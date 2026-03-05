智庫報告倡借英國經驗推廣香港教育　設立「香港就讀」法定辦公室

民思政策研究所今（5日）發表最新研究報告《從公共利益到戰略產業：香港國際教育樞紐發展路線圖》，指香港面臨學生住宿短缺，官方統計數據嚴重低估教育出口的真實價值等問題。報告建議政府加快宿舍改建審批，推行總租約安排以增加供應；設立「香港就讀」法定辦公室，借鑒新西蘭和英國的成功經驗，統籌推廣香港教育。



民思政策研究所所長湯家驊（左）及研究總監潘學智（右）今日公布《從公共利益到戰略產業：香港國際教育樞紐發展路線圖》研究報告。（民思政策研究所圖片）

研究報告：DSE中學文憑試潛力未被充分利用

研究報告指，香港擁有5所全球百強大學、英語教學環境、毗鄰粵港澳大灣區及「非本地畢業生留港安排」(IANG) 政策等優勢；但面臨缺乏統一出口戰略、學生住宿短缺、HKDSE中學文憑試潛力未被充分利用及政治穩定性觀感挑戰。 另外，官方統計數據嚴重低估教育出口的真實價值，未能反映境外消費、商業存在、自然人流動的經濟貢獻。

湯家驊：將教育視為推動經濟多元化關鍵引擎

民思政策研究所所長湯家驊表示，在全球競爭日益激烈的背景下，香港必須打破舊有思維，將教育視為推動經濟多元化、創造高價值就業和提升國際影響力的關鍵引擎，認為政府在制定一份香港五年計劃時，必須將「建設國際教育樞紐」確立為核心發展支柱之一。

民思政策研究所研究總監潘學智指，現行的官方統計數據，將教育歸入 「個人、文化及康樂服務」，僅錄得約港幣14億元的教育出口額，這與2024/25學年超過92,000名非本地生所產生的實際經濟活動嚴重脫節。他建議設立「教育衛星賬戶」，以準確衡量教育服務的全面經濟貢獻，為制定有效政策提供堅實的數據基礎。

報告倡加快宿舍改建審批 向「一帶一路」沿線國家提供獎學金

報告建議，加快宿舍改建審批，推行總租約安排以增加供應；設立「香港就讀」法定辦公室，借鑒新西蘭和英國的成功經驗，統籌推廣香港教育。 另外，報告亦建議，針對「一帶一路」沿線國家提供獎學金，吸引優秀學生。