周杰倫線上演唱會　內地2000萬人預約　網民嘆：華語歌壇後繼無人

周杰倫「魔天倫2013演唱會」及「地表最強2019演唱會」5月20日、5月21日於騰訊音樂平台「QQ音樂」線上重映，兩場演唱會預約人數都突破1000萬，5月20日直播時也有1000萬人再線，更是登上微博熱搜第一。有分析指，520一半內地網民在曬恩愛，一半再曬跟周杰倫的青春回憶。

台灣媒體TVBS指出，5月20日當天「周杰倫」微信指數就達6.63億，成長389.20%，而「周杰倫演唱會」也有1.31億，成長176.52%，微信指數合計7.94億，足見內地網友對重映演唱會的重視程度。

內地網民：華語歌壇後繼無人

內地近年因藝人逃稅、出軌、觸碰政治紅線等被封殺的速度更快，民間對於藝人的要求逐步提高，更興起懷念1980、1990年代港台藝人的聲浪。此次周杰倫的演唱會重映，也有許多微博的大V（指有大量粉絲追蹤的KOL）發起討論「誰可以繼承周杰倫華語歌壇」的寶座，許多內地網民感嘆「真的沒有。」

近年內地輿論給予當代年輕偶像「流量明星」的封號，稱現代偶像的歌「紅在粉絲裡，沒有大街小巷傳唱」，許多偶像靠粉絲一人購買多張數字歌曲擠入銷量榜單，以QQ音樂數字單曲榜單來看，在前十榜單中，一眾年輕偶像，只有周杰倫仍「屹立不搖」，內地網民稱周杰倫的粉絲多，「一人購買一張數位單曲能擠進榜單，可見他粉絲群多大」。

2020年，周杰倫在內地發行《Mojito》，迅速登上內地數位音樂榜單冠軍，上線1小時銷量突破100萬張，可見他的受歡迎程度。而在2019年曾有網民質疑周杰倫的人氣，稱他「超話」（明星熱度指標，透過粉絲點讚、發文、簽到計算明星人氣）排名過低，最終許多網民加入幫周杰倫拿下超話榜首之位。在此之前，內地偶像蔡徐坤佔據該榜首位置長達一年多。

人民網稱讚：周杰倫開創華語歌壇的一個時代

針對此次周杰倫的演唱會線上重映，人民網亦評論指出，周杰倫從2000年第一張個人專輯開始拿獎到手軟，他的歌曲融合了動漫和R&B，用完全不同於抒情的敘事方式進行音樂創作。可以說，周杰倫開創了華語樂壇的一個時代。

文中提到，那些曾經聽著《雙截棍》《一路向北》《龍卷風》的70后80后90后早已不再是蔥蔥少年，但在心底的某個地方依然留給了周杰倫。他的魅力就是，不同的年齡段會聽出不一樣的美和心情。

許多網民表示，近期周杰倫的歌曲大受歡迎，許多80、90年代港台藝人再次翻紅，是因為太多人看著這些偶像長大，能透過歌曲再次回憶青春；但亦有網民認為，過去華語歌壇歌手實力比現在更好，能創作會寫歌，現代的偶像根本比不上。

此外，也有網民指出，近年內地整治娛樂圈，紅線處處，整體輿論氛圍也不若過去寬容，才是「周杰倫後繼無人」的關鍵。