引導缺位、兩張皮、政策打架　「中國式共存」之路為何這麼難？

自中國官方公布防疫20條措施之後，各地開始緊鑼密鼓響應、跟進與調整。一些地方步子邁得大，如河北石家莊取消查驗核酸，以至於民眾一時無法接受，直呼「看不懂」、「不敢出門」；一些地方治標不治本，如北京關停了朝陽區不少核酸監測點，進入公共場所需查驗24小時核酸的要求照舊，以至於人們在僅存的核酸點大排長龍，上班族怨聲載道；還有一些地方「變相」靜默、封城，如陝西榆林15日凌晨開展全區核酸檢測，封堵路段，通過各種方式限制民眾自由流動，形式上等同於靜默、封城。

無疑，20條措施公布前一天召開的最高層常委會，對中國防疫政策進行了重新部署，這是值得肯定的重大變化。相較於今年5月15日的常委會突出強調「堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」，以及7月28日的政治局會議要求「對疫情防控和經濟社會發展的關係，要綜合看、系統看、長遠看，特別是要從政治上看、算政治賬」，今次常委會更加聚焦如何優化防疫本身，尤其是明確了哪些不能做，比如入境完成隔離後目的地不得重複隔離，一般不按行政區域開展全員核酸檢測，糾正「一天兩檢」等不科學做法，允許非高風險區域外地人員離開，目的地不得拒絕接受滯留人員返回，諸如此類的具體要求，相較於「作鬥爭」、「算政治賬」，更便於各地「對標對錶」，推動精準防疫。

對今天的中國來說，防疫政策之變是必要且重要的，一方面國內經濟下行壓力激增，長時期的嚴格防疫政策已經讓民眾疲態盡顯，基層社區工作者和醫護人員的忍耐也逼近極限，另一方面在世界不少國家和地區紛紛放寬防疫政策之際，中國作為最大的發展中國家，也不可能長時間地隔絕於世界之外。但中國的問題往往是「摁下葫蘆浮起瓢」，尤其是防疫政策之變牽一髮動全身，從近乎「絕對清零」的嚴防嚴控到適度放開，不可避免會出現新的問題與矛盾，石家莊等地第一時間的做法引發的輿論恐慌就是典型的例子。

河北石家莊近期的防疫政策調整，成為各方關注的焦點。圖為2022年1月17日，在河北省石家莊市正定縣一家紡織企業，工人在崗位上忙碌。 （新華社）

從20條措施公布後引發的反響來看，至少有三個方面的問題需要重視：

其一，防疫政策的調整需要以民眾理性認識病毒作為基礎和前提，當官方引導缺位的情況下，一些地方單純為響應中央號召貿然放開，無疑會起反作用，畢竟20條措施是為了優化防疫政策，而不是全面放開，更不是躺平。

在20條措施的「加強優化調整工作的組織保障」部分，特別提到，「引導客觀認識我國防控政策措施的優化調整是基於病毒變異的特點，既是科學的更是必要的，爭取廣大群眾和基層一線工作人員的理解和支持，築牢群防群控基礎。加強輿情監測，及時回應群眾關切。」事實上，這裏的「引導」應該不只是侷限於「爭取廣大群眾和基層一線工作人員的理解和支持」，更應該包括引導民眾對病毒本身的認識，這既是當前精準防疫的必要認知前提，也是後續進一步放開的必要民意基礎。鄭州富士康事件、石家莊民眾囤積連花清瘟等，都說明中國很多地方的民眾對病毒本身的認識仍停留在武漢疫情階段。

其二，「既要還要」的兩難還在，怎麼平衡，接下來一段時間對各地都是很大的挑戰。而且基於施政的慣性，一些中小城市會更傾向於維持原來的防疫政策，這樣就產生了中央要求與地方防疫的「兩張皮」現象。

在20條措施重申了「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的總要求，也提到「既要避免疫情外溢，也不得加碼管控」，「整治防控不力和過度防疫問題」。自上海疫情以來各地在防疫過程中出現的問題說明，要避免疫情外溢，往往就必須通過「加碼管控」才能實現，這不是一個唯意志論的問題，而是由病毒本身的傳染性決定的，雖然官方一再強調要整治「過度防疫」問題，但在懲罰力度上卻遠遠弱於整治「防控不力」。所以「既要還要」最終落實在行動上，看似明確了防疫的總要求和大方向，但註定很難兩全。這也是為什麼20條措施出台後，人們會紛紛感慨「各地防疫更難了」的原因所在。

中國式共存之路究竟怎麼走，對中國來說，無疑是接下來最為重要的課題。(AP )

其三，在各地在落實20條措施時，已經開始出現「政策打架」的情況，如果這樣的問題不解決，不僅很難推動真正意義上的防疫之變，反倒會積累起新的民怨、民怒。長遠來看，也不利於政府的公信力。

比如20條措施之第六條明確規定，「沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。制定規範核酸檢測的具體實施辦法，重申和細化有關要求，糾正『一天兩檢』、『一天三檢』等不科學做法。」但事實上，在常態化防疫之下，再加上近期各地本土病例激增，不少地方要求民眾進入公共場所必須提供24小時內的核酸陰性證明，這樣就等於變相在擴大核酸檢測範圍。這個矛盾究竟怎麼解？是政策安排上迫切需要協調的，因為目前北京等地已經開始出現相關問題。

基於以上情況，中國官方或應考慮在適當的時候推出防疫白皮書，既是對三年來疫情防控的階段性總結，也是對「中國式共存之路」究竟怎麼走的總說明。階段性總結，不該只是鋪陳成績，而更該聚焦於經驗和問題的總結，這樣才有助於切實提升治理體系和治理能力；總說明應該基於科學研判，病毒變異至今，傳染性如何，致死率如何，疫苗接種率如何，藥物儲備情況如何，感染後如何應對，如何避免醫療擠兑，老年群體免疫屏障怎麼建立等等。如此，才能避免在清零和放開之間來回反覆，也是中國進一步走向放開的關鍵所在。