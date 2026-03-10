校園天地｜我要做李時珍！學校變藥園　學生變醫師

草藥的清香在走廊瀰漫，藥櫃與藥秤走進校園角落，學生們換上中國服、翻開《本草綱目》，在濃厚的本草氛圍中高喊：「我要做李時珍！」香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校舉行「走進中醫藥世界」中華文化日，把整個校園化作活生生的本草天地 — 看得見，聞得到，摸得到，甚至玩得到。（內容由香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供）



中華文化日以「走進中醫藥世界」為題，學生化身小醫師，展開草本探索之旅。（香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供）

名醫領航 四診就在身邊

專業中醫師團隊親臨校園，把「望、聞、問、切」從書本帶到學生眼前。在「四診體驗坊」內，學生學會觀察舌象，辨別氣息，認識身體發出的健康訊號；學生在「草本辨識區」用視覺與嗅覺細辨藥材，親手操作傳統藥秤，在量度之間理解中醫用藥的精準與嚴謹。中醫不再遙遠，而是真切地呈現在學生面前。

註冊中醫師示範四診方法，學生體驗中醫診斷過程。（香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供）

學生在「草本量度坊」體驗傳統中醫百子櫃與戥子稱量文化。（香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供）

打破課室界限 校園設施全面升級

當日為五項新設施舉行啟用禮，包括融創館、孫曦草本閣、中醫藥文化牆、智能運動中心及環保飲水機。這些設施旨在將中醫藥文化與校園景觀融合，其中「中醫藥文化牆」以全新視覺設計展示中醫學文化及歷史；「孫曦草本閣」與「融創館」為學生提供專屬的草本研究與食療創意空間，落實「生活即教育」的理念。

嘉賓主持開幕啟用禮，標誌校園設施全面升級。（香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供）

突破學科框架 中醫零距離

除了靜態診察，本校更設計了結合藝術、體育與常識科的多元攤位，讓學習變得生動有趣：

* 視藝創作：學生在迷你版《本草綱目》上，精細手繪菊花、人參及銀杏葉，透過藝術觀察，深化對植物特性的記憶。

* 食療體驗：在「草本茶賞坊」中，師生一同品茗黑糖桂圓薑茶、竹蔗茅根水等，實踐「藥食同源」的養生哲學。

* 動靜平衡：配合二十四節氣的養生教學，學生初嘗八段錦與五禽戲，體會中醫「防病於未然」的健康觀。

學校透過把中醫藥文化融入不同學習元素與校園空間，不僅豐富學生的知識，更讓養生理念走進生活。在日常生活點滴中，學生逐步體會中華傳統智慧的深厚底蘊，讓健康生活的種子在心中生根發芽。

（內容由香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供）

