學生的身心靈健康發展一直是社會高度重視的議題，而「學生精神健康」更於近日廣受關注。要讓學生保持精神健康，各方的支援協作都很重要，而保持對話交流更必不可少。透過了解學生的感受、家庭環境的影響，以及專家的專業見解，都能全面協助學生建立積極、正向的思維，讓學生能以最健康的精神狀態面對各種挑戰。



近期，一場別具意義的「與專家對話」活動即將舉行。香港教育城將為學生、家長和專家提供一個難得的交流平台。精神健康諮詢委員會主席林正財醫生（SBS，JP）將出席活動，分享他的專業洞見，並與受邀的學生深入探討情緒健康對學童成長的重要性。

這次活動不僅是一場普通的講座，更是一次互動式的學習體驗。家長們將有機會同時聆聽專家的建議和學生的心聲，從而更好地理解和支持自己的孩子，促進他們的健康成長。

活動：「精神健康對學童成長的影響及重要性」講座

日期︰2024年10月19日（星期六）

時間︰上午10時30分至下午12時30分

形式︰現場講座及線上同步直播

地點︰沙田培英中學（新界沙田禾輋邨豐順街九號）

語言︰粵語

凡到場參加講座人士，可獲得精美禮品（包括《子女溫習策略》及文具套裝）及 優先報名參加下一次「溫習策略」家長講座。立即報名參加我們的「與專家對話」活動，讓我們攜手關注學童的情緒健康！