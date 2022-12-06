大陸城市放寬防控後的新挑戰　從台灣防疫主官的「公道話」說起

中國大陸經歷各地反封控抗議後，幾個主要城市已陸續放寬疫情防控措施。北京、重慶、珠海、廣州、成都調整核酸檢測政策，紹興調整健康碼政策，許多城市在出入公共場所和小區、搭乘公共交通工具等限制也有優化；被認為相對保守的上海，則在12月4日發布了三項最佳化調整疫情防控的相關措施。當然，各地官方仍強調「調整」不等於「放開」。



嚴格封控有其考量的五大觀察

在此之前，走向「躺平」的台灣社會，不乏有人投入聲援大陸的「白紙」運動，為嚴格封控下的大陸民眾呼喚「自由」。事實上，民進黨政府一向視中國大陸的動態清零政策為「負面教材」，包括參選台北市長敗北的前防疫指揮官陳時中，在今（2022）年4月回應民眾擔憂放寬接觸者匡列依據恐將導致社區風險時，還以中國大陸作為「背書」，指「中國大陸封控也達不到效果，否則上海現在也不會這樣」。

然而，接替陳時中指揮官角色的王必勝，卻罕見地於12月3日在其Facebook大談對於中國大陸防疫政策轉變之後的看法。在這位台灣防疫主官看來，他認為面對Omicron高傳染力，即使嚴厲封控，也難以清零，更何況「白紙」後，中國大陸整個防疫政策明顯轉變，疫情可能持續擴散。

11月27日在北京的反封控示威抗議。（Getty Images）

王必勝以五大理由分析中國大陸在調整防疫政策後將面臨挑戰，甚至難得站在相對中立的位置直言「公道話」，指中國大陸進行嚴格疫情封控「是有其考量」。王必勝的五項分析原文轉錄於下：

1. 這將是中國遭遇到的第一波真正全國性疫情，而第一波疫情會衝擊最脆弱的族群，包括超高齡者、嚴重共病、完全未施打疫苗、長照機構住民……等，將會造成嚴重的損傷。

2. 在免疫力方面，中國目前確診人口比例極低，自然免疫保護力可說是沒有。另外中國雖有多款自製疫苗，但在保護效益上或許未臻理想。而整體接種覆蓋率，尤其是高齡族群，離期望的標準仍有相當大的距離。

3. 在治療方面，各種有效抗病毒藥物的準備狀況不得而知，但以龐大的人口數量來估計，應該是有很高的難度。而醫療資源的量能，在他們廣大的國土上應該是有數量及分佈的問題。尤其面對短期急遽增加的全國性醫療需求，將是非常核心且難解的狀況。

4. 如果疫情此刻開始蔓延，預期約會在兩個月到達高峰，除了正值寒冷的冬季，更會遇到農曆春節返鄉、春運、群聚……的挑戰，可以說是最不好的時間點。

5. 即便Omicron的致重症及致死率不算高，但在前述的因素下，加上中國是世界上人口最多的國家之一，其產生的傷亡絕對數字會令人非常憂心。

基於此，王必勝給出結論，他認為中國大陸進行舉世最嚴格的疫情封控是有其考量的，主要是以拖待「變」。的確這樣的策略成功的避開了致重症及致死率高很多的Alpha、 Delta等變異株，但目前卻未能等到比Omicron致重症致死率更低的變異株，就可能要面臨攤牌，而且已經付出了經濟上及民心上很高的代價。「以防疫及醫者的角度來看，衷心希望中國人民能在最小的損傷下，成功的渡過這個艱鉅的疫情挑戰。」

話鋒一轉，王必勝接着向人在大陸的台灣民眾喊話，建議要儘速接種疫苗，尤其是年長、有嚴重疾病的人。如果有長期醫療需求，建議評估當地疫情狀況，考慮提前返台，避免因疫情造成的醫療排擠而延誤疾病診治。他也呼籲將要赴陸的台灣民眾，務必打好次世代疫苗再出發，同時也隨時留意當地疫情發展狀況，依自身條件考慮出發時機。

