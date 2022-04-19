北京時間4月18日至20日，逢雙數月召開的中國全國人大常委會召開會議，料一併決定任免剛剛卸任的三位地方省委書記應勇、陳潤兒以及王建軍。

4月11日，中國全國人大常委會委員長栗戰書主持召開了一次委員長會議，決定十三屆全國人大常委會第三十四次會議4月18日至20日舉行。根據官網通稿，屆時將審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。

這通常是全國人大常委會決定近兩個月人事任免的信號。

稍早前的3月底，北京在中央政治局會議會議密集調整了湖北、寧夏、青海3名省級黨委書記，應勇（1957年11月出生）、陳潤兒（1957年10月出生）、王建軍（1958年6月出生）3人「因為年齡原因」不再擔任原有職務。

同時，原住建部部長王蒙徽南下接棒應勇主政湖北，由此李克強內閣成員再出現「缺員」現象。

3名原黨委書記是否有新去向，以及住建部新任部長人選，料將在4月20日全國人大常委會會議閉幕當天表決。

值得一提的是應勇的下落。3月底，中共決定湖北換帥，應勇因年齡原因不再擔任湖北省委書記的消息一出，令外界大感意外。

當年，應勇以之江系出身和政法官員背景主政上海，便被認為「超出常規」。2020年湖北疫情蔓延，應勇臨危受命接替蔣超良主政湖北，躋身「一把手」，被認為是曲線上位的信號。實際上，在應勇到齡卸任之前，他一直是「入京」的熱門人選。然而，孰能料到，中共二十大在即，應勇突然提前「出局」，令人困惑其中緣由。

此外，曾有聲音猜測應勇或不會就此結束仕途，指其或能在2022年3月的全國人大和政協換屆之時謀得二線副國級領導人的席位。

然而，這恐怕又是一廂情願，無論是全國人大常委會副委員長或者全國政協副主席，但凡地方省級「一把手」上台，絕無到齡下台再重新敍用的道理，而通行做法恰恰是「入京」後卸任原職的方式。

即便是張春賢當年先卸任新疆黨委書記，後當選全國人大常委會副委員長，官方也並未使用「因為年齡原因不再擔任新疆黨委書記」的說法，而是宣佈對其「另有任用」，先充任中央黨的建設工作領導小組副部長完成過渡。

料應勇等3人亦將循舊例，於4月20日赴全國人大常委會下屬各專門委員會，作為仕途的歸宿。

可以作為對比，兩個月前，李紀恆卸任民政部長，李玉妹卸任廣東省人大常委會主任均赴全國人大「賦閒」；而4個月前，全國人大常委會會議更是一次性安排了新疆政府主席雪克來提·扎克爾、西藏政府主席齊扎拉、山東省委書記劉家義、江蘇省委書記婁勤儉、西藏黨委書記吳英傑、貴州省委書記許達哲、安徽省委書記李錦斌、江西省委書記劉奇、廣西黨委書記鹿心社以及雲南省委書記阮成發10名地方黨政「一把手」入全國人大專門委員會。