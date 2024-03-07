十三問中國經濟之三：下一個「中國」還是中國
2024年「兩會」召開，中共二十大換領導班子之後，由李強帶領的新政府帶來的首份《政府工作報告》，而今屆兩會，最受關注的話題，就是中國經濟發展問題。
「中國是2023年的輸家」、「中國是反全球化的輸家」、「中國是貿易戰的輸家」……這是《華爾街日報》在2023年歲末報道中國時用的句式。此外，「中國經濟是否會陷入『停滯的十年』」、「中國經濟陷入惡性循環」這些雜音也不絕於耳。當然，西方媒體將中國定義為「loser」，這不是一個新聞，而是西方媒體多年來的慣用伎倆，同「中國崩潰論」、「中國經濟登頂論」如出一轍。然而現實卻是，中國已經成為全球第二大經濟體、中國在新能源等新賽道遠遠超越西方發達國家、中國汽車出口量已經超越日德成為全球第一……正如中國外交部所言：中國經濟沒崩潰，反而「中國崩潰論」屢屢崩潰。
但從數據上看，確實「出口連續數月下降」、「吸引外資創歷史新低」，「消費者信心指數委靡不振」，從社會層面來說，更存在宏觀數據和微觀感受之間的「溫差」。「信心不足是目前中國經濟的一個主要問題」也是一個事實。有人說：「微觀經濟感受才是真實的，無法用宏觀數據修飾、打扮出來」。但是，難道說5.2%仍高於大部份經濟體的GDP增長是「粉飾」的數據嗎？更何況需要注意的是，炒作「中國經濟陷入疲態」時，年均增長仍在全球大國中領先的中國經濟結構轉型已經悄然發生。
哪個才是真實的中國？何謂好？何謂不好？是看數據還是憑感覺？我們將通過十三個角度試著回答。
【《香港01》將陸續推出《十三問中國經濟》系列文章，此為第三篇】
習近平去年11月在亞太經合組織工商領導人峰會上說出：「中國已經成為最佳投資目的地代名詞，下一個『中國』還是中國」這樣的豪言壯語。但事實上，海外內很多輿論都不如此認為。
先講兩個大家都很熟悉的故事——特斯拉和蘋果。
相信很多人都看過多年前，英國《周刊》雜誌刊載的一篇文章《為什麽蘋果公司在中國製造iPhones（和其他各種產品）》。文中提出了一個關鍵問題 「中國有哪些美國缺少的東西？」，接著給出了答案：太多了。中國有更多中等水平的工程師，有更靈活的勞動力供給，有瞬間就能加速生產的龐大工廠，中國還向科技型企業提供一站式解決方案。「現在，整個供應鏈都在中國。」蘋果公司的一位前高級管理人員曾對英國《泰晤士報》雜誌說過這樣的話。「你需要1000個橡膠墊？對門那個工廠就有。你需要100萬個螺絲釘？那個工廠離這兒只有一個街區的距離。你要的螺絲釘有點不一樣？那得等三個小時。」
相信更多的人都聽過蘋果創始人喬布斯（Steven P. Jobs）的一個故事。2007年，距決定iPhone上市前一個多月，喬布斯先生將幾名副手召集到一個辦公室中。喬布斯憤怒地舉起他手中的iPhone置於恰當的角度，以便在場的人都能看到塑料屏上的數十道劃痕。接著，他從褲兜中拿出一把鑰匙。他說，人們把手機放在衣兜中，也會把鑰匙放在衣兜中。「我不想賣這麽不禁劃的產品。」 他繃著臉說。唯一的辦法是用不會被刮花的玻璃屏。「我要換成玻璃屏，而且要在六周內做到完美。」一位高管離開會場後，立即預訂了前往中國深圳的機票。
一家中國工廠發來了投標書。達成合同後的iPhone生產情況是：蘋果公司在最後時刻重新設計了iPhone顯示屏，這家工廠只好對其裝配線進行徹底檢查和改造。新的顯示屏樣本在將近午夜時到廠⋯⋯這家工廠在96個小時的時間內每日生產1萬個iPhone顯示屏⋯⋯「他們的速度和靈活性令人瞠目結舌，」 這位高管說，「沒有一家美國工廠比得上他們。」一名前蘋果高管說，「整條供應鏈如今都在中國。需要1000個橡膠墊圈嗎？隔壁就有這樣的工廠。需要100萬個螺絲釘嗎？廠子就在一個街區之外。需要對螺絲釘做一點小小的改動嗎？三個小時就可以辦到。」
還記得2015年美國前總統奧巴馬曾問過喬布斯，要在美國生產iPhone的話，需要滿足什麽樣的條件呢？喬布斯的回答毫不含糊：「這些工作是不會回來的。」
