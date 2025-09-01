小學概覽｜有學校擬引進AI寫作課程、機械人　提升學生語文能力

人工智能應用日趨普及，多間小學陸續將AI元素滲入課程及學與教。根據新一份《小學概覽》，有多間資助小學AI融入教育應用，甚至設立校本AI課程，另有小學計劃引進中英文科高小AI寫作課程，甚至擬設置機械人，讓學生透過與AI互動，提升說普通話及英語能力。多校亦設有AI元素的運動設施，有小學增設「AI智能運動驛站」，以人面動作辨識技術，分析學生的肢體動作，亦會收集運動數據，提升學生運動量。



官津小學自23/24學年起，在高小引進編程教育，今年9月起正式推展的科學科，則建議教師在學生高小階段，才安排學生以AI輔助學習，暫未有正式的AI課程。根據新一份《小學概覽》，已有不少學校計劃將AI元素滲入課程，以及「全方位學習」活動。有小學引入校本AI課程，包括位於深水埗區的中華基督教會協和小學（長沙灣）、五邑工商總會學校、聖公會天水圍靈愛小學、英皇書院同學會小學等。

多間學校亦將AI應用於學與教，例如北角循道學校，除了計劃在校本課程融入AI元素，增加學習趣味性，亦會引進中英文科高小AI寫作課程。而九龍婦女福利會李炳紀念學校，則自設「校本AI 學習平台」，以AI改善教師的工作、促進學生學習及自學。

有小學設AI運動驛站 人面動作辨識技術分析做運動姿勢

有AI元素的特別室、甚至運動設施亦見設置於多間小學，例如荃灣公立何傳耀紀念小學，設有高科技AI運動驛站，紀錄學生運動效能及時數；聖公會天水圍靈愛小學，新增設「AI智能運動驛站」，以人面動作辨識技術，為同學做肢體運動時作分析記錄，提供即時動作回饋，並收集學生運動數據，全面提升學生的運動量。

九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學，則計劃建設「AI自主學習天地」，設置機械人，讓學生透過與AI互動，提 升說普通話及英語能力。