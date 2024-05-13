張煊昌中學校慶劇　學生參演後與家人關係改善　舞台上重拾自信

香港中文大學校友會聯會張煊昌中學早前上演學校30周年校慶話劇《This Is Me》，透過真人真事改編的劇本，展現時下中學生的成長經歷。有參演學生表示，透過劇中角色，令他踏出第一步嘗試多了解家人、與家人主動溝通改善關係。亦有學生在過程中突破自我，在舞台上重拾自信、學會放下自我配合團隊工作。



香港中文大學校友會聯會張煊昌中學早前上演30周年校慶話劇《This Is Me》，圖為一眾參演師生。左起為：助理校長陳啟康、中五生林慶淳和鄒承希、中三生劉欣霖、梁國豪校長、陳頌欣老師、訓導主任呂素芳、楊永強老師。（張家倫攝）

張煊昌中學校長梁國豪表示，今次是學校首度上演大型畫劇，為此學校籌備超過1年、台前幕後共動員過百名學生，而劇本則由老師參考學生真實個案改編而成。他認為話劇涉及台前幕後不同崗位，能讓較多學生參與，增強全校歸屬感，冀能給予學生難忘的經歷及回憶，亦讓學生在課堂外有所學習和成長。

參演後改善家人關係 增強自信感被重視

劇中共有三名主角，分別由三位學生飾演各自訴說不同經歷。主角之一中五生鄒承希坦言，參演畫劇前不太重視家人，特夠是與在內地工作的父親關係較疏離，不過參演話劇代入角色後，讓他開始嘗試多了解家人，主動分享自己的想法，甚至能與父親一起打籃球。談及參演經歷，他直言面對逾千觀眾表現感到壓力，籌備期間團隊更曾感到迷失，直至後來觀看其他學校的話劇後，讓他們重拾信心和熱情，繼續籌備演出。

劇中另一位男主角中五生林慶淳則表示，參演畫劇讓他學懂團隊精神的重要性，令他一改以往自己「想點就點」的處事方式，有助他處理學生會主席的工作，得到更多同學的認同及信任。

至於女主角的中三女生劉欣霖分享稱，參演前會因身形問題而感到自卑，一度猶豫是否申請參演畫劇，最終決定把握機會一圓兒時夢想而報名。她直言，對於獲分配角色感意外，認為演出期間憑歌藝獲得同學認同，增強自信，並於參演畫劇後參加英文朗誦比賽獲冠軍。

雖然籌備過程艱辛，同學幾乎一星期七日均需綵排，但三位主角均指過程中學懂時間管理，例如犧牲娛樂時間。其中劉同學更表示，參演讓她改變以往一直趕死線的壞習慣。

曾因質疑自己 中四女生從話劇得肯定

一眾指導老師均認為，學生在參演過中有所成長。陳頌欣老師表示，校內有學生曾因在校內缺乏存在感，甚至質疑自己的存在價值，不過在參與畫劇製作期間，讓她深深感受到同學及老師的肯定，重拾自信心。

擔任畫劇監製的陳啟康助理校長和楊永強老師則表示，在整個話劇創作過程中，老師一直與學生同行，與他們一起研究如何「做好件事」，認為最終結果是喜出望外。