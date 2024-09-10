機甲聯盟2024頒獎禮順利舉行　兩校成本港首批全國航空特色學校

「機甲聯盟：榮耀時刻與未來序章」頒獎典禮2024已經於8月30日順利舉行，來自100間中小學近千名參加者齊集，當日大會頒發全港學界無人機挑戰賽、機甲大師青少年對抗賽、空地協同對抗賽等41個獎項。頒獎典禮上亦公布，《香港01》將與Ask Idea HK合作為學校提供媒體支援，當中包括為中學而設的ESG Lab計劃。



無人機應用愈見廣泛，聖公會蔡功譜中學和東華三院鄧肇堅小學更榮獲「全國航空特色學校」認證。其中東華三院鄧肇堅小學校長鍾家明表示，對於取得「全國航空特色學校」認證感到高興，亦是對學校在航空教育方面的認同。



現場頒發多個獎項 比賽過程見證學生成長

「機甲聯盟：榮耀時刻與未來序章」頒獎典禮2024已經於8月30日順利舉行，現場人數多達930人。（Ask Idea HK提供）

「機甲聯盟：榮耀時刻與未來序章」頒獎典禮2024邀請到多名來自不同界別的嘉賓出席，包括香港特別行政區政府數字政策辦公室助理數字政策專員潘士強先生、生產力局生產力學院鄭鴻明先生、前海管理局香港公司呂秀迎小姐、香港教育局課業質素保證委員會委員林淑操校長、玄智科技行政總裁傅喆先生等等。現場設有多個工作坊，讓學生親身體驗各多種新款無人機和科技產品。

香港深圳社團總會基金會陳健平主席於致辭時表示，機甲大師對抗賽及無人機編程挑戰賽已經連續進行3年，見證同學們的成長，同時鼓勵及肯定同學在科技創新道路上的每一步。他指比賽未來將繼續舉辦並豐富活動內容，包括積極推動大灣區科創交流，例如於年底與香港及深圳政府舉辦兩地學生機甲大師交流賽，期望活動有助培育青年科技人才。

嘉賓讚活動值得大力推廣 有助推動香港成創科城市

「機甲聯盟：榮耀時刻與未來序章」頒獎典禮2024邀請到各界嘉賓出席。（Ask Idea HK提供）

立法會議員、香港教育工作者聯會副會長鄧飛認為，以比賽形式帶動學生學習，學生的投入程度比考試高，不知不覺間就可以學到各種STEAM知識，認為這種學習方式值得大力推廣。他又認為，比賽能夠培養學生相關知識及興趣，有助培養香港的創科人才。

理工大學協理副校長羅璇博士表示，香港要成為創科城市就需要從小培養年青人。她指許多小朋友都喜歡機械人，讓學生將各種STEAM知識融會貫通，誘發學習動機，亦為學生提供發揮所長的機會，相信有助學生未來投身科研。

兩學校成全港首批「全國航空特色學校」

東華三院鄧肇堅小學是全港首批「全國航空特色學校」認證的學校，圖左為校長鍾家明。（Ask Idea HK提供）

航空是STEAM教育的範疇之一，聖公會蔡功譜中學和東華三院鄧肇堅小學早前獲得中國航空學會授予「全國航空特色學校」，成為全港首批取得相關認證的學校。

東華三院鄧肇堅小學校長鍾家明指認證是對學校努力的肯定，相信未來會有更多學校獲得認證，有助香港融入國家科技發展大局。他又說航空課程能教授學生航空知識，以及啟發學生加入航空業，幫助生涯規劃。

學校亦於2024賽季獲得機甲大師青少年對抗賽小學組獲得分組冠軍，參賽隊員之一的劉家僑指，他們於比賽時曾經出錯，與隊員們討論後找到解決方法，以其他機械人代替上陣作賽。他又感謝老師的教導，明白比賽的重點不是結果，而是從過程之中學到的知識。

東華三院黃笏南中學全國無人機大賽獲三等獎 比賽見識內地科技發展

東華三院黃笏南中學代表香港出戰全國無人機大賽，於協同穿越挑戰賽獲得三等獎。圖左四為隊員之一的莫可同學。（Ask Idea HK提供）

近年大熱的無人機亦是STEAM教育與航空相關的元素。東華三院黃笏南中學早前獲得全港學界無人機挑戰賽2024編程避障過關戰中學組冠軍，其後代表香港出戰全國無人機大賽，於協同穿越挑戰賽獲得三等獎。該校參賽隊伍隊員之一的莫可同學指，參加香港區比賽時一度出現偏差，最後透過團隊合作解決問題並完成比賽。

莫可又提到，參加全國賽時發現同場競技的隊伍都很厲害，過關速度相當快，要向他們多多學習，而比賽以外亦見識了內地科技發展，例如無人機群飛示範，感到十分震撼。

南亞路德會沐恩中學獲傑出工程師獎項 新賽季參加BattleAce

南亞路德會沐恩中學獲得數智競技青少年工程師獎項，並將於下年參加BattleAce比賽。（Ask Idea HK提供）

數智競技青少年工程師獎項總有3個隊伍獲獎，其中一隊是南亞路德會沐恩中學。該校參賽隊伍成員李泓毅同學表示，他們檢討過去表現後，為保持比賽競爭力，決定花時間鑽研人工智能，並將之融合到比賽使用的機械人。他指隊伍未來將繼續學習更多編程知識，以互相幫助及互相合作為主要比賽策略。

機甲聯盟於新賽季將加入BattleAce賽事，李同學指新賽事將運用競技機械人進行格鬥，但由於比賽於中學進行，功率將會較低，認為比賽重點是確保機械人即使於格鬥期間遇上大量碰撞，仍然不會發生故障。他說隊伍對於新賽事有信心，因為隊員們都有編程底子，學校又能提供大量資源，相信很快就可以上手。

家長讚兒子從STEAM學到解難 見識更多新科技

朱太（左）指兒子朱晁陞（右）參加STEAM活動之後，解難能力有所提升，面對難題時亦變得勇於嘗試。

朱太的兒子朱晁陞正就讀聖公會李兆強小學，她指兒子參加STEAM活動之後，解難能力有所上升，主因是學校老師教會兒子遇到問題時可以先自己想一想可行的解決方法，再有不懂的地方才找師長發問。

她又認為創科發展是大勢所趨，兒子從STEAM學到的知識如編程十分有用，亦可見識最新科技。另外，STEAM亦可訓練兒子不怕失敗，勇於嘗試，對成長及人生有幫助。