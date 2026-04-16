校園天地｜古今互鑒共進︰湖南長沙研學考察的反思

文︰佛教沈香林紀念中學五年級學生張圓星



懷著期待，我們踏上了這趟意義深遠的湖南研學考察。考察更讓我們深深體會到民族繁榮與科技進步帶來的民族自豪感。

走進了三一重工，認識到新能源的開發與應用，例如氫能源技術研究能為企業減少碳排放為發展目標，在生產過程中注重降低環境污染，在參觀過程中我們能看到主要採用機械臂進行組裝，僅小部分工序需要人工安裝與拼接，高效的生產流程讓我們真切感受到時代的進步與科技帶來的變革。同時，三一重工也是「一帶一路」的領軍企業，展示了中國製造業轉型升級的努力。這不僅是生產力的躍升，更是「中國速度」向「中國質量」跨越的生動體現。

到訪太平老街，漫步在青石阪路上感受著當地的風土人情以及文化氛圍，歷史的厚重與現代的煙火氣息在此交織。我們融入這份獨特的風土人情中，用心品味當地文化的醇厚，感受傳統與現代和諧共生的獨特魅力。其後我們到訪長郡濱江中學進行交流，這次我們在綠茵場上與足球隊進行了一場友誼比賽，讓我們在切磋技藝的同時，更拉近了兩地學子的心靈距離。這段難忘的交流時光，不僅收獲了快樂，更在揮汗如雨間種下了深厚的同胞情誼。

踏進千年學府嶽麓書院，彷彿推開了湖湘文化的歷史大門。這裡既是古代文人求學論道之地，也是與現代教育理念巧妙相融的地方，站在『實事求是』的匾額下，不僅看見了宋明理學的深邃背影，更感受到了那份傳承千年的的教育擔當。這次參訪讓我深刻明白，真正的學習不應僅限於課本，更應在歷史的脈動中，尋找作為中華學子應有的文化。

從古樸的文化底蘊到現代的創新浪潮，這趟湖南研學考察讓我們在實踐中增廣見聞，感悟祖國發展的壯闊脈動。這不只是一次眼界的開拓，更是一場歷史文化的洗禮。

（內容由佛教沈香林紀念中學提供）

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