校園天地｜一場比賽背後的意義

當九龍西區學界女排比賽的終場哨響起時，或許沒有奪冠那一刻的激昂震撼，但這次亞軍已為學校創下歷史，因為這是球隊首次闖入決賽的偉大突破。透過這份耀眼的成績，我們不僅看見學生的努力與成長，更深刻體會到協同合作的偉大力量。（內容由旅港開平商會學校提供）



筆者曾是一名體育老師，深知體育的真正價值不僅僅在於競技層面。體育真正的意義是教會孩子們如何與挑戰同行，如何克服自己的極限，也教會他們何為團隊精神和彼此扶持。這些道理是孩子們未來人生中最寶貴的資源，也是體現全人發展的重要意義。在追夢的旅途中，我們可以一次次見證孩子們如何跌倒再爬起、如何在失利中哭過後選擇堅持，這背後需要一整個團體的支持。

教師要成為孩子們的最強後盾。（旅港開平商會學校提供）

孩子們的成功，其實是眾人力量的凝聚。站在她們背後的教練和老師們，日日無私奉獻，犧牲自己的時間和精力，悉心規劃每一次訓練，成為孩子在球場上可靠的後盾。學生們每天面對繁重的學業壓力，仍堅持高強度的排球訓練。這些看似平凡的努力，最終積累成耀眼的光芒，每一次進攻、每一次防守，背後都是努力的汗水澆灌出的成果。

不過，學生能有這樣的表現，家長的角色是至關重要的。平衡學業與訓練，絕非易事，時間分配上的困難往往會成為每一個家庭都要正視的挑戰。於此，家長的支持無疑成為孩子茁壯成長的重要基石——他們不僅重新調整家庭生活，配合孩子的訓練時間，甚至願意犧牲自己的休閒與聚會，只為成全孩子們的排球夢。亦感恩家長們結成「隊友」，分享經驗、互相勉勵，甚至彼此分工協助，營造出一個更良好、更溫暖的支持環境。

家長的力量成為最強的第七人。（旅港開平商會學校提供）

另一方面，同學們的鼓勵、老師們的理解，都給予了孩子們追夢的助力。即便因為訓練和賽程而導致課程進度有所調整，但師生間的互相包容和理解，讓孩子們的夢想有了更多可能性。

更令人欣慰的是，這次比賽中我們看到的不僅是比賽結果，也看到孩子們在競爭中的友誼。場上她們拼盡全力，場下彼此激勵尊重，相互學習。競爭既非敵對，也並非零和博弈，而是通過互相進步、共同成長。

尊重每一位推動你進步的對手，亦珍惜這份並肩而生的友誼。（旅港開平商會學校提供）

這次亞軍的意義，不僅在於一場比賽的成果，我們希望這群努力的孩子，在未來的人生舞台上，依然能秉持這份堅毅拼搏的精神，在學業、品格與生活的平衡中找到屬於自己的突破。比賽的哨聲雖已落下，但堅毅與團結的精神，必將繼續在未來綻放光芒。

不必言語，那整齊劃一的跳躍與振臂，就是對團結最響亮的詮釋。（旅港開平商會學校提供）

比賽終有輸贏，但堅毅精神卻永不止息。We are Hoi Ping!

（內容由旅港開平商會學校提供）

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