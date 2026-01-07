中華文化手遊公開上架　羅桂祥中學將遊戲化學習推廣至普羅大眾

現時學習不止局限在校園內，不少學校都希望帶學生走出校園，從實戰中學習。香港管理專業協會羅桂祥中學將STEAM教育和中華文化、國民教育結合，讓學生利用AI技術，參與創作3D立體遊戲《中華文物尋寶遊》，帶領玩家化身考古學家穿越時空，將國民教育及中華文化知識，轉化成趣味冒險遊戲。完成遊戲後，學生團隊更將作品推出市面，上架應用程式商店供大眾免費下載。



學校國民教育統籌主任黃信義表示，學校著重遊戲化學習，期望學生在開發遊戲過程中，學懂用 AI 進行3D建模與數據蒐集 ，培養學生AI素養，學習編寫指令（Prompt Engineering） ，認為這是一次深刻學習體驗，因為「作品上架最大好處是可以接受不同意見」，讓學生了解現實社會需要，以及參考外界反應改進遊戲，從而提升STEAM技術。



《中華文物尋寶遊》Unity 3D立體遊戲由香港管理專業協會羅桂祥中學學生參與製作，帶領玩家化身考古學家穿越時空，透過趣味的冒險遊戲，從中學習國民教育及中華文化。（網上截圖）

異世界玩穿越 誘發玩家主動發掘中華文化知識

《中華文物尋寶遊》是一個以中華文化為核心的歷史冒險Unity 3D立體遊戲，帶領玩家穿越千年時光長河，在沉浸式的幻想場景中，親手發掘不同中華古物。包括破譯「秦詔版」篆刻詔令中的度量衡密碼、整理「雲夢睡虎地秦簡」的竹簡編聯序列、解構《孫子兵法》竹簡中的戰陣幾何學以及鑑定「青銅劍」鉻鹽鍍層的防鏽工藝等。

在遊戲中，主角要經歷重重難關，收集不同中華古物，學生希望透過遊戲化學習，引發玩家對中華文化興趣。（網上截圖）

遊戲推廣團隊學生總代表李凱澄認為，《中華文物尋寶遊》不單是探險遊戲，更是一場寓遊戲於學習的中華文化體驗課﹕「課本知識未必人人想接觸，我們希望可以有更多的人，以新穎方式去接觸中華文化，所以這次我們利用科技開發遊戲，以遊戲化的方式去推廣中華文化，讓大家從遊戲中學習」。

香港管理專業協會羅桂祥中學學生，早前向到校參觀的小學生推廣《中華文物尋寶遊》。（鄭子峰攝）

《中華文物尋寶遊》創作團隊學生總代表張智傑笑言，現代人都很喜歡異世界題材，故想到把穿越時空作為一個賣點，讓玩家回到古代體驗中華文化樂趣，「希望透過遊戲化學習引發了他們興趣，再驅使他們在遊戲外發掘更多中華文化知識」。

《中華文物尋寶遊》創作團隊學生總代表張智傑，在學校的國民教育沉浸體驗中心內，向參觀的小學生，介紹過關的竅門。（鄭子峰攝）

遊戲化學習 借遊戲元素驅動學習

香港管理專業協會羅桂祥中學近年一直透過遊戲化學習(gamified learning)及沉浸式學習(immersive learning)推動國民教育，以提升學生國民身份認同。黃主任解釋，遊戲化學習是指於遊戲中加入學習和教育元素，讓學生可以「玩中學」，藉此提高學習者的動機和參與度，並促進學習行為。「它並不是要讓學習者玩一個完整的遊戲來學習，而是『借用』一些玩遊戲中讓人們沉迷的元素，將它們巧妙地融入到學習任務中，從而驅動學習」。

香港管理專業協會羅桂祥中學國民教育統籌主任黃信義（中）與《中華文物尋寶遊》創作團隊學生總代表張智傑（右）及推廣團隊學生總代表李凱澄（左）。（鄭子峰攝）

學校請專家授課 訓練成寫Prompt高手

學校推動遊戲化學習的同時，亦安排學生參與遊戲開發工作，將STEAM教育與中華文化、國民教育相結合。《中華文物尋寶遊》採用商業級的遊戲開發平台Unity，張智傑表示學生團隊幾乎全都是首次接觸Unity三維開發平台工具製作遊戲，最初感到很困難，幸而學校邀請了專家到校教授相關專業知識，最終克服技術困難，花了大約半年終令遊戲面世。

香港管理專業協會羅桂祥中學國民教育統籌主任黃信義認為，學習AI應用技術非紙上談兵，學生透過不斷動手做累積經驗，才會提升技巧。（鄭子峰攝）

他表示，開發遊戲的過程中，最困難是學習編寫AI指令，以中國古代卷軸為例，曾因指令不夠清楚仔細，AI只生成了西方書籍，經過數十次反覆嘗試，才生成出符合理想的中式卷軸。

在現今AI世代，學生必須具備AI素養。黃主任認為，「學AI紙上談兵沒意思，要透過不斷動手做累積經驗，才會提升技巧」。他以撰寫AI 指令為例，學生必須對自己生成的物件有清晰想法，才能透過撰寫指令讓AI準確地執行，同時遊戲涉及大量中華文化資料，學生需學習事實查核，將AI生成出來的資料與官方文獻進行比對，培養判斷是非能力。

科技公司Relearn創辦人蘇建峯指導學生開發遊戲，他讚賞學生投入學習編程及AI知識，認為掌握相關技術能為其職業發展奠定重要基礎。（鄭子峰攝）

負責指導學開發遊戲的科技公司Relearn創辦人蘇建峯表示，學生團隊積極投入開發遊戲，加上在AI工具協助下，助他們完成各種繁複工序，相信課程內容有助未來有意投身IT或遊戲開發行業的學生掌握相關技術，為未來職業發展奠定重要基礎。

遊戲公開上架免費下載 接受「五星好評」至「非常垃圾」兩極意見

開發遊戲後，學校特意安排遊戲於2025年10月推出市場，讓公眾免費下載，意味學生直接需面對公眾評價。現時遊戲整體獲4星評價，既有人留言批評遊戲系統「靈敏度低」；但亦有網民十分欣賞學生創意，認同「用遊戲化方式帶出歷史知識非常有效」。

《中華文物尋寶遊》已公開上架供公眾免費下載，暫時整體獲四星評分。（網上截圖）

從負評中學習反思改進 助學生真正進步

黃主任表示，安排學生設計的遊戲面對公眾，是希望學生從中學習如何面對負面批評，強化學生心理韌性 。他認為，學生未來升學、就業均無何避免面對負面批評或意見，最重要是學生懂得如何深入反思，虛心接受意見，並從中學習和改進，才能做到真正進步。

香港管理專業協會羅桂祥中學國民教育統籌主任黃信義稱，負面意見能推動學生深入反思整個項目，是學習歷程中至關重要的一環。（鄭子峰攝）

面對負面批評，兩位受訪同學均表示不會「懷疑人生」亦沒有「挫敗感」，認為是一個很好的學習機會，令遊戲更趨完善。李同學表示，曾有網民發現遊戲中的「穿崩位」，例如「主角會穿牆」及「可跳高站在空氣上」，助團隊找出錯誤並作出修正。

校方亦把STEAM教育積極轉化成讓學生作品對外公開展示的契機，近年學校取得Maker Faire（創客盛會）的商標，由學校主動發起的KSLo Maker Faire以至在其他不同城市舉行的Maker Faire博覽盛會，學生都有機會對外展示多元化STEAM學習成果，並在過程中，大幅提升溝通及演說技巧。