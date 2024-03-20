長沙灣天主教中學微形地標塑社區舊貌　走訪長者互動建跨代共融

市建局一直透過「藝術文化融入舊區」夥伴項目，將文藝活動帶入舊區。今年活動之一是與微行動共融藝術協會（微行動）合作，以深水埗舊區為主題舉辦「發現你的色彩生活」活動。項目將微型藝術概念帶入校園，邀請學生以「可回收資源」創作微型藝術品展現區內地標，同時安排學生前往院舍探訪長者，了解社區舊貌，作品將於區內商場展出，說好深水埗故事。有份參與活動的長沙灣天主教中學學生表示，活動加深他們對「舊深水埗」的認識，探訪長者亦增強溝通能力。



市建局聯同微型藝術家戴佑安（安泰）、長沙灣天主教中學合辦「發現你的色彩生活」。

負責活動的微行動創辦人戴佑安（安泰）表示，活動除了安排學生實地考察社區，亦安排他們走訪區內3間長者院舍，讓學生有機會與長者交談，了解以往社區的人和事協助創作。過程中長者亦需回憶往事，安泰形容是懷緬治療，創造雙贏局面。

參加活動的中四學生薛皓謙表示，由於所揀選的黃金戲院於90年代已拆卸，連網上也沒有相關資料，不過從探訪長者口中得知，昔日戲院是容許吸煙、售票是人手劃位、連宣傳海報也是手繪，對創作過程有很大的幫助，加深對社區的了解和歸屬感，直言若非今次活動難以了解以往的生活面貌。

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另一名參與活動的中四學生黃浩庭表示，最初前往院舍採訪長者時非常緊張，後來才慢慢懂得如何跟長者溝通，並從長者口中得知許多深水埗舊故事和歷史，甚至有機會接觸到當舖和押票，對上一代的經歷感到新奇。

黃同學以黃金電腦商場為創作靈感，作品充分展示是次活動「冇大冇細」的設計概念，即不按比例創作，將舊式電腦主機完美嵌入了微形建築藝術品之中。他表示：「黃金（商場）係一個香港人好熟嘅地方」，無論是工作或學習，都一直陪伴港人，是一個著名地標。

在看到同學的作品後，於深水埗扎根多年的長沙灣天主教中學潘盛楷表示：「全部回憶返晒嚟。」他認為，計劃提升學生社區歸屬感，讓學生和大眾重新認識社區，而創作過程中學生需採訪長者了解社區舊貌，提升學生溝通能力，亦從長者身上傳承社區故事、歷史和文化。