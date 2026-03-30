校園天地｜陳元喜小學發明「孤Go Glasses」 揚威瑞士日內瓦

為解決視障人士日常生活面對的困難，由宣道會陳元喜小學師生組成的創科團隊，開發出一款名為「孤Go Glasses」的智能眼鏡，於去年「第四屆香港創科展」中奪得小學組金獎，近日再獲香港創新基金邀請遠赴瑞士參加「第51屆日內瓦國際發明展」，榮獲Young Talents組別金獎，同時獲得瑞士、法國及日本等十多間新聞媒體報導。（內容由宣道會陳元喜小學提供）



活用科技創新 發明兩度奪金

「孤」泛指孤獨、孤單，通常帶貶義，團隊開發意念是把孤獨轉化為獨立，希望讓視障人士即使孤身一人，也能安心出行。「孤Go」的讀音也同時向Google致敬，期望智能眼鏡能夠如Google般便利，方便視障人士使用。產品的設計概念源於江卓喬同學的親身經歷，觀察到視障人士日常生活中的不便，希望借用科技的力量為他們帶來「聽得見的光明」。

與日內瓦國際發明展評審團主席David TAJI FAROUKI先生合照（宣道會陳元喜小學提供）

由甘浩然主任帶領學生江卓喬、梁芷嫣、何奕謙及藍曉諾組成的創科團隊，運用AI人工智能鏡頭與3D打印技術，成功開發出一款供視障人士使用的智能眼鏡，透過AI辨識，把影像轉化成語音提示，讓視障人士能夠辨別面前的地方及物件。「孤Go Glasses」於去年舉行的「第四屆香港創科展」中奪得小學組金獎，獲香港創新基金贊助遠赴瑞士參加「第51屆日內瓦國際發明展」，奪得Young Talents組別金獎，並獲評審團盛讚作品可媲美國際知名品牌推出的智能眼鏡。項目兩度奪金累獲殊榮，彰顯學生們對創意科技研發方面的卓越能力。

左起: 梁芷嫣、江卓喬、藍曉諾及何奕謙同學奪得Young Talents組別金獎（宣道會陳元喜小學提供）

多國媒體報導 創意遠播海外

團隊在日內瓦參展期間，「孤Go Glasses」獲得來自瑞士、法國及日本等十多間的新聞媒體廣泛報導，更成為日內瓦國際發明展官方網站推介項目之一。國際間的多次報導，引來世界各地的訪客慕名以來，希望能戴上眼鏡親身體驗，可見香港學生們的科創成就備受國際肯定。

擴闊國際視野 促進文化交流

日內瓦位於瑞士法語區，為準備是次參展，團隊全新製作了英文、法文及廣東話三個版本的「孤Go Glasses」，讓同學們能以流利英語作講解外，也能同時應付以法語為主的瑞士訪客。當中法文語音由梁芷嫣同學自學後錄製而成，於展覽期間獲操法語訪客讚賞。

同學們以流利英語努力指導訪客體驗孤Go Glasses（宣道會陳元喜小學提供）

持續優化改良 科創未來棟樑

團隊中何奕謙及藍曉諾同學在參展時觀察到智能眼鏡的不足，晚上回酒店休息時主動提出修改程式成功改良，大大提升智能眼鏡的反應及辨認速度，體現學生對科研的濃厚興趣及精益求精的創客精神。宣道會陳元喜小學希望未來能培育更多小小發明家，努力推動科創教育，讓科技造福人類。

不論大人或小朋友也很喜歡孤Go Glasses（宣道會陳元喜小學提供）

（內容由宣道會陳元喜小學提供）

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