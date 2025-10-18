馬會撥2.65億推探索科學計劃　料惠及3萬小學生及專業培訓500教師

馬會透過其慈善信託基金撥出2.65億元主導開展全港首個大型探究式學習計劃 — 「賽馬會探索科學」計劃，項目為期4年半，響應「科教興國」的國家發展戰略及配合本學年推行的小學科學新課程，旨在提升小學科學教師實施探究式學習的教學能力，並透過課堂內外的科學實踐，激發學生對科學的好奇心與探究精神。



整項計劃將於全港120所小學推行，預計能惠及30,000名小學生，並為500名教師提供專業培訓及共學社群支援。



英國科學團隊The Royal Institution of Great Britain科學示範部主管Dan Plane於計劃啟動禮上展示互動科學，激發現場學生熱情參與，展現探究式學習的樂趣。（馬會提供圖片）

英國科學團隊The Royal Institution of Great Britain科學示範部主管Dan Plane於計劃啟動禮上展示互動科學，激發現場學生熱情參與，展現探究式學習的樂趣。（馬會提供圖片）

「賽馬會探索科學」計劃以香港教育大學為策略夥伴，聯同北京師範大學和史密森尼科學教育中心等頂尖教育機構，共同開發針對本地課程及實證為本的教學資源。這些學習單元設計與香港小學科學課程框架緊密銜接，各單元為300分鐘的課程，配備教學資源和實驗套件，能豐富新小學科學課程内容，引導學生從觀察、提問到探究及發現，培養科學思維與自主學習能力。

馬會表示，計劃亦透過打造探究式學習課外場景，提升及改善科學教育中心等課室以外的教學設施，將課堂理論與實際經驗結合，深化探究式學習體驗，並舉辦科學展演、比賽及工作坊，激發學生及公眾對科學的興趣。

眾嘉賓和參與「賽馬會探索科學」計劃的學生合照。（馬會提供圖片）

眾嘉賓和參與「賽馬會探索科學」計劃的學生合照。（馬會提供圖片）

該計劃為小學教師提供系統性培訓和教學實踐指導，加强科學教師的教學能力，亦會讓具潛質的教師到海外及內地深度考察，將全球經驗融入本地教學，並推動教師組成共學社群，促進知識傳播及實戰經驗分享，推動全港小學科學教學革新。

「賽馬會探索科學」計劃啟動禮於10月16日舉行。(左起）嗇色園董事會副主席兼教育委員會主席姚嘉棟、香港明愛總裁閻德龍神父、漁農自然護理署署理署長黎存志、教育局常任秘書長陳穎韶、教育大學校長李子建、計劃諮詢委員會召集人梁頴宇及北京師範大學科學教育研究院院長鄭永和為活動主禮。（馬會提供圖片）

馬會董事龔楊恩慈於「賽馬會探索科學」計劃啟動禮上致辭。（馬會提供圖片）

計劃啟動禮於周四（16日）舉行，馬會董事龔楊恩慈致辭時表示，馬會一直支持教育發展，從啟蒙階段啟迪幼稚園學童對科學、科技、工程和數學的好奇心，至小學推動運算思維教育，乃至中學課程加入對人工智能的學習。她表示，馬會相關的先導項目教材亦已獲教育局納入中小學的課程單元，讓莘莘學子能掌握數碼技能，迎接未來挑戰。

龔楊恩慈表示，為承接有關基礎，培育下一代的科學素養，馬會主導開展是次計劃，協助學生培養科學探究精神，裝備面向未來的核心技能。