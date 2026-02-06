校園天地︱馮梁結師生實踐基督之愛　以行動彰顯愛鄰舍精神

聖經金句「非以役人，乃役於人。」一直是本校指導學生待人處世的核心價值，更是每一位同學在成長路上的指引。作為一所基督教學校，我們相信教育的真諦在於生命的影響與傳承。透過本校社會服務委員會籌辦的多元化義工活動，學生走進社會不同角落，將課室所學的同理心化作溫暖他人的實質行動。（內容由中華基督教會馮梁結紀念中學提供）



學生遠赴韓國參與境外義務工作，並考察當地的科技文化發展。跨地域的體驗讓同學在服務中學會從多角度思考社會問題，拓寬國際視野。（中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

在眾多服務項目中，最令學生感觸深刻的莫過於參與境外義工服務。多年來，學生的服務足跡遍及內地多個省市。在「無止橋」服務學習計劃中，學生曾遠赴雲南黎光村及重慶星溪村，親手修繕屋頂、安裝太陽能路燈及興建便橋，改善偏遠地區的生活環境。本校亦曾多次與香港中華基督教青年會（YMCA）合作，組織義教團前往天津、雲南及成都等地的偏遠學校義教，為留守兒童及其家庭送上關懷及祝福。這些經歷，讓學生深刻體會到「施比受更有福」的真諦，更讓他們在資源匱乏的環境中，學會反思自己的生活，珍惜自己擁有的資源。

本校義教團走進內地偏遠小學，學生擔任「小老師」與當地學童互動，透過知識傳遞與心靈交流，開拓彼此視野。（中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

除了勞動服務，我們亦相信藝術具備治癒人心、喚醒關注的力量。去年，委員會舉辦了慈善戲劇公演《心中的天使》，學生透過戲劇與音樂，不僅為「天使綜合症」患者籌款，更讓公眾看見罕見病家庭的堅毅。為延續這份愛心，今年的慈善戲劇將轉向關注另一個日益重要的社會議題——「腦退化症」。透過舞台上的演繹，學生將帶領觀眾走進長者的內心世界，體會認知障礙帶來的困擾與挑戰，進而宣揚建立「長者友善社區」的重要性。

學生走進大埔社區探訪獨居長者。透過真誠的陪伴與傾聽，學生在日常細微處落實「鄰里守望」的理念，以行動實踐「非以役人，乃役於人」的教誨。（中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

本校深信，服務不應只是一次性的活動，而是一種生活態度。無論是在平日的長者及露宿者探訪，還是在鄰里社區面臨突如其來的困難時，本校師生總會站在前線，以謙卑的心提供適切的支援。未來，本校將繼續扎根大埔，帶領學生在服務中體驗生命，成為社區中一股安靜而堅定的溫暖力量，與社區風雨同路，同行不輟。

學生與殘疾人士一同參與芬蘭木球運動。透過這類不分身體條件的競技，同學與殘疾朋友在笑聲中打破隔閡，以運動實踐生命平等的共融價值。（中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

（內容由中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。