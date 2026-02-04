東華三院辦AI教育專業培訓日　2300名教職員齊探討教師角色及藍圖

本港教育界隨著人工智能（AI）走進課室，正迎來一場大變革。東華三院本周一（2日）舉行「聯校專業發展日」，以「AI 賦能教學與專業領導：未來教育的藍圖」為核心主題。當日，來自東華三院屬下各學校、超過2,300名教職員齊集一堂，共同探討在生成式AI浪潮下，教師應如何重新定義其專業領導角色，為未來教育劃下清晰藍圖。



東華三院2月2日舉行「AI 賦能教學與專業領導：未來教育的藍圖」聯校專業發展日，有2,300轄下學校教職員出席。（東華三院提供圖片）

東華三院2月2日舉行「AI 賦能教學與專業領導：未來教育的藍圖」聯校專業發展日，有2,300轄下學校教職員出席。（東華三院提供圖片）

活動在伊利沙伯體育館舉行，東華三院主席、屬下中小學及幼稚園校監何猷致辭時表示，在數碼化年代，教育同工必須具備前瞻性眼光，將AI視為賦能工具而非替代者，從而提升教學效能。

東華三院主席、屬下中小學及幼稚園校監何猷啟強調在數碼化年代，教育同工必須將AI視為賦能工具而非替代者，從而提升教學效能。(東華三院提供圖片)

主禮嘉賓、教育局副局長施俊輝開幕致辭，他指出政府將持續支持學校將科技與教學結合，以應對全球化的教育競爭。施俊輝頒發「東華三院卓越德育教學獎」獎項，表揚在道德教育課程發展上表現傑出的教師，肯定了教師在技術革新下仍堅守價值觀教育的初心。

教育局副局長施俊輝表示，政府將持續支持學校將科技與教學結合，以應對全球化的教育競爭。(東華三院提供圖片)

東華三院第三副主席兼學務委員會主任委員伍怡，就院屬學校的教師專業發展概況發表報告，詳細闡述了過去一年機構在培訓人才、引進創新資源方面的進度與成果。

東華三院第三副主席兼學務委員會主任委員伍怡就屬校的教師專業發展概況發表報告。(東華三院提供圖片)

在學術交流環節，城市大學協理學務副校長（數碼學習）張澤松以「應用AI技術與適應性教學」為題，深度解構如何透過AI演算法分析學生的學習數據，實現真正的「因材施教」。他認為，適應性教學能幫助教師即時掌握學生的學習痛點，從而提供個性化的支援。

香港教育大學人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥，則以「釋放學生潛能」為核心，探討人工智能在學科學習中的普及認知與應用。江教授指出，AI不僅是提升成績的工具，更是激發學生創造力與批判性思考的關鍵媒介，教師應引導學生正確、安全地運用技術。

東華三院教育科主管吳奇壎總結時示，全體教職員在掌握技術之餘，更要發揮專業領導力，引領學生在充滿變數的未來中尋找方向。

城市大學協理學務副校長（數碼學習）張澤松認為，適應性教學能幫助教師即時掌握學生的學習痛點，從而提供個性化的支援。(東華三院提供圖片)