這裡是觸及了蘋果公司的一個核心信念。蘋果的做法不光是因為外國工人比較便宜。更重要的是，蘋果公司管理層認為，外國工廠的巨大規模，以及外國工人的靈活性、勤勉精神和工業技能，全都遠遠地超過了美國。這樣一來，對於大多數的蘋果產品來說，「美國製造」已經不再是一個可行的選擇。
至關重要的有利條件是中國可以提供大量技師，數目令美國望塵莫及。按照10年前蘋果管理層的估計，生產iPhone最終要用到20萬名裝配線工人，需要大約8700名工業技師來承擔監督和指導的職責。蘋果公司的分析師預計，要想在美國找到這麽多的合格技師，所需時間將會長達9個月。到了中國，這件事情只花了15天的時間。10年後的今日，蘋果產品更加琳瑯滿目，對於技師的要求更是幾何倍數的需求。
更好的一個例證或許是在特朗普執掌美國期間，即便在中美貿易風口浪尖，蘋果仍不顧政治壓力，也要將美國最後一條生產線搬到中國，主要原因在於，美國本土的製造業環境，實在無法滿足蘋果的生產要求。《紐約時報》當時就曾報道，蘋果2018年一再推遲發售Mac Pro，主要原因是找不到足夠的螺絲，導致產品遲遲不能順利完工。蘋果很難在美國找到足夠多的熟練工人，並且願意接受最低工資。更重要的是，蘋果無法在美國乃至周邊找到成熟的供應鏈。這就是現實。中國不僅可以供應大量的熟練工人，周邊配套的產業鏈也相當成熟，且不論一個小小的螺絲，蘋果生產線上需要的任何零部件，都可以得到無限量供應。即使搬到中國之後可能要面臨25%的額外關稅，在蘋果看來也比留在美國本土生產要好。
從歷年的報告可以看出，在蘋果的全球供應體系中，來自中日韓的東亞供應商始終是蘋果供應鏈的重中之重，最新的佔比超過70%，在這樣的供應鏈布局之下，只有將組裝環節放在中國，才最符合蘋果公司的利益。蘋果的製造不是勞動密集型產業鏈，是資本密集、技術密集、裝備密集復雜的勞動。中國的優勢並不體現為低工資。中國的實力在於其技術和管理能力較高，可確保生產環節的低成本、高速度和高度的靈活性。
蘋果與中國的故事是一個典型的「產地銷」的故事。因為中國製造成本特別低，所以跨國公司在中國把它生產出來，哪怕這個產品完全不銷在中國，但是因為這個地方的製造成本低，它有足夠的效益使得它在中國搞生產基地，比在美國、歐洲要好得多。
蘋果自2009年進入中國以來，可以說在中國賺得盆滿缽滿。根據蘋果最新2023年第四季財報：營收為1195.75億美元，同比增長2%，結束連續四季的下滑；淨利潤為339.16億美元，同比增長13%。在中國市場，由於2023年下半年華為的回歸，尤其是在產能逐漸恢復之後在第四季更是銷量節節高，蘋果大中華區收入則為208.19億美元，同比去年同期的239.05億美元下降13%，仍排在蘋果第三大市場位置。蘋果CFO指出，公司對大中華區的表現不滿意，但也知道中國是世界上競爭最激烈的智能手機市場，從長遠來看，仍然看到中國存在重大機遇。這是因為，蘋果在中國市場的利潤率實在是太高了。Counterpoin曾出報告稱：蘋果在中國手機市場以兩成左右份額，拿走八成銷售利潤。
再看看特斯拉的故事。特斯拉這是「銷地產」的典型。因為中國有大市場，跨國公司到中國搞了產業鏈集群基地，生產出來的產品全部在中國銷售。中國大市場能吸引它，能容納它的市場，這就產生了「銷地產」。
2014年，馬斯克（Elon Musk）首次訪華。隨後幾年，因為特斯拉在中國慘淡的銷量，馬斯克先後多次來到中國。《埃隆．馬斯克傳》中文版中，馬斯克說：「當你習慣失敗，你就會帶著更少的負面情緒參與每一次遊戲。」正是在那個時候，正經歷著巨大虧損考驗的馬斯克悄悄去了浦東最東南端的臨港，彼時那還是一片荒地。
2016年，上海車管所發放的首張新能源車牌給了一輛進口特斯拉。三年後，浦東最東南端的臨港，特斯拉超級工廠在一片荒蕪中拔地而起。2018年7月簽約，當年10月拿地；2019年1月7日開工建設，12月底正式交付車輛。不到一年的時間，上海超級工廠便開創了「當年開工，當年竣工，當年生產，當年交付」的奇跡，這樣的速度讓世界都為之震驚。
上海超級工廠佔地約為86萬平方米（約為120個標準足球場大小），室外區域除了測試跑道、物流運輸路段，還有專門存放下線車輛的停車場。上海超級工廠面積並不算大，但特斯拉透過嚴謹科學的生產排布和動線設計，將傳統的沖壓、焊裝、塗裝、總裝工序完全融為一體，建造出一座高度集約的超級工廠。上海超級工廠按照沖壓、焊裝、塗裝、總裝等流程分設不同車間，但彼此同為三層立體空間和閉合流線規劃，不設倉儲，生產和組裝的自動化率達到了95%，幾乎所有操作都由工業機器人完成，工人只需負責裝件和檢驗。
