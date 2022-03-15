民生是最大的政治　李克強告別總理記者會留下的思考

九年前的3月17日，十二屆全國人大一次會議閉幕後，剛剛擔任中國國務院總理的李克強，帶領着四位副總理在人民大會堂三樓金色大廳首次與中外記者見面。這場記者會上，首次亮相的李克強留下了很多膾炙人口的話，比如「改革貴在行動，喊破嗓子不如甩開膀子」、「要使明規則戰勝潛規則」、「觸動利益比觸動靈魂還難」、「城鎮化不是靠攤大餅」，也呈明瞭本屆政府三大施政目標：持續發展經濟、不斷改善民生、促進社會公正。以及為實現施政目標必須有的三大保障：建設創新政府，依靠改革開放使經濟社會充滿活力；建設廉潔政府，增強政府的公信力、執行力和效率；三是建設法治政府，用法治經濟來建設現代經濟、現代社會、現代政府。

九年後的3月11日，十三屆全國人大五次會議閉幕後，即將結束十年總理任期的李克強，在最後一次總理記者上回顧了九年前定下的三大施政目標和三大保障，並坦言「政府工作有人民群眾認可的地方，也有與他們的期盼有差距和不足的地方，這些我們是清楚的。」並對本屆政府進行自我評價，「本屆政府以來，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加。說到最大的挑戰，那還是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊。我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力。」

不同於朱鎔基就職總理時的「狼性」——「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已。」以及告別時鏗鏘有力的「問心無愧」；也不同於温家寶一如既往的「詩性」——就職時的「苟利國家生死以、豈因禍福避趨之」，最後一次記者會上的「知我罪我、其惟春秋」。李克強過去九年，始終是沉穩平實的，九年前他說「我們還要用簡樸的政府來取信於民、造福人民，要讓人民過上好日子，政府就要過緊日子」，九年後他主動提及江蘇豐縣八孩女子事件，並表示「民生問題聯繫着民情、民意甚至是民心，政府的職責就是要順應民心，給人民排憂解難，讓人民過好日子。」「保民安和惠民生是不可分割的，各級政府一定要把盡力惠民生、盡力保平安作為自己的基本職責。」

過去十年，不管是放在改革開放的周期中，還是放在中共百年的歷史中，都是極為重要和關鍵的十年。一方面，外部環境急速變化，中美貿易戰引發的兩國對抗前所未有，百年未有大變局與世紀疫情交織，俄烏衝突給本就波譎雲詭的國際秩序帶來更多不確定性；另一方面，中國經濟增速一再放緩，人口紅利的邊際效應不斷遞減，人們對美好生活、對公平正義的嚮往比以往任何時候都要迫切，改革方面好吃的肉都吃完了，剩下的都是難啃的骨頭，再加上訊息時代的到來，人人手裏握着麥克風，來自民眾的監督考驗着國家治理體系與治理能力的真實現代化程度。

過去十年，不管是放在改革開放的周期中，還是放在中共百年的歷史中，都是極為重要和關鍵的十年。（Reuters）

具體到李克強和他帶領的國務院，在中國崛起與民族復興的宏大目標之下，在轟轟烈烈的反腐敗鬥爭中，的確很容易被外界認為缺少存在感，但在過去十年內外變局中，需要的恰恰是這樣的「不惟名、不惟利、只惟實」，發展是硬道理，以經濟建設為中心，放在任何時候都不過時。因為對民眾來說，評價每屆政府的標準說到底只有一條，那就是能不能讓民眾有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境。「給人民排憂解難，讓人民過好日子」，李克強每年記者會上之所以有那麼多接地氣的例子，是因為日常核心的工作就是給人民排憂解難。而過去九年，李克強也確實如其在最後一次記者上所言，「盡了最大努力」。

比如2015年，《人民日報》一則評論《為何需要證明「我媽是我媽」？》引發廣泛關注，李克強專門對此事做了批示，並稱此事很典型，一些類似的荒唐事群眾反映強烈，要求下力氣減掉不必要的公章，打破不合理的規矩。

