01創科團2025｜羅桂祥中學學生深刻體驗國家發展　啟發未來科研路

《香港01》於7月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團2025」，香港航空為出行伙伴全力支持。交流團邀請包括香港管理專業協會羅桂祥中學師生在內的青少年，前往海南省了解當地發展。重點行程是在7月15日清晨於海南文昌現場直擊，搭載天舟九號貨運飛船的長征七號遙十運載火箭發射升空的重要一刻。交流團結束後，參加的學生亦以文字紀錄是次旅程的所見所聞及感想。



1.海南印記：科技脈動與文化交融之旅

香港管理專業協會羅桂祥中學 撰文：李凱澄 蕭雨晴

踏出俗稱海口門戶的美蘭機場，滿懷憧憬的我們，終於踏上了這片心馳神往的熱土–海南。此次交流之旅，不僅讓我們眼界大開，更是一次難得的契機，得以親身觸摸祖國蓬勃發展的脈搏，沉浸於其獨特而深厚的文化魅力之中。這敞行程中，我們更有幸親臨位於文昌航天發射場附近的瑤光火箭發射觀禮平臺，直撃長征七號遙十運載火箭升空。

是次升空任務是搭載「天舟九號」貨運飛船，前往中國空間站，計劃對接「天和」核心艙。在觀禮平臺，我們親眼目睹了烈焰騰空、巨箭刺破蒼穹的壯麗瞬間。那撼天動地的轟鳴與直沖雲霄的軌跡，不僅是一場視覺與聽覺的盛宴，更是一次心靈的震撼。那一刻，仿佛親歷了祖國科技力量邁向星辰大海的鏗鏘足音，民族自豪感在心中澎湃激蕩。此外，行程另外兩處的所見所聞，亦尤其令人難忘。

（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

科技騰飛：文昌航太超算中心

文昌航太超算中心，絕對是中國航太科技騰飛的縮影。甫一踏入中心，模擬火箭發射的震撼場景便撲面而來。逼真的音效轟鳴，瞬間將我們裹挾其中，仿佛置身於壯闊的發射現場。通過詳實的展示，我們瞭解到我國已將種類繁多的衛星送入蒼穹，編織起一張覆蓋全球的龐大衛星網絡，以及由此構建航天大數據「天上拍」、「地上收」、「雲上存」、「超級算」、「量子傳」、「政企用」的全生命週期。目睹展板上熠熠生輝的航太成就，一股強烈的民族自豪感油然而生。更令人驚歎的是，中心內陳列著真實的衛星模型。通過距離觀察其精密的構造與複雜的細節，航太工程的嚴謹與精妙，以一種前所未有的直觀方式烙印在我們心中。此外，中心內展示的前沿科技應用同樣令人印象深刻：元宇宙虛擬拍賣場將現實場景無縫融入網際空間，科技感十足；靈活矯健的機械狗，展現了仿生學的魅力；與人工智慧對弈，則讓我們體驗到人機交互的奇妙。

這一切，無不昭示著國家對科技創新的高度重視，也讓我們深刻領悟到科技在未來發展中的核心地位。科技正日新月異地提升著我們的生活品質，將虛擬與現實的距離不斷拉近。我們滿懷熱忱，期盼著科技的力量終能將更多天馬行空的想像化為觸手可及的現實。

（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

國際舞臺：博鼇亞洲論壇永久會址

博鼇亞洲論壇，是每年中國與國際交流的重要殿堂。在參訪過程中，讓我們深刻理解到這裡所承載的分量。作為全球政商領袖思想碰撞、共商未來的舞臺，也是連接各國的重要紐帶，我們感受到中國在外交舞臺上的積極姿態與建設性作用。會址本身亦是一座蘊含巧思的寶藏，建築群設計恢弘大氣，細節之處彰顯匠心，就連一飾一物都耐人尋味。特別引人注目的，是會址內一些造型別致的小型風力發電裝置，巧妙融入整體環境，無聲地呼應著綠色發展理念，令人耳目一新。唯一遺憾的是，當日恰逢有會議進行，我們未能進入核心的主會場一探究竟，未能親身體驗那份彙聚全球智慧的氛圍，這不免留下些許遐想空間。

結語：五日海南，成就終身印記

（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

海南的魅力遠不止於此，短短五日的海南之行，行程緊湊卻收穫豐盈。我們在春光椰子加工廠參與傳統椰編手作，觀摩現代化生產線，感受椰鄉產業的蓬勃活力與傳統工藝的巧妙結合。我們又在呀諾達熱帶雨林文化旅遊區，深入這片綠意盎然的世界，奇花異草與珍禽異獸構成了生機勃勃的自然課堂，讓我們領略了海南得天獨厚的生態寶藏。

