為學生煮鬆餅、做司機遊車河　王賜豪小學校長愛與學生玩成一片

校長經常都需要在辦公室處理行政事務，難免與學生形成距離感，不過保良局王賜豪（田心谷）小學校長畢錦龍就堅持盡可能安排時間，親自主持多項學生活動，與學生建立及維持關係，堅拒因為行政工作而放下自己既重視及享受的師生關係。



他曾穿上廚師服，為學生炮製美食，又樂意化身司機，將座駕打造成「流動教室」，帶學生探索校園外的風光。「若然我見唔到學生，只埋頭諗制度，咁就同學生冇關係」，這份堅持，為校園注入溫馨與歡笑。



畢錦龍校長深怕升任校長後只忙行政而與學生疏離，遂希望「為學生做啲嘢」。（羅國輝攝）

不欲升任校長失去與學生關係 親自煮食也是身教

體育科出身的畢校長，以往常常陪學生出外比賽，過去在其他保良局屬校擔任副校長期間仍然「帶緊幾隊波（校隊）」。2020年，他來到王賜豪小學擔任校長，但不欲因行政工作而導致與學生的關係變得疏離，遂希望「為學生做啲嘢」。有見及此， 「校長廚房」在畢校長及家長教師的共同構思下，於3年前創立，當時正值疫情復常初期，學校活動較少，「校長廚房」正好為校圍帶來熱鬧氣氛。

首年度「校長廚房」以各式各樣的蛋料理打響頭炮，煎蛋、炒蛋、茶葉蛋通通都有，以「簡單、起貨快、受眾多」為目標，最緊要能讓大家一同分享喜悅；第二年則有豆腐花和咖喱魚蛋，鹹甜夾擊；今年第三年則是西式甜品鬆餅。

今年 「校長廚房」推出的鬆餅，獲學生一致好評。（學校提供）

由設計菜式到選購食材，畢校長都親力親為，例如今年的鬆餅在正式推出之前，就先在家中試菜，由家人試味，直至找到合適的配方才正式推出。他更特意為活動訂製廚師服，增加儀式感，以身教形式告訴學生「做得就唔好求其做」。

每次舉辦「校長廚房」，學生們均會擁到攤位前，排起長長人龍，只為一試校長的手藝。由於畢校長會即場烹飪及上菜，學生們看畢校長換上廚師服，認真的炮製不同菜色，使學生們的感受更為深刻，現場氣氛更為熾熱。有學生大讚畢校長的廚藝，「好食，食咗3、4塊」。

學校特色活動繼承上任校長 校長遊車活成最搶手活動

「與校長遊車河」亦是深受歡迎的特色活動，主要內容是由校長擔當司機，坐上校長的座駕到校外活動Z木（學校提供）

除了「校長廚房」，「與校長遊車河」亦是深受歡迎的特色活動，畢校長指這是繼承上任校長開創的傳統，發揮「由陪伴出發，到服務同學」的理念，並持續改進以貼合學生需要，如以往「遊車河」只在沙田兜一圈，現在則驅車至大埔林村，並增添中華文化元素，由畢校長向學生介紹本地傳統文化、一起品嚐豆腐花等。

其實每年申請「遊車河」的人數眾多，有學生為了參加活動，不惜放棄家庭旅行，但最終未能中籤，大為失望。「與校長遊車河」是學校獎賞計劃「賜豪存摺」中的獎勵選項，家長和老師會在「存摺」紀錄學生表現，學生可憑印花換領不同類型的非物質獎勵，如「遊車河」須一年內收集到200個簽名，每年約有20人合資格參加抽籤，從中抽出6位幸運兒。畢校長坦言，活動名額始終受制於座駕座位及時間，但未來會想方法增加名額，滿足需求。

校長AI執相感染學生變笑口常開

畢錦龍校長為人親切和善，不少學生都會主動上前攬住畢校長。圖左起為羅希瑤同學、羅皓熙同學、畢錦龍校長、周凱盈同學及何梓彤同學。（羅國輝攝）

為打造溫馨校園，畢校長亦重視與學生互動，甚至會以幽默開放的態度，或是別出心裁的方法拉近與學生之間的關係。

有次畢校長留意到其中一位學生羅希瑤於拍照時都表情拘謹，未見笑容，為了鼓勵羅同學於拍照時放鬆一點，他便特地以修圖軟件令她一展「笑顏」。羅同學說，自此記得畢校長的苦心，拍照時學懂配合氣氛展露笑容。

2024年度「校長廚房」期間，羅希瑤同學與畢校長拍照時表情拘謹（左圖），畢校長於是以AI修圖（右圖），鼓勵羅同學於拍照時展露笑容。（學校提供）