事實上，李克強2013年第一次記者會上就提到了這個問題，「我經常在地方調研的時候，常聽到這樣的抱怨，辦個事、創個業要蓋幾十個公章，群眾說惱火得很。這既影響了效率，也容易有腐敗或者叫尋租行為，損害了政府的形象。所以必須從改革行政審批制度入手來轉變政府職能。現在國務院各部門行政審批事項還有1,700多項，本屆政府下決心要再削減三分之一以上。」而在最後一次記者會上，李克強也表示，「這些年我們持續推進市場化改革、推進『放管服』改革，有1,000多項行政許可被下放或取消，非行政許可退出歷史舞台。過去辦企業拿執照要幾十天的時間，多時上百天。現在在全國範圍內平均4天，最少的地方1天。現在大約9成的政務服務是網上辦、掌上辦、異地辦、不見面辦。」

再如2018年，現實主義題材電影《我不是藥神》熱映，當電影照進現實，遂引發人們對癌症等重病患者買不起、拖不起、買不到進口「救命藥」的持續關注。對此，李克強不僅做了批示，還兩次召開國務院常務會議，決定對進口抗癌藥實施零關稅並鼓勵創新藥進口，並採取政府集中採購、將進口創新藥特別是急需的抗癌藥及時納入醫保報銷目錄等方式，研究利用跨境電商渠道，多措並舉消除流通環節各種不合理加價。李克強說，「抗癌藥是救命藥，不能稅降了價不降。」「必須多措並舉打通中間環節，督促推動抗癌藥加快降價，讓群眾有切實獲得感。」

2018年上映的現實主義題材電影《我不是藥神》，切實推動了中國醫療改革的步伐。（VCG）

次年召開的記者會上，李克強主動提到了「抗癌藥貴」的問題，並坦言，「我們通過減稅等多種辦法，讓17種抗癌藥降價50%以上，而且納入醫保，這讓癌症患者特別是困難群眾大大減輕了負擔。這方面的事情，我們能做的都應該去做。今年我們還要做兩件這方面的事，並且要盡力。一是把高血壓、糖尿病等慢性病患者的門診用藥，納入醫保，給予50%的報銷，這將惠及我國4億高血壓、糖尿病患者。我到基層去調研，有一些人告訴我，他們得了這類慢性病，每天都不能斷藥，負擔很重，有的把養老金相當一部分用來買藥，我們要努力解決這方面的問題。」

還有2020年，隨着百年不遇的新冠肺炎疫情最先在中國武漢爆發，中國依託於「全國一盤棋」、「集中力量辦大事」的體制優勢很快穩控住疫情，當疫情進入到下半場，其他國家大規模爆發疫情且造成大範圍感染和死亡後，中國輿論場不乏「連作業不會抄」、「厲害了我的國」的聲音。

李克強在推遲召開的兩會上，發出了振聾發聵的警醒，也通過鼓勵地攤經濟，給受疫情衝擊的人們提供了一條維持基本生計的出路。「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1,000元，1,000元在一箇中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。」「我們西部有個城市，按照當地的規範，設置了3.6萬個流動商販的攤位，結果一夜之間有10萬人就業。」6月1日李克強在山東煙台考察時，在一家個體户的熟食攤面前再度公開表態支持地攤經濟、小店經濟。他說：「國家是人民組成的，人民好了，國家才能好。靠每個人的奮鬥，大家都好了，國家就更好！地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和『高大上』一樣，是中國的生機。」

2020年5月28日晚，北京朝陽區街邊，臨時設攤位賣烤冷麪等小吃的流動商販。（視覺中國）

新華社在中共十八大後發布題為《萬事民為先》長篇人物特稿，其中這樣寫道，「李克強在國務院主持常務工作，經常會遇到棘手難題，但他從不迴避，也不張揚，妥善化解矛盾於無形。他分管的眾多領域所面臨的複雜問題，有很多被公認為『世界性難題』。特別是當下改革漸入深水區，各方利益訴求錯綜複雜，牽一髮而動全局。解開這些『難題』，不僅需要過人的勇氣和膽略，同時還需有開闊的視野和系統的知識儲備。從地方到中央，李克強一一化解了不少這樣的『難題』，被境外媒體稱為『破解複雜難題的高手』。」

雖然李克強距離總理任期結束還有一年，當前也不應急於對其作出評價，但不迴避問題，也不張揚，應該是毋庸置疑的共識。而他致力於解決的住房、醫療、教育、養老等民生困局，也的確是「世界性難題」。不要低估解決這些問題的難度，更不要低估其意義，這既是中國能否長治久安的基礎，也是中華民族復興的核心檢驗標準。過去九年看上去「中規中矩」的李克強，做着最基礎的工作，卻一點也不簡單。萬事民為先，民生是最大的政治，這不只是一句停留在口頭和紙面上的施政理念，也是李克強告別總理記者會留給人們的思考。