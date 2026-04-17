校園天地｜從AI理財到BIM建築：普照中學連奪三項創科大賽冠軍

在 STEAM 教育成為核心競爭力的當下，天主教普照中學（下稱「普照」）學生接連於三項大型全港及跨地區比賽勇奪冠軍。這份佳績不僅見證學生的奮鬥，更展現學校深耕創科土壤、精益求精的教育底蘊。（內容由天主教普照中學提供）



走出實驗室：用科技解決真實世界的難題

對普照而言，創科的意義在於「落地」。在各項賽事中，校方最感欣慰的並非獎座數量，而是學生在研發過程中展現的社會關懷與解難毅力。

在「大灣區青少年人工智能及網絡安全挑戰賽」中，李宜和白浩庭同學聯同港澳學子組成跨地域團隊，他們針對青少年消費習慣，研發出「智萌理財機械人」，將複雜的AI技術轉化為趣味性的理財教育，展現了對未來金融科技（FinTech）的敏銳洞察力。

李宜同學和白浩庭同學在「大灣區青少年人工智能及網絡安全挑戰賽」奪冠。（天主教普照中學提供）

在「全港中學 STEAM x BIM 建造模型創意設計比賽」中，何茵榆與黃家麗同學挑戰尖端的建築資訊模擬（BIM）技術，創作出「無限生命環」，將人與自然和諧共生的理念融入建築結構，其成熟的設計邏輯獲得評審團高度評價。

何茵榆同學和黃家麗同學的冠軍作品「無限生命環」展現出可持續建築的未來視野。（天主教普照中學提供）

針對長者用藥安全的社會痛點，陳麒任、何茵榆、吳尚謙及鍾清林同學在「STEAM科學技術比賽」中，透過無數次程式調教與硬體測試，設計出「RFID智能藥盒」。這項發明不只是技術堆疊，更是對長輩的一份溫暖承諾。

【RFID智能藥盒】結合創新科技與醫療應用，是一個充滿愛的發明。（天主教普照中學提供）

學生在實驗室中不斷優化與調整作品，歷經數百次失敗仍選擇堅持。這種「在未知中尋找答案」的韌性，正是普照希望賦予學生的核心素養。

師徒並肩：STEAM Room內的深夜燈火

「三連冠」的背後，是一群甘作「陪跑者」的指導老師。在普照，老師的角色已從純粹的知識傳授者，轉化為啟發靈感的教練。

每逢課後或假日，普照的 STEAM Room 總有師生並肩鑽研的身影。老師不僅提供專業指導，更在瓶頸處給予精神支撐。這種「師徒並肩」的情誼，營造出大膽假設、小心求證的創科文化。我們深信，教育不在於填滿水桶，而是點燃火種。

吳尚謙同學、鍾清林同學、陳麒任同學及何茵榆同學正為「RFID智能藥盒」進行優化。（天主教普照中學提供）

從普及到精英的發展藍圖

這份佳績絕非偶然。回望過去，普照的創科教育經歷了從基礎普及到精英培育的蛻變。校方透過優化校本課程、升級硬件及對接業界，確保教學內容與時並進。

袁玉蘭校長強調，教育不應局限於獎項，更重要是讓學生體會「沒有最好，只有更好」的進取精神。為此，校方將持續優化創科平台，確保學生在瞬息萬變的時代中，具備領航未來的實力與自信。

袁玉蘭校長讚揚普照師生在「三連冠」背後的付出和努力，並展現出「普照人」的素質。（天主教普照中學提供）

結語

這三座冠軍獎盃，是學生汗水的結晶，亦是普照中學追求卓越的里程碑。展望未來，校方將秉持精益求精的精神，引領學生在創新的浪潮中，成長為具社會責任感與領航實力的未來領袖。

（內容由天主教普照中學提供）

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