北京冬奧｜從2008到2022　西方集體缺席說明甚麼？

1月28日，中國外交部公布了出席2022年北京冬奧會的外國和國際政要名單。這份長達32人的名單，與14年前北京夏季奧運會的外國政要出席者名單相比，西方世界的集體出席成為最明顯的變化。



14年前，當2008年北京奧運會舉行時，開閉幕式上的國際政要包括了時任美國總統小布殊（George W. Bush）、英國首相布朗（Gordon Brown）、法國總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）、澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）和日本首相福田康夫等……西方主要國家的領導人幾乎悉數出席。

然而，14年後的今天，這些西方主要大國的政要幾乎悉數缺席。

因為指責中國政府在新疆問題上的政策，以美國為首，西方主要國家或明或暗地對這次北京冬奧會採取了「集體外交抵制」。

2021年12月6日，美國白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）正式宣佈拜登政府將對2022年2月4日開幕的北京冬奧會進行外交抵制。隨後，其盟友英國、澳洲和加拿大跟進，緊接着在12月8日宣佈採取同樣舉動。

在歐美的影響下，立陶宛等也加入梯隊，藉此表明親美立場，以換取利益。

與此同時，儘管日本拒絕使用外交抵制的稱呼，但實際無二。

於是，人們看到在北京公布的這份國際政要出席名單中，除俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、韓國國會議長樸炳錫外，出席此次冬奧會的國際政要幾乎全來自亞洲、拉美等第三世界國家地區，以及中東石油國家。

對此，中國外交部曾直接反擊歐美的外交抵制，稱「他們來或者不來，沒有人會在意，對北京成功舉辦冬奧會也沒有任何的影響。」

短短14年時間，這種變化表面看是因為新疆問題，然而事實上恐怕並不能如此解釋。

其一，2008年中國GDP總量為314,045億元（人民幣．下同），2021年則達到114.4萬億元，期間於2012年擠掉日本躋身全球第二大經濟體。實力變化的背後，是中國與美國為主的西方國家實力消長所引發的一系列矛盾。

2018年，中美貿易戰爆發，代表了中美試圖尋找和平相處模式的努力遭遇了挫折。事實上，無論如何調整姿態，中美關係恐怕再也回不到過去，即便今天不是因為新疆問題，中美以及中國和整個西方世界的矛盾也會在其他領域發生。

過去的兩年，香港、台灣等等，莫不如此。

因此，西方外交抵制北京冬奧會，是實力對比的變化，也是西方對華心態變化造成的。

其二，個別國家，尤其是第三世界國家政要赴華，代表中國在打開新的外交局面方面實現了突破，甚至可以說部分地瓦解了西方的外交抵制。

當然，這背後是中國將不可避免地改變策略，從依賴歐美的產業轉移，搞好與歐美國家的聯繫，轉變為對外輸出資本和技術，通過經濟甚至政治影響力來強化與第三世界的聯繫。

這不意味着中國在向整個西方宣戰，但對西方而言，確實是一種示威和反擊——正如很多人所看到的，圍堵措施似乎從未對中國產生致命打擊，反而會激發它的無限潛力。