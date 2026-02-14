蔡若蓮：跨部門組成「留學香港」專班　「城中學舍」拓6000宿位

《施政報告2025》明確將會加強香港國際教育樞紐建設，推廣「留學香港」品牌是重要舉措之一。教育局局長蔡若蓮今日（2月14日）在電台節目表示，當局已改變過往由各大學各自宣傳的策略，轉為由大學教育資助委員會加強統籌，以「拼船出海」模式整合資源，向外推廣。



另外，八所教資會資助大學的非本地生收生限額升至40%，蔡若蓮強調所增加的名額並不會佔用本地學生的學額。為解決非本地生宿位緊張問題，她指2027/28學年可陸續提供約14,300個新宿位，「城中學舍」計劃更可額外提供5,000至6,000個宿位。



5月7日，立法會大會，教育局局長蔡若蓮出席。（廖雁雄攝）

組成跨部門「留學香港」專班

《施政報告2025》提出建立香港成為國際教育樞紐，並提出一系列措施，包括：加速建設「北都大學城」，推廣「留學香港」品牌，發展應用科學大學，積極發展香港成為國際專上教育樞紐與國際高端人才集聚高地。

教育局局長蔡若蓮今日（2月14日）在商業電台節目《政經星期六》中表示，教育局已聯動創新科技及工業局、駐海外經濟貿易辦事處、人才服務辦公室及「一帶一路」辦公室等多個政策局及部門，組成跨部門「留學香港」專班。該專班將在大學進行海外推廣時，提供更強力的跨政策支援，共同推介「一帶一路」獎學金等重點項目，旨在吸引更多非本地學生及精英學者來港升學及進行學術交流。

蔡若蓮透露，香港將於本月23日主辦亞太區教育年會暨展覽，此為全球三大教育聯會展之一，預計將有來自超過70個國家及地區、逾2,000名教育領袖、專家及學者參與，是香港拓展國際教育網絡的關鍵平台。

目前大學取錄非本地生人數，相等於本地生人數的40％，施政報告提出將上限調高至50%。(夏家朗攝）

教資會一萬五學士資助名額均留給本地生

去年施政報告將大專院校非本地學生的上限，由原本相等於本地資助學額的20％，倍增至本學年的40％，目前本港大專院校非本地學生人數已超過3萬人。蔡若蓮表示出，不同院校使用非本地學生的速度不一樣，有些院校即將用完名額，政府不排除按情況，再檢視會否調整。

對於社會關注非本地生人數增加會否影響本地生入學機會，蔡若蓮明確回應「當然不會」。她解釋，增加的名額並不會佔用本地學生的學額。教資會資助的第一年學士學位課程學額將維持15,000個不變，全部預留給本地學生，中學畢業生入讀大學的機會並未受到影響。另外，她指現時大專院校之中的教授有七成為非本地，反映本港院校高度國際化。

+ 1

推「城中學舍」計劃 預計可增六千宿位

為應對非本地學生及教職員增加的住宿需求，政府正透過多種渠道增加宿位供應。除早前撥款一百億元成立的宿舍發展基金外，預計到2027/28學年可陸續提供約14,300個新宿位。當局亦推出了「城中學舍」計劃，允許大學與企業夥伴合作，或將整幢商業大廈及酒店改裝為學生宿舍。

蔡若蓮表示，該計劃目前已收到二十多宗符合資格的申請，若全部落實，預計可額外提供5,000至6,000個宿位，將能顯著加快宿舍供應速度，解決迫切的住宿需求。

設立教師執業制度 會審視代課老師情況

教育局建議修訂《教育條例》，引入教師執業證書，有效期最長三個學年，蔡若蓮指這是與時並進的舉措，因為社會對老師期望高。她又表示，老師三年內完成150小時培訓要求，以往是軟指標，因應教師過去進修的進度理想，認為列入執業證書要求，符合現時需要。

2025年10月14日，教育局局長蔡若蓮在重慶市育才中學了解學生的學業情況。該校將與香港的金文泰中學締結成姊妹學校。（政府新聞處）

對於有校長擔心新要求會令學校難以聘請代課老師，蔡若蓮指月薪代課老師長時間接觸學生，有需要申請執業證書，當局實際執行時會考慮學校聘請代課老師有否困難，會思考是否可以提供支援。

現時註冊教師名單共有約16萬人，但執業只有7萬多人，蔡若蓮指新制度可協助當局做好教師管理、更準確培訓及規劃，更清楚各個學科老師分佈及數據。她預計今年6至7月提交立法會審議，期望下個學年起生效，最快兩年後全面實施。