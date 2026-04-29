東華三院辛亥年總理中學多元文化考察日　法定古蹟中體驗宗教共融

上環是香港早期華人的聚居核心之地，而且多種宗教信仰及文化並存。《香港01》旗下中華文化學人計劃早前為東華三院辛亥年總理中學的師生舉辦校園「多元文化考察日」，在導賞員帶領下踏足多個位於港島上環的法定古蹟，包括文武廟、太平山街宗教建築群及回教清真禮拜總堂等，透過實地觀察與深度對話，重新認識這個承載多元文化共融之地。



東華三院辛亥年總理中學的師生參加了由《香港01》舉辦的校園「多元文化考察日」，前往香港早期華人的聚居核心之地上環，了解多種並存的宗教信仰及文化。（夏家朗攝）

感受不同宗教場所 如何凝聚社會大眾

活動主題定為「東西方的對話，孕育多元文化」，旨在引導學生踏出校園，親身感受不同宗教場所，如何扮演維持社會穩定的關鍵角色。首站是荷李活道的文武廟，廟宇於1847至1862年間興建，對現代學生來說，文武廟或許只是一個求學業進步、香火鼎盛的旅遊景點，但原來這裡當年是華人社會的「議事廳、法庭與義校」。

首站是荷李活道的文武廟，這裡當年是華人社會的「議事廳、法庭與義校」。 （夏家朗攝）

文武廟建築精美，傳統中式屋頂、石灣陶瓷、木雕與對聯，都展現了濃厚的中式建築美學。廟內供奉的兩位主神，文昌帝君及關聖帝君，分別掌管讀書與功名，以及象徵忠義、公平與守信，吸引不少學生與商賈前來，祈求學業進步或保佑生意公平順利。

《香港01》與本地插畫家林嘉恒合作，製作插畫遊蹤地圖，以跨界合作為學生帶來更豐富的文化學習體驗。

東華三院辛亥年總理中學的學生們考察文武廟，並於文武廟門前合照留念。

隨後，師生移步至太平山街的廣福義祠（百姓廟），當時醫療條件匱乏，廟宇的「功能」不只是「拜神」，更是互助、救濟與團結的地方。建於1856年的百姓廟，最初是為安置客死異鄉、無人領回的華工靈位而設，但亦會有無依無靠的病重華人，聚集於祠內。1869年一位過境華工於廟內死亡，事件促使大眾關注醫療設施不足的問題，最終推動東華醫院的創建。

1869年的義祠事件促使大眾關注醫療設施不足的問題，最終推動東華醫院的創建。（夏家朗攝）

太平山街其後在1894年爆發鼠疫，造成數千人死亡。華人社群從台山迎請守護神「綏靖伯」鎮瘟，安放於一私人廟宇，其後區內重建，原有廟宇被拆卸，神像遷入廣福義祠。

了解觀音借庫源由 體驗穆斯林信仰

師生之後再到同街建於1841年的觀音廟，了解「觀音借庫」的起源，當時因經濟艱難，拜神不只是祈求財運，而是透過儀式安撫心靈，以及要信眾守信「還庫」。這些歷史都能讓學生反思，在科學尚未發達的年代，宗教信仰如何給予精神支持，以及提供動員的凝聚力。

師生之後再到位於同一條街、建於1841年的觀音廟，了解「觀音借庫」的起源及歷史。（夏家朗攝）

考察的後半程轉向了西方宗教與少數族裔的信仰空間，位於必列者士街以紅磚建成的香港中華基督教青年會（YMCA）中央會所。導賞員提到這裡是香港基督教本地化的象徵，會所內設有香港首個室內暖水泳池，中華基督教青年會當時透過運動、夜校及「漢文日館」教育，將信仰融入日常生活，特別是針對當時被西方高級會所拒之門外的華人青年，提供全人發展的空間。

師生最後一站到達些利街清真寺，薄荷綠的牆身、尖拱門窗與阿拉伯書法，如同城中綠洲，這座建於1915至1916年間的寺廟，是香港歷史最悠久的清真寺。寺內並無神像，只以幾何圖案裝飾。導賞員重點介紹了「齋月」的意義，穆斯林從破曉到日落禁食禁水，不只是自律，更是為了感同身受窮人的處境。師生們在進入寺廟前都要脫鞋，女性們亦有配合戴上頭巾（Hijab），以示對不同宗教的尊重。

師生最後一站到達些利街清真寺，是香港歷史最悠久的清真寺。（夏家朗攝）

為提升考察深度，學生於活動後需完成工作紙，以總結於一天之內，認識到華人民間信仰、西方基督教與伊斯蘭教，學習尊重不同的宗教、不同族群如何共同生活。東華三院辛亥年總理中學的師生，認為活動能親身體會到香港宗教的多元性，並了解各個社群如何透過醫療、教育、慈善及日常實踐，建立起一套互助互惠、和而不同的生活模式，獲益良多。

東華三院辛亥年總理中學的師生，認為活動能親身體會到香港宗教的多元性，並了解各個社群如何透過醫療、教育、慈善及日常實踐，建立起一套互助互惠、和而不同的生活模式。（夏家朗攝）

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