高管朱立南，去年同樣拿着高達6,198.1萬元的年薪；聯想集團現掌門——董事長兼CEO楊元慶，2020年的薪酬則高達1.7億元。

有網友作了耐人尋味的對比。作為全球最富的科技公司蘋果（去年淨利潤超過聯想100倍），其CEO庫克（Timothy Cook）在漲薪28%的前提下，去年也只拿到折合人民幣約9,530萬元的收入，尚不及柳傳志的退休年薪。

有觀點認為，柳傳志們的高薪酬是經董事會授權的薪酬委員會制定的，是合法的，以柳傳志在中國企業界先驅者的地位，拿一個億的薪酬並不過分。但問題在於，在企業負債率高企，以及當前的輿論大環境之下，一個退休兩年的原董事長，每年竟還從企業拿將近1億元的年薪，還是顯得非常扎眼。

雖然聯想集團自身的招股說明書對於聯想的描述頗多亮點，諸如PC的全球市場佔有率第一、全球市場結構較為平均而無市場集中度過高之風險、營收與盈利連續三年持續增長等，但根據聯想集團招股書，截至2019年3月31日、2020年3月31日和2021年3月31日，公司資產負債率（合併）分別為86.34%、87.37%和90.50%，不斷攀升。

事實上，聯想集團以及其創始人柳傳志近年來備受詬病。源於中科院計算所的聯想集團，其不甚清晰的產權變動和實際控制權轉移至柳傳志個人的歷史脈絡，以及關於柳氏家族近年來的坊間議論，乃至與聯想及其創始人柳傳志相關的滴滴與神州租車的各種不利傳聞，都縈繞在聯想集團和柳傳志身上揮之不去。

2019年12月，柳傳志宣佈卸任聯想控股董事長退休，聯想也進入「後柳傳志時代」。胡潤百富榜上，沒有排入聯想集團創辦人柳傳志的身價，不過，現年57歲的聯想集團董事長兼CEO楊元慶，上榜財富為40億元，與柳傳志43歲女兒、滴滴出行老闆柳青同樣身價。

柳傳志女兒柳青（右）參加活動照片。（微博@百姓瞭望台）

聯想控股名義上的第一大股東，是國有企業——中國科學院國有資產經營有限公司，佔股是29.05%。聯想的第二和第四大股東，是聯想員工持股平台，分別持有20.37%和4.32%。第五大股東是柳傳志，持股3.12%；朱立南和趙立歡持股為2.03%和1.52%。而聯想控股第一大股東，國企中科院國資公司，2020年分到的錢據稱還沒有聯想30多個高管多。

而聯想到底是不是中國企業，也引發廣泛質疑。這一家成長於中國和盈利也主要來源於中國市場的企業，收購IBM的PC業務後，將總部遷至美國並公開聲稱自己是美國企業，且反而以價格歧視來對待中國內地市場。因此，中國社會對其不乏有批評和質疑的聲音。

聯想集團的核心業務包括智能設備和數據中心兩個部分，其中前者收入佔比接近90%，而這部分也主要是個人電腦和智能設備為主，佔總收入比重接近8成。

科創板最為看重「創新成色」，聯想的研發投入因此也遭詬病。在市場較為關注的研發投入方面，在過去三個財年中，聯想集團的研發投入分別為102.03億元、115.17億元和120.38億元。橫向對比來看，報告期內聯想研發投入佔各期收入的比例分別為 2.98%、3.27%和 2.92%，而許多科創板公司研發投入佔比超過30%。

對比而言，2020年華為在營收僅增長3.8%的情況下，研發投入按年增長7.8%至1,418.93億元。同期聯想營收約是華為的46%，研發費用絕對金額僅相當於後者的8.48%。這讓聯想在近年來中國正在倡導的科技興國戰略大背景下，顯得有些格格不入。

聯想集團撤回上市申請，宣告科創板上市計劃擱淺，但圍繞聯想集團過低的研發投入、高懸的負債率，以及柳傳志等人畸高的薪酬的輿情似乎還在發酵之中，甚至不排除引發連鎖反應的可能，這對於原本就不利傳聞纏身的聯想以及柳傳志來說，被輿論聚焦恐怕不是利好消息。