休克療法走向了另一個極端？

在台灣普遍關心「白紙運動」會否走向「政治革命」的主流氛圍下，王必勝這一番相對從科學角度出發的「勸世文」，在輿論效果上並未得到應有的重視。當然，作為一位民進黨政府的衛生官員，王必勝的話裏依舊帶着不少對中國大陸的偏見，比如「中國自製疫苗保護效益未臻理想」，又稱「他們（中國）疫情統計的方式不易理解」云云；甚至這篇發文的目的，某種程度亦是訴諸於台灣社會對中國大陸的集體恐懼和不信任心理。但平心而論，王必勝的「苦口婆心」並非完全沒有道理。

2022年5月，台灣快篩陽性民眾恐慌湧入急診，導致急診醫護無法維持醫療品質，醫護人員淹沒在快篩陽病患中，甚至造成有重症病患無人醫治而死亡。圖為當時台灣醫院急診情況。（Facebook／蘇一峰）

台灣本身經歷過防疫政策一夕放開初期的混亂，在短期內確診人數急速暴增、死亡人數攀升（目前累計死亡人數達1萬4,449例）、醫療資源瀕臨臨界、抗原快篩嚴重短缺等等。在民進黨政府宣稱「防疫有成」之餘，其實社會付出了不小的代價，這也是民進黨政府在11月26日九合一地方選舉慘敗的原因之一。

以中國大陸的人口、幅員、醫療資源城鄉分佈差距等體量實際而言，一旦確定走上放寬之路，就算是「小步慢走」，勢必還是會經歷更大的社會陣痛期。比如對於Omicron承受力較小的老年群體，中國大陸至今仍有1,200萬至1,400萬的老人未完成疫苗全程接種。

此外，走在放寬前沿的河北保定，近期以「保定疫情防控」一詞登上微博熱搜，目前話題閲讀次數高達2.4億，帖子上萬條，內容多數是當地人在網上的求助、抱怨和投訴。而專做鄉村治理研究的武漢大學社會學院教授呂德文，12月4日也發表文章，以急切的語氣提醒「農村在破防」這一事實。

在內地一部分民意迫切希望回歸生活經濟常態的推促下，目前各地傳出來的多半是防疫措施放寬的消息，卻未看到如何提高疫苗接種、檢驗和醫療資源如何重新佈局的具體說法，也令相當一部分內地民眾憂慮會不會從過度防控的「一刀切」，走向了類似「休克療法」的另一個「一刀切」。如同王必勝所言，倘若疫情蔓延下去，接下來將遇到的就是寒冷冬季，以及春節返鄉、春運等等時間點的巨大挑戰。

內地媒體製圖宣導新冠染疫初期七天可能出現的不同症狀。（人民日報健康客戶端）

病毒虎視眈眈 作戰到了轉折點

Omicron正在世界上最後一道嚴守的大門前面虎視眈眈，而大門內的社會正擺盪在老路與新路之間的躊躇與焦躁。一位大陸學者私下略顯失落的說，「我國有點像是搞成了殿後作戰。撤退戰鬥本就是陸戰科目中最最最難的，而任何殿後作戰都是思想不統一、行動不一致的、準備不充分的。」

若從大陸周邊已經放開的香港和台灣來借鏡，在看到兩地「自由」的同時，不要忘記他們已經先付出一波犧牲作為代價。香港至今仍檢測生活污水，一旦超標居民未依公告強制檢測，將會收到一萬元的定額罰款通知書，而台灣街上超過九成的民眾仍然緊戴口罩。

現在可以看到，《人民日報》健康客戶端等內地官媒，開始發文製圖教導讀者「居家抗病毒小藥箱」要預備好哪些藥物。也可以看到，內地醫界和社會輿論關於新冠究竟是不是流感、究竟會不會有「長新冠」（Long Covid）後遺症，出現了看法不一的爭論。

《香港01》曾有提問，「全面放開就等於解決了煩躁？還是會有另一個更大的煩躁去取代它？」如今國家集體防疫往「每個人都是自己健康第一責任人」挪動腳步，顯然放寬並不意味着是防疫的終點，而是另一個道阻且長的新起點，人人都要為病毒的無差別侵襲做好戰鬥準備。