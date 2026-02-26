校園天地︱眾志成城　上下一心　李中男排　勇戰精英

撰文：校園投稿
出版：更新：

李兆基中學是首次躋身精英賽四強，球員在身兼老師及校友的陳少梅老師帶領下，及由校友主教練黃祉銳率領校友助教王秀塱及王柏基的教練團教導，組成了突破歷年成績的男子排球隊，主要球員包括主攻手江名軒、黃天俊，二傳手隊長蔡子廷，攔網手黎倬言，莫維君，接應二傳手陳澹明及黃警慷。（內容由順德聯誼總會李兆基中學提供）

第一局李兆基跟聖芳濟各初局互有領先，畢竟聖芳濟各在精英賽經驗較優勝，李兆基慢慢被拉開比數，先以19:25失了一局。

第二局李兆基球員穩住了心急情緒，在主攻手江名軒幾次扣殺得分，加上快攻戰術及二段攻擊，連續得分下令聖芳濟各球員不斷失誤，曾被李兆基拉開至15:5，最後大勝25:15，局數1:1打成平分，要進行第三局決勝局。

第三局李兆基先奪2分，聖芳濟各追回2分，雙方之後互有領先又追至平手12:12；在進入第三局的關鍵時刻，聖芳濟各在大賽經驗較豐富下，拿下最後3分，李兆基以12:15輸掉第三局，總比數以1:2獲得殿軍。賽後主教練黃祉銳流下男兒淚，表示有一些隊員在中一入學時，從未接觸過排球，但可以達到現在的高水平，更勉勵三名中六級球員畢業後仍要繼續追逐排球夢，此場比賽全隊表現「可以收貨」，做到「李中精神 ，盡己所能」，賽後蔡子廷、江名軒二人被選為本屆賽事的明星隊隊員！

李中排球隊能獲得的佳績，完完全全是靠學生的努力，教練的指導。領隊陳少梅老師本身在學生時代已是李中女排主力，得到恩師黎羽翔老師的指導下，知道培養學生運動興趣是首要任務，讓學生自我推動成長！陳老師返回李中擔任老師後，成為男子排球隊的負責老師，經她訓練出來的隊員，一代勝一代，他們也陸陸續續回饋母校，返李中出任排球教練，本屆精英賽的教練團隊，全是李中校友，那股凝聚力是李中獨有的味道！

家長對學校發展學生活動的支持度高，在季軍戰的觀眾席上可見一斑，一群隊員的家長落力打氣，見證了兒子的成長，家校合作的凝聚力，驅使隊員更加勤力認真練習，自然能夠在比賽時打高幾個層次的表現！

最後李中向來得到辦學團體順德聯誼總會不遺餘力的支持，特別是李中校董會及老師團隊不乏校友的身影，自然有一種不必言喻的凝聚力，從整體學校管理層至老師團隊，都是上下一心，眾志成城為李中學生成長而打拼！期待下年再踏精英賽場，成為李中男排的舞台！

（內容由順德聯誼總會李兆基中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。

校園天地︱九歲小手救百年蠔業　黃藻森小學奪2025世界機械人冠軍校園天地｜從時裝設計到人工智能的跨域性思維教育校園天地｜攜手逆風　共築成長之路校園天地︱三語貫通「動感語文日」　促進學生語文應用與身心發展校園天地︱樂善堂劉德學校「小一成長禮讚」見證生命樹下幼苗茁壯校園天地︱亞斯理衞理小學多元學習週　體驗中成長　拓闊全人視野校園天地｜從綠茵場到航天城　董之英逾百師生北上研學校園天地︱亞斯理衞理小學「堅營2.0」親近大自然體驗中堅毅成長校園天地︱揚帆啟夢 — 深圳海洋文化考察及體驗之旅校園天地︱筲箕灣官小捕捉25年最後一個超級月亮和消失了的土星環校園天地︱愛在感恩與聖誕季綻放　亞小師生以行動傳遞關懷校園天地︱東華三院郭一葦中學30周年校慶　啟動基建發展新里程校園天地︱啟動楊校好精「晨」　早上託管計劃校園天地︱基督教聖約教會堅樂小學「國際文化日」 體驗多元文化校園天地︱佛教茂峰法師紀念中學　步操管樂團榮獲兩項國際冠軍校園天地︱蔡小AI融入英文課堂　小四學生寫作動機大增校園天地｜勇闖宇宙　與AI共舞　明道校慶AI體驗　譜寫教育新篇章校園天地︱「全運『薈』古今」學生從古今領略體育智慧與民族自信校園天地｜樂善堂梁銶琚學校(分校) 學生主導創作 AI成為學習工具校園天地︱馮梁結師生實踐基督之愛　以行動彰顯愛鄰舍精神
校園天地
01教育