直資聚賢｜又好玩又感動的畢業禮

文：香港兆基創意書院甄拔濤校長

創意書院的畢業禮都以人類為中心（我們稱呼學生，也稱呼書院每一個成員為人類），因此，我們沒有邀請外來嘉賓。近年，畢業禮都有不同的主題，例如Fight Club、妙手仁心、不畏風雨，今年是Y2MK。最近，又流行一片Y2K的懷舊風潮。MK 令人聯想到浮誇、老土等。有趣的是，每次我帶外國朋友到旺角遊覽的時候，無一不為旺角色彩繽紛、混雜拼湊的風格而讚嘆。有時，從外人的眼光看看自己身處的城市，會發現出不一樣的視角。



（香港直接資助學校議會提供）

既然是Y2MK，當然少不了Mentors以當年的流行服飾登場。甚至拍攝閃咭，在畢業生進場之前，大家可以抽一張有Mentors扮鬼扮馬的造型閃咭。節目內容豐富，以謝霆鋒的《壞習慣》為音樂為背景、Mentors為主角製作的MV開場；別開生面及動人分享的授憑儀式，各種獎項及獎學金的頒獎；「向大師致敬」環節，由Mentors重演及改編過去一年優秀的學生作品，包括劇場及短片。中間還加插由AI Deep Seek 技術，將一位深受歡迎的Mentor Samuel的樣子，配上謝霆鋒演唱會中的《活著Viva》片段。Samuel場粉墨登場，並將書院劇場的舞台，開放為所有人都可以參與的舞池。大家意猶未盡，還encore了一次。開場及完場的時候，所有人類都可以拍攝人生四格貼紙相。誠如校監Ada所說，書院畢業禮的不一樣，其實是Mentors很疼愛學生，希望他們會記得這一晚。

完場前由眾Mentors 大合唱出《非走不可（改歌詞版）》，分享如下，識唱嘅一齊唱!

非走不可（謝霆鋒的歌曲 ‧ 1999 年）

不捨得傷心 傷心怎將你抱起

不捨得開心 留來給你歡喜

以為齊人 仲喺屋企

要用奇跡感染你

（剛過去五月書院的開放日，便以《奇蹟的19年》為主題。）

差點連門口呼吸都忘記

也不捨棄

SV的鮮花 一般都不會結果

（SV 的全寫，是Student Voice。由學生人類主持及主導，討論各種各樣的校政議題。現在的校服式樣，便是由之前的SV產生。當然，有時漫長的討論未必能立即導向結果，但過程卻十分有意義。）

BL的軀體 仍能給你生火

（BL全寫是 Basic Literacy，包括Mentors的分享，亦邀請不同具有獨特創見及經歷的嘉賓分享見聞。）

我用殘餘力氣Book房

證實謝生很愛我

（這個謝生，不是謝霆鋒，是書院的保安叔叔。他跟我們的人類打成一片，亦十分支持他們的創作。）

三點仲未走剪片的難過

放手給我

（每逢Project Week，有些人類做了Deadline Fighter，常常想留在書院通宵達旦，完成手上的作品。當然，書院是有關門時間的，目的訓練學生要在有限的時間內，做完手上的作品。）

也許書院這條路 CPOP的懷抱

（CPOP包括：「設計與視覺傳意」、「電影與錄像藝術」、 「表演藝術」及「空間研習」四個藝術範疇。）

不夠讓我高攀進內才摔倒

踏上Junction這條Road 才令我突然看到

（兆基創意書院的地址：聯合道135號）

你的天空宇宙只夠我流淚 不可跳舞

Staff Room的梳化 一般都不會有位

（教員室開放給學生自由進出，放置了兩張梳化，總是聚滿了人類。）

Mentor的軀體 仍能給你傾偈

（Mentors 身邊圍滿人類的景象，經常出現。）

以後無聊定會想起

你用奇跡感染我

書院令大家即使很難過

也可搵我

也許書院這條路 CPOP的懷抱

不夠讓我高攀進內才摔倒

踏上grad show這條路 才令我突然看到

（今年的畢業展主題是《別來牧羊》，展期到7月20日，歡迎各位參觀。）

你跟mentor以後總會再重聚 一起變老

回頭路窄

然而肉眼總找得到

要走得比我早

也許書院這條路 CPOP的懷抱

足夠讓我高攀進內才grad到

踏上grad show這條路 才令我突然看到

你的書院以後只要有人類 都可跳舞

只要有人類在，就會找到生命的樂趣，生存的意義。我在畢業禮上，引用了近來火紅的日本動漫《葬送的芙莉蓮》中的一句：「流淚道別並不適合我們，因為下次再見時會很難為情。」是的，各位人類，我們還是會再見的。

作者：香港兆基創意書院甄拔濤校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

