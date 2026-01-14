《香港01》中華文化學人計劃　透過遊戲讓學生學習篆刻歷史及知識

數位時代科技發展迅速，學生能全面接觸中華文化的機會越來越少。《香港01》早前在天水圍佛教茂峰法師紀念中學舉行「中華文化學人計劃」活動，以攤位遊戲形式讓學生學習「中華文化篆刻」。活動中除展示篆刻歷史外，更結合了跨學科知識、講求邏輯思維與動手實踐等理論。



活動由「01教育」策劃展出本港篆刻家屈文灝先生創作的一系列篆刻藝術展品，透過不同篆刻系列展示百家姓、璇璣圖、印章紙雕和中國核心價值，配合不同互動元素，打破傳統文化舊有的刻板印象。



「中華文化學人計劃」活動，除展示篆刻歷史外，更結合了跨學科知識、講求邏輯思維與動手實踐等理論。（羅國輝攝）

活動以攤位遊戲形式讓學生學習，亦有動手動腦的機會，每完成一個攤位玩遊戲可收集印章，換取精美禮物。（羅國輝攝）

沉浸式遊戲體驗 讓古老智慧「活」起來

屈文瀬先生除了是本地的書畫篆刻家，亦為油尖區文化藝術協會兼深水埗區文藝協會副主席。活動當天，學校禮堂布置成文化沉浸式展示長廊，不同的展板涵蓋了醫學、文學到曆法、術數等。主題包括《水滸傳》「聚義堂」、奇門遁甲、篆刻名家與歷史及印章紙雕等。現場設有10個攤位遊戲，學生除了欣賞展品，亦有動手動腦的機會，每完成一個攤位玩遊戲可收集印章，換取精美禮物。

活動展出本港篆刻家屈文灝先生創作的一系列篆刻藝術展品，透過不同篆刻系列展示百家姓、璇璣圖、印章紙雕和中國核心價值，配合不同互動元素，打破傳統文化舊有的刻板印象。（羅國輝攝）

學生要在「中醫館」透過篆書與楷體的配對遊戲理解陰陽五行的智慧，不只是透過教科書死記硬背；「一日之計」遊戲則是探尋古代曆法與節氣的奧秘；「奇門遁甲」乃中國古代預測學的一個特有門類，學生要在攤位中操控乒乓球的走向，避開三個凶門和兩個平門，順利將球帶到吉門才叫成功。學生表現得樂在其中，不少人表示透過遊戲吸收歷史知識，更能將抽象的文化符號轉化為具體認知。老師則認為遊戲不但可考驗學生的觀察力，亦可訓練思考力，更重要是學到博大精深的中華文化。

學生表現得樂在其中，不少人表示透過遊戲自然地吸收歷史知識，更能將抽象的文化符號轉化為具體認知。（羅國輝攝）

培養工匠精神 學習邏輯與手作

另外，「神璣炒篆」攤位，能讓學生認識《璇璣圖》回文詩。《璇璣圖》是前秦秦州刺史賽滔之妻蘇薰所作的迴文文體，運用了中國方塊字的視覺特性，從各個方向皆可解讀成無數首詩。

至於「篆刻工作坊」與「印章紙雕」攤位，學生需親手操刀，從硫酸紙拓印到橡皮圖章的雕刻，以及要在限定時間內精細地撕出篆書「山」字，雖只是遊戲，但學生都從中體會到中華文化當中的「工匠精神」。部分遊戲更加入文學元素，如《水滸傳》中的「一百單八將」及「孔子七十二弟子」。

遊戲不但可考驗學生的觀察力，亦可訓練思考力，更重要是學到博大精深的中華文化。（羅國輝攝）

遊戲更加入文學元素，如《水滸傳》中的「一百單八將」。（羅國輝攝）

學會傳統智慧 建立身份認同

學習中華文化的核心，在於加深學生對國家歷史的認知，不僅是建立知識，更是一份民族身份的認同。老師期望日後可多透過這類攤位遊戲活動，將傳統藝術的智慧植於學生心中。

學生在活動中認識到《璇璣圖》回文詩。運用了中國方塊字的視覺特性，從各個方向皆可解讀成無數首詩。（羅國輝攝）