海南這片熱土獨特的椰風海韻和文化底蘊，以及其在航太科技、綠色發展、國際交流等前沿領域的卓越成就，已深深鐫刻於我們的記憶之中。此行不僅是一次感官的盛宴，更是一場心靈的洗禮，讓我們對祖國的今日發展與未來圖景，有了更真切、更深邃的體認。海南的印記，將長久地激勵著我們邁步前行。

2.椰島綠光：從三亞環保電廠到校園ECOESLA的啟迪之旅

香港管理專業協會羅桂祥中學 撰文：蔡靖藍 李柏喬

懷揣著探索的熱情，我們非常榮幸隨《香港01》團隊及一眾同窗踏上海南這片熱土，親身體驗其獨特的自然風韻與蓬勃的創新活力。此行中，位於三亞市的光大垃圾發電廠及新能源基地，以其先進的理念與高效的實踐，為我們留下了最為深刻的印記。這次參訪不僅極大地拓展了我們的認知邊界，更如同一束強光，照亮了我們校內由學生自主策劃的環保科技發展項目「ECOESLA」的全新思維與發展路徑。

（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

變廢為寶：光大環境的示範級環保智慧

光大環境是國內最大的環境企業，亦是全球最大的垃圾發電投資營運商之一，除垃圾發電外，從事業務亦包括光伏發電及風力發電等。位於海南省的三亞光大垃圾發電廠，其核心在於高效轉化，並通過焚燒城市生活垃圾產生電力。參訪過程中，我們訪問了光大環境的工程師，亦觀察到整個垃圾發電流程高度自動化，井然有序。尤為關鍵的是，其先進的多級廢氣淨化系統，幾乎徹底地消除了異味，顯著改善了傳統垃圾處理帶來的污染頑疾。

光大的技術版圖已覆蓋中國內地眾多城市，更成功輸出至德國、波蘭等發達國家，充分彰顯了我國在世界領先的環保科技實力與理念高度。令我們倍感振奮的是，由我們學生主導的校內多功能環保科技發電項目「ECOESLA」，其致力減輕環境負荷、追求可持續發展的核心理念，竟與這家行業巨擘不謀而合。這份跨越規模的共鳴，堅定了我們的信念。

（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

綠動校園：ECOESLA的創新三角動能

ECOESLA項目的初衷，是應對社區能源來源單一化的挑戰。傳統的太陽能發電易受制於天氣，風能發電則依賴不穩定的風速。為此，我們在校內創新性地設計了一款多功能環保發電裝置，巧妙地融合了三種可再生能源：太陽能、風能，以及獨特的人力發電模組（如健身單車）。在光照或風力不足時，人力發電便成為可靠的補充。裝置還配備了高效的儲能系統（容量高達1024千瓦時），確保收集的每一度電能都能被有效儲存、按需使用，最大限度避免能源浪費。這敞光大環境的參訪，堪稱一場系統化、精細化運營的震撼教學。從垃圾的源頭分類、智慧運輸、高效焚燒到末端近乎苛刻的廢氣淨化，每一個環節都體現出嚴謹的科學規劃與無縫銜接。

我們深刻感受到系統化運作的高效，每一環節其實都經過精心規劃。這啟發了我們思考ECOESLA日後能否引入監測系統以提升能源使用效率，甚至將項目擴展至整個校園的環保管理，令更多師生參與其中。光大環境同時積極推動社區教育，透過實例展示環保與經濟確實可以並行不悖。或許在不久的將來，我們也可以籌辦校園環保展覽、工作坊或開放日，向大眾介紹可再生能源的原理與應用，甚至構思將多餘電力供應予周邊社區，以建立微型能源循環系統。

（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

結語：破土成林，播下綠色種子

此次海南之行，遠非一次簡單的考察，而是一場深刻的思想啟迪與行動催化劑。光大環境積極履行社會責任，通過開放參觀、社區宣教等方式，生動詮釋了環保與經濟效益的和諧共生，這也為我們指明了方向。我們深刻體悟到，真正的環保事業，其內核超越了單純的技術革新，更在於凝聚廣泛的社會共識與激發持續的集體投入。光大環境的成功，植根於中國政府的有力支持、市場的有效驅動與公眾的積極參與三者所形成的強大合力。

反觀我們的ECOESLA項目，雖始於校園一隅，規模尚小，卻蘊含著無限可能的生命力與成長性。日後，我們將汲取此行所獲得的智慧與力量，不斷突破局限，深化實踐，努力將這顆源自校園的種子，培育成為具有影響力的綠色行動標杆，為共同繪就的綠色未來，貢獻我們年輕一代的堅實力量。