王賜豪小學以愛辦學　助學生找到熱情　啟發學習積極性、建立自信

要讓孩子們喜歡上學並不容易，但保良局王賜豪（田心谷）小學就決心要令學生們樂於上學。保良局王賜豪（田心谷）小學校長畢錦龍直言，期望做到「踏入校園就有種愉快氣氛，（學生）返嚟開心就更加想返學」。事實上，家長們亦笑言每次問到子女喜不喜歡上學時，他們都會笑着回答「喜歡！」。



王賜豪小學將想法整理成「以愛辦學」的理念，由管理入手，從上而下以愛照顧學校教職員們，再由教職員們擴散到學生身上，將學生視如己出，自然會想方設法幫助學生成長、面對困難，最後校園內每一個人都會感到愛、充滿愛。



保良局王賜豪（田心谷）小學校長畢錦龍於接受訪問時表示，希望每位入讀的學生都可以喜歡上學，所以提倡「以愛辦學」，並從上而下貫徹理念。（羅國輝攝）

辦學最緊要有愛 由同事出發、擴展到師生之間

「以愛辦學」不是口號，而是有落地的措施及支援，其中之一是在管理上提供彈性，營造關愛的環境，用心對待老師、工友以至學生。畢校長坦言，這未必是最有效率的做法，但「如果對同事都無彈性，落到學生、家長層面都一樣」。特別在人工智能（AI）年代，學校最需要不是灌輸多少知識，而是教授一些不能被取代的事物及態度，「其中一樣就是愛」。

保良局王賜豪（田心谷）小學副校長潘桂群直言，在學校遇上每一個學生都是難得的緣份使然，所以亦會使所有學生為子女。（羅國輝攝）

副校長潘桂群認同校內充滿關愛，指學校努力為同工營造安全感，從而留住同事，甚至愛屋及烏，例如曾有工友的母親入院，學校容許他有彈性放工時間去探病，靈活安排同事之間的工作，而這種包容亦讓同事更投入團隊，更盡心盡力照顧學生。

潘副校長指同事們視學生如己出，對來校參觀的小朋友同樣熱誠款待，「一場緣份，能夠來到你手上，個個都係仔女」，正因抱持「用心照顧」的共同使命，常常思考「點樣可以照顧得更好，或點樣可以讓他發展所長」。

為學生創造舞台建立自信 副校長：有成功感就會變乖

保良局王賜豪（田心谷）小學積極為學生創造屬於他們的舞台，建立自信和成功感。（學校提供）

要發揮所長，就要有合適的舞台，王賜豪小學透過積極為學生創造屬於他們的舞台，從而建立自信和成功感。潘副校長認為每個人都有長處，但有時需要推他一把，「有試過捉佢（學生）嚟（參加），初時都唔肯，但做下做下就得，去埋加拿大比賽，仲要贏埋」，她亦深信發掘同學的才能，參與培訓，慢慢打造成功感，能從中改善學習態度，「可能佢本身好跳脫，好曳，但佢都會搵到嗰一面」。

家長教師會主席譚偉妍（右）的一對子女及家長高嘉谷（左）的女兒都成功透過參加學校活動建立自信。（羅國輝攝）

家長教師會主席譚偉妍認同，孩子多參與活動對成長確有幫助，指參加排球社的兒子，會自覺早上6時起床，準時回校晨操，「熱愛呢樣嘢就會自動自覺去做」；女兒本來性格內向，不太願意表達自己，五年級時已經擔任英文大使的她，希望同時加入英文話劇組，但猶豫學校只容許學生同時間擔任一個崗位而被拒絕，但最後仍主動向老師提出爭取加入，並獲得面試的機會，「我覺得佢呢個係突破，識得爭取自己想要嘅嘢」。

另一位家長高嘉谷表示，文靜的女兒加入這大家庭後開朗不少，不但認識更多朋友，又會主動協助老師。高透露，丈夫是區內更有名氣的小學的校友，但她抵受着其他家人的壓力，放棄報讀丈夫的母校，堅持報讀王賜豪小學，全因認為學校理念較適合，「唔想小朋友咁辛苦，返學有得玩又學到嘢」。她直言當時承受的壓力不少，但現在回看相信自己的決定正確，又說家人們看到女兒喜歡上學，已經沒有再提起對當年選校的想法。

著重家校合作 學校門常開促進了解

學校不時會招攬家長擔任「午飯義工」和「活動義工」，讓大家走進校園了解更多。（學校提供）

孩子身心健康成長，家校合作相當重要。譚偉妍表示，家長與學校關係密切，不時會跟校長討論校務和舉辦活動，亦感受到大家目標一致，「都係想小朋友開心」。學校會邀請家長擔任「午飯義工」和「活動義工」，讓大家走進校園了解更多，又能多陪伴子女。

畢錦龍校長表示，校園於疫情後更加開放，方便家長親身到校了解學校的最新動向。他又認為家長及學校不應處於對立面，「不如打開門畀大家睇多啲」。他又希望加強家校交流，以形成共贏局面，「如果校內有咩爭拗，最尾都係搞到小朋友」。