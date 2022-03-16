「模範生」上海淪陷　「滬吹」破產？

3月14日，31省市區新增3,602例確診病例，其中境內3,507例。

在新一輪疫情的衝擊下，不管是曾經的落後分子如東北，還是被捧上「神壇」的上海、深圳等國際化大都市，都紛紛「中招」。

「由於發生突然，啟動晚，病毒快，目前仍處於與病毒的並跑階段，感到非常吃力。」

「精神導師」張文宏3月14日深夜在博文中坦承上海的應對非常吃力，這陡然讓不少人又緊張起來。

據說，國務院聯防聯控機制上周五舉行視頻會議，高層言辭激烈地批評吉林某大學和東部某直轄市「精準防控」、創新防控政策「自以為是」，必須嚴守「動態清零」決不放鬆。

在此背景下，上海也不得不重新收起它引起自豪的「精準防控」，宣佈從3月14日暫停全市客運站運營。

然而，這也引發了中國輿論場對「滬吹」的圍剿戰。

人們猶記得，2021年10月31日微信公眾號「天下說法」發布的那篇文章《為何出京後回不了北京，陷入死循環》。該文講述作者一個助理10月27日從北京出差去山西，預計次日返京，不料「就這麼踏上了流浪之路」，「買了高鐵票卻進不了高鐵站」，「市民熱線12345、社區、12306以及能求助的電話，都打了無數遍，還是不行」，「最近沒去過中高風險地區，打過疫苗，核酸陰性，行程碼綠色，卻回不了北京」。

人們也記得，2021年12月份，一千多萬人口的西部重鎮西安因為疫情封城，市民生活大亂，甚至出現病患遭醫院拒診而貽誤就診時間而死亡的事件，西安市政府防控措施遭全民抨擊。

而相較之下，上海「從不搞全員核酸」，即使10月31日晚根據一份協查通報要對迪士尼三萬多遊客進行核酸檢測，也能夠組織得有條不紊，讓人們記住那晚最美的煙火；而其利用技術手段精準鎖定封控區域，甚至具體到一家位於靜安區靜安寺街道愚園路228號、面積僅20多平的奶茶店，更是引來無數「向上海學習、抄作業」的呼聲。

《幸好我們還有上海！我一個外地人，是怎麼變成「滬吹」的》一文說，「作為一個户口在外地，以及我的籍貫地曾經有過疫情的人，我深深地感激上海。因為它從來不曾因為疫情，而干擾、強制、脅迫我做過任何一件方便於他們管理的事情」。

「上海所呈現出來的人文關懷、城市管理、社會心理、市民自律、商業文明，已經清晰地展現給我們，這個城市正在向世界超一流的方向邁進。」

然而，不過才兩三個月的時間，風向驟變。當時的「滬吹」成為此刻的箭靶，「上海不是很牛嗎？這次不是也淪陷了嗎？」「滬吹和精準防控的牛皮吹破了……」

洶湧的浪潮變成了「黑上海」，甚至有聲音指這是某些「差等生」的有意抹黑和攻擊，是想借機翻盤，從「黑張文宏」到炒作上海醫院互毆事件都是這樣的套路。

自然，今天指責上海的言論當然不應該被視為一場蓄謀的反攻——上海這次本身就有「漏洞」，這是任何人也無法否認的事實。

當然指責也就到此為止吧。

其實，看看數據，上海防控究竟做得如何。面對這輪遍及27省市區的疫情反彈，上海本土病例有限，且多為已經採取防控措施後的無症狀感染者轉診病例，這是宣告「精準防控」經驗破產，還是反證了它的成功？不妨細細琢磨。

病毒入侵，抗生素最是立竿見影，廣譜滅殺當然有效，但是其副作用不小，因為不夠精準，必然傷及健康細胞。道理誰都懂，不需要解釋。

當然，也很同意一句話：百年前，上海是東方小巴黎，對標的是世界級城市管理水平，如果有一天，它不再被拿來與這些城市進行比較，轉而與內地城市進行比較了，而且它不僅比較還為那些人文管理之類的優勢而沾沾自喜、自命不凡，那只能說明上海沉淪了！

歸根結底，現在不是什麼模式之爭的時候，更加不是藉以互相嘲諷、挖苦的時候。

經濟與防疫本身就是高難度的平衡，任何致力於實現二者效益最大化的方式都應該得到肯定。我們不能一方面鼓勵創新防控手段，另一方面又要求它萬無一失。