2021年1月，中國製造的Model Y正式上市，僅用一年零11個月的時間，便搶佔全世界最受歡迎的車型前五，並成為國內中高端轎車和SUV市場的新寵兒。2022年8月，上海超級工廠花了33個月，便實現第100萬輛整車下線，成為世界汽車工業史「現象級」紀錄。2023年車輛交付已經達181萬輛。
從2006年到2019年，特斯拉持續虧損14年，累計虧損超過70億美元。但隨著中國工廠交付量的穩步提升，2020當年營收增長到315億美元，首次實現盈利，淨利潤8.6億美元。2021年營收增長到538億美元，淨利潤56億美元，2022年營收再次增長，達到815億美元，淨利潤也暴漲到126億美元。2023年的營收增長到968億美元，淨利潤150美元。實現盈利之後，規模效應開始顯現，盈利規模迅速增長，前面16年虧損超過70億美元，但是盈利之後的4年，已經累計實現盈利340億美元，遠超歷史上累計虧損規模。
據統計，特斯拉2023全年交付180.9萬輛，其中Model 3/Y交付174萬輛，佔比96.2%；Model S/X交付6.9萬輛，佔比3.8%。特斯拉在中國市場2023全年零售完成60萬輛，佔特斯拉全球銷量的三分之一，Model Y零售銷量為45.6萬輛，近乎佔全球總銷量的四成，這款車也成為國內SUV市場上的最暢銷車型。特斯拉在中國的故事，則是典型的「銷地產」。
當然，特斯拉作為「銷地產」正在面對一個很大的挑戰。特斯拉從落地中國開始，一直到現在，以成本和技術優勢「碾壓」對手、擴大市場份額。然而，產品叠代不及時，創新能力下降。也恰是由於特斯拉進入中國，整體刺激了國產新能源車賽道的「撕殺」，前有比亞迪，後有「蔚小理」，同國產新能源車打價格戰，恐怕凶多吉少。
事實上，不光是蘋果和特斯拉的故事，過去10年當中，太陽能、風能、半導體製造以及顯示技術方面產業，發展日新月異，這類產業有許多都是發源於美國，但會發現紛紛在中國市場上壯大。
這是為什麼呢？無外乎類似特斯拉的「銷地產」，要不就死蘋果的「產地銷」，中國現在這兩個優勢打遍天下無敵手。這背後是什麼呢？是中國近10年以來的超大規模的市場發揮了作用。
「超大規模的市場」簡單來說是兩個層面。一個自然是具有14億多人口規模，人口多、區域差異大、消費群體非常多樣，不同地區、不同年齡、不同收入水平的消費者有著不同的需求和偏好。對商品和服務的需求持續升級，對高端、高品質、高附加值的產品需求將不斷增加，發展潛力巨大。近十年來，中國GDP位居世界第二，進出口貿易世界第一，工業製造產值世界第一，人均GDP不斷接近甚至超過全球的人均值，當人均值超過全球的人均值，又有世界最多的人，是不是商家必爭之地？
另一個層面是「面面俱到」成為追趕型大國工業體系的必然要求。中國不但擁有了比較健全的基礎工業體系，也有了世界第一方陣的產業布局，已經形成了全球最為齊全的工業門類，成為擁有41個工業大類、207個中類、666個小類的全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家。中國的製造業佔GDP比重接近30%，佔全球比重已經達到30%左右、接近美國的兩倍，製造業規模連續13年居世界首位。
過去中國製造是勞動密集型的低成本，而大市場會從包括固定資產投資成本、科技研發成本、採購成本、物流成本、市場開拓成本、人工成本這六個方面降低製造成本。最近十幾年，只要是中國發明創造的產品一旦推銷到世界，成本就會比世界同類產品低30%到50%。
中國的大市場以及大市場帶來的製造成本的下降，使得既可以滿足「銷地產」，也可以滿足「產地銷」，從而產生了招商引資的投資效應，使得過去十年中國引進外資步步高。如此，中國市場只能「卷」其他市場了。也要知道，「銷地產」和「產地銷」都不是說一兩年就能成形的。或許，在短期內受外圍因素影響，會出現一些波動，但就長遠來看，就看看蘋果和特斯拉的選擇就知道了。中國大市場以及以內循環為主的雙循環戰略，這個趨勢相當長時間也不會變，因為它是個經濟規則，不受社會國際政治影響。這就是習近平說出「下一個『中國』還是中國」的底氣。