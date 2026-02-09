AI教育｜程介明：省時省力也省掉腦筋與社交　需提升學生學習動機

AI人工智能已日漸融入校園生活，教育界日益關注技術普及導致真人互動減少，恐對學生的社交情意發展帶來挑戰。香港大學教育學院榮休教授程介明日前在一個講座上指出，，AI對教育的衝擊在於導致學生將學習過程「外判」，雖省時省力卻也省掉了腦筋與社交，教育界當務之急是處理學生的「無意義感」，提升學生學習動機與能動性（Agency），真正落實「把學習還給學生」的理念。



「感聽感講」2026 社交情意教育研討會吸引逾300人於線上線下同步參與，其中包括來自70多所學校的代表。（主辦機構提供圖片）

社交情意教育機構JUST FEEL感講與宏利香港上周六（7日）舉辦「感聽感講」社交情意教育研討會，吸引逾300人參與，其中包括來自70多所學校的代表，共同探討新時代的教育轉型。

（左起）香港大學教育學院榮休教授程介明及資深教育工作者張仕娟擔任講者， 並由港專學院社會工作課程講師蕭軒主持，共同探討新時代的教育轉型。（主辦機構提供圖片）

資深教育工作者張仕娟引用著名心理學「代母猴子實驗」說明，人對情感連結的渴求更勝於物質供應，強調學生只有在感到安全、被看見時，學習才會自然發生。她認為AI雖是高效策略，卻無法模擬人類特有的共鳴感與生命啟發。她鼓勵老師學習「臨在當下」，放下判斷，專注與學生建立連結與理解，讓學校成為一個能提供歸屬感、讓學生做回自己的地方。

香港大學教育學院榮休教授程介明於會上指出，AI對教育的衝擊在於導致學生將學習過程「外判」，雖省時省力卻也省掉了腦筋與社交。他強調，學習本質上是一個互動的過程，人與人之間透過「鏡像神經元」觀察與模仿學習。他呼籲教育界的當務之急是處理學生的「無意義感」，提升學生學習動機與能動性（Agency），真正落實「把學習還給學生」的理念。

（左起）JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監楊思毅、港專學院社會工作課程講師蕭軒、香港大學教育學院榮休教授程介明、資深教育工作者張仕娟、JUST FEEL感講行政總裁葉蓁蓁、宏利香港及澳門品牌營銷、客戶互動與夥伴拓展主管馬敏怡、JUST FEEL感講董事會主席陳慧鈴出席講座。（主辦機構提供圖片）

會場互動攤位的投票顯示，面對AI融入教學， 教育工作者認為學校最需作出的準備是「加強老師引導學生反思的技巧」，其次為「在課程中融入更多體驗式學習」。（主辦機構提供圖片）

JUST FEEL感講共同創辦人兼執行總監楊思毅表示，作為教育局《4Rs精神健康約章》的合作伙伴機構，機構致力透過「感講夥伴學校計劃」共建同理心校園文化。他指校園不應僅是傳授知識的場所，更應是促進真實情感交流的環境，讓學生透過人際互動學習社交情意能力，這是AI難以取代的價值，呼籲教師與家長重視關係建立，協助學生在AI時代身心健康成長。

四所「感講夥伴學校」分享校內社交情意教育課程、班級經營及家長培訓的實踐經驗，深入探討教師與家長如何轉型角色，並分享促導學生建立緊密人際關係的具體成果。（主辦機構提供圖片）

會上亦設有學校個案分享，基督教宣道會宣基小學、打鼓嶺嶺英公立學校、佛教慈敬學校與粉嶺公立學校的代表，分享校內社交情意教育課程、班級經營及家長培訓的實踐經驗，深入探討教師與家長如何轉型角色，並分享促導學生建立緊密人際關係的具體成果。

