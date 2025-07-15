直資聚賢｜全方位驅動潛能 營造新質人才搖籃

文：九龍三育中學梁詠梅校長



智慧數據賦能青年學生



為回應國家未來培育「新質生產力」人才需求的重要性，九龍三育中學在課程上融入科技創新與應用，透過空間數據及建築信息模擬課程以提升學生數字素養與技能。



我們在24-25學年率先設立了全港中學首間空間數據及建築信息模擬實驗室 (GeoBIM Lab)，為學生提供接觸前沿空間資信技術(BIM/GIS)的平台，亦成為全港首間將GIS（地理資訊系統）與BIM（建築信息模擬）技術系統性地納入初中正規課程的中學。學校聚焦在初中基礎階段培養啟發同學空間思維、資料分析能力，同時加強對智慧城市、數字建造等產業的理解。



中三同學以MIC概念設計露營屋獲比賽亞軍。（香港直接資助學校議會提供）

跨界別聯繫，增強協同效應

在深化產教融合、對接前沿需求方面，我們同樣引領風氣之先。九龍三育中學是首間與香港科技園園區企業簽訂合作備忘錄(MoU)的中學校，直接打通了學生接觸科創生態圈、瞭解尖端科技產業應用的通道；我們也是首間與國際領先的GIS軟體發展商Esri China (Hong Kong) 簽訂合作備忘錄(MoU)的中學，藉此豐富教學資源、師資培訓，培養學生跨學科協作精神及處理數據資料的能力，也更多接觸工程、測量等專業技能的機會。

與香港科技園公司園區創科企業豐疆智能(FJ Dynamics)協作，讓學生有機會認識及使用SLAM (同時定位與地圖構建技術) 掃瞄儀進行建築物及空間測量，直接賦能青年學生接觸前沿創新科技。學校未來計劃運用同學現場收集的數據以數字立體影像展示區內的歷史建築物，讓學生能初嘗體驗智慧測量的同時，也加強對社區的了解。

專業人士到校 導引生涯規劃

學校不時邀請專業人士，如工程師、測量師等專業人士到校為同學介紹行業的特質及發展前景。下學年更推出 “Build Your Own Lib”大師班，由本地知名建築師主持設計工作坊，帶領同學結合建築信息模擬技術為學校圖書館翻新工程提出設計方案，達到學以致用的效果。

多元學習活動 突顯教學相長成果

引入創科企業技術支援。（香港直接資助學校議會提供）

我堅信推動數字教育，師資培訓是不可或缺的。協作團體及企業樂意為老師提供專業支援，例如Esri為老師開設ArcGIS Online應用工作坊、企業GVDC技術支援老師推行BIM課堂等。加上老師積極自我增值，考取了國家認受的青少年無人機導師認證及參與復旦大學機械人及自主無人系統實驗室老師培訓等。

我和老師團隊非常支持學生參與STEAM創科比賽，以發揮實踐致用的好處。本學年同學屢獲一如往年，屢獲佳績。二百多位同學亦獲得建造業議會頒發的BIM Viewer證書。多年來推動本地智慧建造的黃慧敏博士為本校同學設立 “燭天獎學金”，在校同學及在已升讀大學的校友均可受惠，本學年已有十多位同學獲頒獎學金。

同學在HKIBIM周年大會中分享學習成果。（香港直接資助學校議會）

九龍三育中學以一系列開創性的舉措，在中學界空間資訊科技教育領域奠定了先驅的地位，持續激發學生的創新熱忱，矢志培養能夠駕馭資料、建設綠色智慧未來的新質人材。

作者：九龍三育中學梁詠梅校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

