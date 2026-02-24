亞太國際教育協會年會開幕　蔡若蓮：港積極與大灣區發揮協同效應

2026亞太國際教育協會年會暨展覽今日舉行開幕典禮，教育局預計，一連五日活動將吸引近3 000國際教育翹楚參與，共同探討高等教育的最新趨勢與重要議題。教育局局長蔡若蓮致辭時指，香港作為國際高等教育中心，會積極與粵港澳大灣區發揮協同效應。



教育局局長蔡若蓮（第二排左九）於典禮後參觀「留學香港」展館並與一眾嘉賓合照。（政府新聞處圖片）

2026亞太國際教育協會年會暨展覽今年由中文大學主辦，並由其餘七所教資會資助大學協辦。年會於昨日起至本月27日在香港會議展覽中心舉行。

教育局局長蔡若蓮出席活動致辭時表示，香港作為亞洲國際都會，擁有聯通國際的優勢、世界級基建及豐富的文化體驗，吸引優秀人才薈萃。教資會資助大學享譽國際，共有五所大學躋身世界百強，並在全球最國際化大學排名中名列前茅。

她指，香港作為全球教育網絡的「超級聯繫人」，能承辦亞太國際教育協會年會暨展覽，不單突顯作為國際專上教育樞紐的地位，亦提供重要平台，促進香港教育界代表與世界各地同儕建立教學和研究的協作關係。

她續指，香港作為國際高等教育中心，是通往中國其他地區的平台，特別是迅速發展的粵港澳大灣區，與大灣區及亞太地區合作夥伴的更緊密合作，產生強大的協同效應，對本地學生、社區和整個地區受惠。

蔡若蓮在開幕典禮致辭。（政府新聞處圖片）

蔡若蓮與斯洛伐克及越南代表會面

蔡若蓮亦參觀了獲教資會資助設立的「留學香港」展館，了解各大學的宣傳推廣工作，及如何透過拓展國際網絡，招收來自不同地區學生來港升學和交流。她亦到訪展覽場內其他攤位，與不同國家和地區的代表就專上教育發展進行交流。

蔡若蓮也分別與斯洛伐克共和國教育、研究、發展和青年部國務秘書Róbert Zsembera及越南教育與培訓部國際合作局局長Nguyen Thu Thuy會面，交流國際高等教育的發展、協作及推廣情況。

蔡若蓮（右）與斯洛伐克共和國教育、研究、發展和青年部國務秘書Róbert Zsembera（左）會面。（政府新聞處圖片）

蔡若蓮（左）於典禮後與越南教育與培訓部國際合作局局長Nguyen Thu Thuy（右）會面。（政府新聞處圖片）

政府早前將2月23日至3月1日訂為「留學香港周」，教資會資助大學期間會舉辦校園參觀活動，讓海外來賓親身體驗來自不同地方的多元文化交融。政府亦會經社交平台、海內外傳媒等渠道，大力宣傳「留學香港」和「遊學香港」品牌，以及「一帶一路獎學金」。教育局亦已邀請各海外經濟貿易辦事處、駐內地辦事處等，於世界各地舉行的新春慶祝活動，就香港專上教育的優勢作出宣傳推廣。