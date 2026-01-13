《香港01》中華文化學生活動　饒館「玩轉中國古文明」寓樂於學

饒宗頤文化館（下稱饒館）擁有百年歷史，經活化後成為文化推廣平台，肩負傳承中華文化及推廣歷史文化教育的使命，是香港的文化地標。《香港01》旗下「01教育」「中華文化學人計劃」，早前於饒宗頤文化館之「玩轉中國古文明」展覽館合辦參觀活動，期望透過一系列結合中國古文明與科技的體驗式學習，將抽象的課堂知識，包括歷史、科學和藝術，讓學生親身實踐，激發多元學習動機。



學生模擬考古挖掘並淘金 點燃內心學習動機

保良局莊啟程小學、聖公會聖提摩太小學，以及荃灣聖芳濟中學的學生，分別到饒館參加中華文化學人活動。饒館的「玩轉中國古文明」展覽館設計，融入大量古文明雕像及大自然元素，劃分成不同區域的工作坊，分別有三星堆遺址、考古發掘區、中草藥區、陶藝區、爬蟲動物區及淘金體驗等。每個活動都與教育局現行課程配合，活動前會透過專業講解，讓學生明白活動背後的知識點，同時作為全方位學習基地，課程涵蓋中國文化、價值教育、精神健康、STEAM及不同學科元素。

活動以互動形式進行，需「動手、動腦」才能完成，一邊同學在模擬沙池尋寶，將出土文物拼合還原；另一邊同學則拿著盆子，在模擬河床上淘金。其中荃灣聖芳濟中學的學生都十分投入，淘金時更大叫口號：「我要掘到第一桶金！」但同學都不忘學習，留心聽著導師的講解；戴上安全帽與護目鏡，親手進行模擬考古挖掘與化石修復，體會文物出土的嚴謹過程；並嘗試中藥研磨，認識百合、石斛等草本植物的藥用價值。

荃灣聖芳濟中學學生一起認真淘金。（夏家朗攝）

學生在模擬河床淘金，收獲甚豐。（陳葦慈攝）

饒館近年來推出不同的學生教育活動，課程顧問劉振鴻是退休校長，曾擔任香港津貼中學議會主席，教育經驗豐富。他認為，在資訊爆炸時代，學習已經不單為吸取知識，重點是如何點燃學生內心主動探索的「火種」，引發他們對知識追求的內在動機（Motivation）。

活動以跨學科串連 學生對中國恐龍最好奇

加上活動用輕鬆模式跨學科設計，⁠令學生沒有學習壓力。劉笑稱，一講恐龍化石大部分學生只知道「侏羅紀公園」，當他介紹中國恐龍「祿豐龍」時，學生均流露出「難以置信」的表情，既打破固有刻板的知識印象，亦進一步引發他們的求知欲。

課程顧問劉振鴻是退休校長，曾擔任香港津貼中學議會主席，教育經驗豐富。（陳葦慈攝）

其餘活動如認識甲骨文、中草藥、活字印刷、陶藝甚至淘金工作坊，亦融入地理、物理、化學、藝術、歷史及考古等科目。老師都詫異平日「坐唔定」的學生，竟能在饒館專心學習地理座標、藥秤槓桿原理、密度差異、分辨真假黃金及透過紋飾追溯古物年代等課題。

饒館的導師向荃灣聖芳濟中學的學生示範使用藥秤。（夏家朗攝）

劉振鴻校長教導學生藥秤槓桿的原理。（黃寶瑩攝）

聖公會聖提摩太小學對中國恐龍極感興趣，各人手拿骨骼模型拍照。（陳葦慈攝）

工作坊包含五感體驗 將來會開發AI及森林活動

劉校長指出，所有活動均包含五感體驗，即視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺。五感是認知發展的基礎，對學童的學習能力、記憶力、創造力以及社交技能都有深遠影響，活動亦會根據學生程度調節，務求達至最佳學習效果。舉例說幼稚園生會較多觸感學習，小學生則輔以視覺及聽覺訓練，幫助他們的語言能力和情感表達等。劉補充，未來更計劃開發森林活動，讓學生矇著眼以手、鼻分辨植物，以及觀察昆蟲，走入大自然。

學生在爬蟲動物區可用手接觸不同的昆蟲。（黃寶瑩攝）

+ 3

面對新科技浪潮，劉校長正與本地大學合作，研究如何將三星堆文化與AI結合，讓學生學習文物修復的知識，但他強調，AI雖提供了便捷，但其生成的内容必須加入人的溫度、潤飾及情感，才能做到素養與質素兼備。

聖公會聖提摩太小學兩名當日參加活動的小五學生Jericho及周詠姿，異口同聲表示饒館的活動十分有趣，Jericho最喜歡挖掘恐龍化石，加上導師講解有趣而生動，令他學到不少有關中國恐龍及古代中國文化知識。周同學則最喜歡製作陶器的部分，她在上面刻劃了「如意」的字樣，打算送給家人，經今次活動後她有興趣多了解中國古代文化，會到圖書館借閱相關圖書。

聖公會聖提摩太小學學生完成參觀活動後手拿在工作坊完成的「戰利品」，拍照留念。（陳葦慈攝）

保良局莊啟程小學學生參觀前，與饒館課程顧問劉振鴻校長（右一）合照。（黃寶瑩攝）

荃灣聖芳濟中學的學生完成饒館參觀活動後合照留念。（夏家朗攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747