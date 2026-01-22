校園天地｜勇闖宇宙　與AI共舞　明道校慶AI體驗　譜寫教育新篇章

面對人工智能（AI）技術的迅速發展，本地教育如何與時並進，為下一代做好準備？港澳信義會明道小學於日前舉行的25周年校慶開放日中，透過一場精心設計的活動，向外界展示了其對未來教育的清晰藍圖。（內容由港澳信義會明道小學提供）



校園以「勇闖宇宙守護者」為主題，佈置成一個充滿未來感的星際探索領域，吸引了大量區內學生、家長及社區人士到訪，現場人頭湧湧，氣氛熱烈。

從概念到實踐

是次開放日的核心亮點，在於將抽象的 AI 概念轉化為觸手可及、互動性強的學習歷程。課室變成了神秘的宇宙探索空間，由學生大使帶領參加者進行各種 AI活動。

STEAM × AI 地球守護任務：

透過動作感測及機械學習，探索人工智能如何應用於模擬能量轉換。學生展示了結合科學、技術、工程、藝術及數學（STEAM）的跨學科知識，利用 AI 解決現實生活難題，「VEX機械人體驗區」與「無人機飛行體驗區」亦展示了學生的學習成果，其創意與實踐能力贏得在場人士一致讚賞。

AI 與藝術融合：

音樂科展室「AI Music Planet」指導小朋友利用 AI 生成專屬歌曲；視藝科展室「AI Cosmic Creation」利用AI程式將小插畫填色後生成動畫。

利用 AI 生成專屬歌曲（港澳信義會明道小學提供）

文化傳承與科技應用：

中文科展室以中華文化為題，利用 AI 即時為小朋友查詢名字的深層寓意，並將結果印製成精美書籤作紀念，巧妙地將傳統文化與現代科技結合；英文科展室「AI Wonder Space」則設有互動機械人，讓學生體驗流暢的人機對談。

衝上雲霄：翱翔天際的虛擬飛行

在眾多科技展區中，最受歡迎的莫過於「衝上雲霄」模擬駕駛飛行。現場設有專業的飛行模擬器與VR（虛擬實境）裝置，參加者戴上VR眼鏡，體驗從高空飛行，俯瞰大地的震撼。

飛行模擬器與VR（虛擬實境）裝置（港澳信義會明道小學提供）

模擬飛行體驗（港澳信義會明道小學提供）

彰顯人的價值

此外，校園各處亦同步進行科學實驗示範、音樂表演、講故事時間及Chill StarTalent Show，還有多樣化的攤位活動等，為開放日增添了趣味與活力。此外，兩場學校簡介會，則讓家長深入了解學校的辦學理念，見證學校如何透過穩固的基礎教育與創新的 AI 課程，為孩子搭建通往未來的階梯。

（港澳信義會明道小學提供）

譜寫教育新篇章

隨著活動圓滿結束，明道小學所描繪的未來教育藍圖已清晰呈現。學校表示，回望過去，學校心懷「感恩」；立足當下，則致力「革新」，以AI融入課程走在教育前沿；展望未來，將繼續引領學生在知識與科技的領域中「飛翔」，培育更多能自信面對挑戰的未來人才。

（內容由港澳信義會明道小學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。