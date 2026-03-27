校園天地｜賽馬會萬鈞毅智書院「深度學習周」　體驗成就未來

現代家長最關心的，莫過於如何讓孩子在快樂中學習，同時具備面對未來挑戰的競爭力。賽馬會萬鈞毅智書院近年積極推動加拿大著名學者Professor Michael Fullan提倡的「深度學習」（Deep Learning），以精心策劃的「深度學習周」，讓學生走出課室，將枯燥的課本知識轉化為真實的生命體驗，真正實現「寓學習於娛樂」。（內容由賽馬會萬鈞毅智書院提供）



擺脫課本束縛 擁抱「活的教育」

傳統教育往往聚焦於考試與背誦，容易令學生失去學習動機。賽馬會萬鈞毅智書院作為「深度學習」香港區網絡學校，致力推行教育轉型。由傳統主力涵蓋學科知識，轉移至聚焦學習過程，透過推動學生六大範疇（創意、溝通、協作、品格、公民教育及明辨思維）的發展，期望培養學生在現實世界中活用知識的能力。

一年三次深度學習周 讓學生走出課室 探索世界

深度學習周讓學校提供彈性的學習活動給學生。在這段時間，學校一方面安排一連串的境外學習交流團，讓學生走出香港，看見世界。在2024至2025年度，學校一共舉辦了25個境外學習交流團，地點涵蓋中國內地、日本、韓國、羅馬尼亞、丹麥、愛爾蘭、西班牙、加拿大等地，讓學生在不同地方有所見聞，豐富學習經歷。

英文科活動主題 ─ 愛護動物、尊重生命（賽馬會萬鈞毅智書院提供）

另一方面，學校亦藉深度學習周安排不同的學科體驗，涵蓋學術、創科、運動、藝術、生涯規劃等多元範疇，讓學生學到課本以外的實用知識，擴闊視野。例如中文科安排了戲曲、粵劇及木偶皮影工作坊， 讓學生體驗粵劇的身段唱腔與木偶的操作技巧，提升對本土非物質文化遺產的欣賞能力與保護意識。英文科以「Animal Talks」活動讓學生學習與動物相關的英語詞彙與表達方式，在輕鬆的氛圍下提升英語聽說能力，並建立愛護動物及尊重生命的正面價值觀。歷史科安排粉嶺文化遊，藉由到訪粉嶺裁判法院、聯和墟等地，讓同學認識城鄉生活和文化習俗。同學參與歷史導賞之餘，更體驗到製作麥芽糖餅的樂趣。

移動博物館 展示學生成果

為了讓學生在深度學習周的成果被看見，賽馬會萬鈞毅智書院特別善用校園空間，透過「移動博物館」展示學生的學習成果。學生以多媒體、實物與導賞的方式，向同儕及校外嘉賓介紹自己的研習所得及於遊學團的所見所聞。這種「成功感」是傳統考試無法給予的，也是推動學生持續進步的最強動力。

粉嶺聯和墟考察，認識本地歷史。（賽馬會萬鈞毅智書院提供）

體育科少林功夫體驗活動，讓同學大展拳腳。（賽馬會萬鈞毅智書院提供）

賽馬會萬鈞毅智書院未來將持續優化「深度學習周」，為學生營造更靈活、更有趣的學習環境。透過這種「活的教育」模式，不僅為學生傳授知識，更讓他們成為具備溫度與視野的未來公民。

自我挑戰成長營，同學鼓足幹勁，力爭上爬。（賽馬會萬鈞毅智書院提供）

（內容由賽馬會萬鈞毅智書院提供）

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