中辦又添新丁　習近平秘書依舊神秘

4月14日，中共官方宣佈成立了以中國國務院副總理孫春蘭為組長的第19屆亞運會和第4屆亞殘運會工作領導小組，披露孫紹遜以中辦副主任兼秘書局局長的身份位列小組成員之一。

這是孫紹遜首次以中辦副主任兼秘書局局長身份亮相，這意味着他此次完全接替了早在2019年12月便已離職並調任中華全國供銷合作總社黨組書記、理事會副主任韓立平（1960年出生）。

截至目前，中共中央辦公廳這一由丁薛祥領銜的中共核心部門擁有「一正四副」，除丁薛祥外，4名副手分別是常務副主任孟祥鋒、原胡錦濤辦公室主任陳世炬（正部級）、兼任中辦調研室主任的唐方裕以及此次履新的孫紹遜。

孫紹遜的官方履歷比較粗疏，人們對其早期經歷並不熟悉。有限的消息顯示其出生於1969年2月，為寧夏中寧人，曾在中國人民大學經濟系學習，早年在家鄉寧夏黨委辦公廳任職，擁有多年秘書工作經歷。

孫紹遜2009年短暫出任擔任寧夏地級市吳忠市副市長，次年便調入中辦，任中辦機關黨委副書記、紀委書記，人事局局長，定點扶貧工作領導小組副組長等職。

孫紹遜極有可能在2019年12月韓立平離開中辦秘書局後順勢調任，並在近期升任中辦副主任，並繼續兼掌秘書局。

中辦秘書局雖然僅僅是一個正廳級單位，但是其地位不容小覷，在中辦編制序列中僅排名在中辦調研室之後，負責「辦文、辦會、辦事」，即主要從事訊息綜合、督促檢查、文字綜合、文電辦理、文件分發、檔案管理、圖書資料服務等工作，因此掌握政令上傳下達、高層領導人重要講話和溝通等核心機密，地位極為重要。

也正因為如此，在前中辦主任令計劃倒台後，前後執掌中辦秘書局的兩任局長王仲田、霍克先後受到株連。1999年便進入中辦並經歷多個重要崗位的王仲田先是在2015年被調離中辦，「發配」到國務院南水北調辦公室，後於2017年以「嚴重違紀問題」被中紀委宣佈撤銷黨內職務。

而霍克問題更為嚴重，他先是在2014年被調離中辦（先於令計劃落馬），以國家旅遊局副局長身份「冷藏」，僅一個月後（期間令計劃於2014年底也即霍克調離中辦一周後被查）便被中紀委調查，2015年更移送司法機關。

中紀委官網稱其「嚴重違反廉潔自律規定，收受禮品；利用職務上的便利在幹部選拔任用、企業經營等方面為他人謀取利益，收受賄賂；為謀求個人職務升遷，向他人行賄；泄露黨和國家秘密。其中，受賄、行賄、泄露黨和國家秘密問題涉嫌犯罪。此外，霍克還存在干擾、妨礙組織審查的行為。」

韓立平似乎在中辦任職的時間更長，早年任職中辦老幹局局長，應該在2014年霍克離職後接掌中辦秘書局，而沒有受到令計劃案的牽連，2017年中共十九大後更上層樓升任中辦副主任，並繼續兼任中辦秘書局局長，直到2019年調離，時年近60歲。

中辦秘書局頻繁換帥的同時，其實至今依舊神秘的習近平「機要秘書」一角常被人忽視。

習近平辦公室主任為中辦下屬的正廳級職位，2013年由時任中辦副主任丁薛祥兼任，2015年丁薛祥升任正部級的分管日常事務的中辦常務副主任，2017年更躋身中央政治局委員，進入「黨和國家領導人」行列，繼續兼任總書記辦公室主任似有不妥。

其實，在這期間，習近平還有一個秘書朱國鋒。公開消息稱，早在2013年4月，習近平亮相「博鰲論壇」，這位秘書當時便與王滬寧、栗戰書、楊潔篪等黨和國家領導人以及王毅、徐紹史、高虎城等部長級高官坐在會談桌的同一排。

當時，「梅州旅遊網」官方微博曾刊發「朱國鋒——梅州人的驕傲」，披露生於1973年的朱國鋒是梅州客家人，「現任中共中央辦公廳秘書局正局級秘書，兼任國家主席辦公室秘書。朱國鋒18歲考入中國人民大學法律系，畢業進入中央辦公廳秘書局《秘書工作》雜誌社工作。25歲獲人大法學碩士學位；後任習近平專職秘書，2012年任中共中央總書記秘書。」

也即是說，出身中辦秘書局的朱國鋒才是最「接近」習的。

不過，令計劃、霍剋落馬一年後，朱國鋒也在2015年11月去職中辦，轉任中華全國供銷合作總社辦公廳副主任（保留正局級身份），自此以後無論是習近平秘書還是總書記辦公室主任便不再出現在公開報道中，未知是出於保密原因，還是完全繼續由丁薛祥一人「一肩挑」了。