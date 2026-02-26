校園天地︱眾志成城　上下一心　李中男排　勇戰精英

李兆基中學是首次躋身精英賽四強，球員在身兼老師及校友的陳少梅老師帶領下，及由校友主教練黃祉銳率領校友助教王秀塱及王柏基的教練團教導，組成了突破歷年成績的男子排球隊，主要球員包括主攻手江名軒、黃天俊，二傳手隊長蔡子廷，攔網手黎倬言，莫維君，接應二傳手陳澹明及黃警慷。（內容由順德聯誼總會李兆基中學提供）



第一局李兆基跟聖芳濟各初局互有領先，畢竟聖芳濟各在精英賽經驗較優勝，李兆基慢慢被拉開比數，先以19:25失了一局。

第二局李兆基球員穩住了心急情緒，在主攻手江名軒幾次扣殺得分，加上快攻戰術及二段攻擊，連續得分下令聖芳濟各球員不斷失誤，曾被李兆基拉開至15:5，最後大勝25:15，局數1:1打成平分，要進行第三局決勝局。

第三局李兆基先奪2分，聖芳濟各追回2分，雙方之後互有領先又追至平手12:12；在進入第三局的關鍵時刻，聖芳濟各在大賽經驗較豐富下，拿下最後3分，李兆基以12:15輸掉第三局，總比數以1:2獲得殿軍。賽後主教練黃祉銳流下男兒淚，表示有一些隊員在中一入學時，從未接觸過排球，但可以達到現在的高水平，更勉勵三名中六級球員畢業後仍要繼續追逐排球夢，此場比賽全隊表現「可以收貨」，做到「李中精神 ，盡己所能」，賽後蔡子廷、江名軒二人被選為本屆賽事的明星隊隊員！

李中排球隊能獲得的佳績，完完全全是靠學生的努力，教練的指導。領隊陳少梅老師本身在學生時代已是李中女排主力，得到恩師黎羽翔老師的指導下，知道培養學生運動興趣是首要任務，讓學生自我推動成長！陳老師返回李中擔任老師後，成為男子排球隊的負責老師，經她訓練出來的隊員，一代勝一代，他們也陸陸續續回饋母校，返李中出任排球教練，本屆精英賽的教練團隊，全是李中校友，那股凝聚力是李中獨有的味道！

家長對學校發展學生活動的支持度高，在季軍戰的觀眾席上可見一斑，一群隊員的家長落力打氣，見證了兒子的成長，家校合作的凝聚力，驅使隊員更加勤力認真練習，自然能夠在比賽時打高幾個層次的表現！

最後李中向來得到辦學團體順德聯誼總會不遺餘力的支持，特別是李中校董會及老師團隊不乏校友的身影，自然有一種不必言喻的凝聚力，從整體學校管理層至老師團隊，都是上下一心，眾志成城為李中學生成長而打拼！期待下年再踏精英賽場，成為李中男排的舞台！

