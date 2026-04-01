校園天地｜明道小學「智綠科技日」：中小幼社區共建綠色創科教育

為響應全球對創新科技及可持續發展的熱切關注，港澳信義會明道小學日前盛大舉行「明道智綠科技日 MT STEAM DAY」。本次活動突破傳統課堂界限，全校師生聯同多所中學、幼稚園及專業機構，透過豐富多元的互動體驗與動手做活動，引領學生深入探索人工智慧（AI）、STEAM（科學、科技、工程、藝術與數學）及環境保護理念，旨在啟發學生的創意思維，並加強學生愛護地球的社會責任感。（內容由港澳信義會明道小學提供）



（港澳信義會明道小學提供）

活動為學生帶來精彩體驗，培育學生全方位發展。（港澳信義會明道小學提供）

跨界協作：建立全方位學習生態圈

除了明道小學全體學生外，超過 20 位家長義工積極投入，協助初小學生製作STEAM產品。校方特別邀請了基督教宣道會茵怡幼稚園的 68 位師生及家長，參與度身訂造的英文 STEAM 故事劇場及攤位活動。此外，逾 16 所中學特派師生支援，並得到香港中華煤氣有限公司與香港電燈有限公司的鼎力襄助，實踐了家、校、社三方同心協作的教育願景，展現學界凝聚力。

明道小學設有共飛空間，學生能隨時體驗模擬飛行的樂趣。（港澳信義會明道小學提供）

科技與環保：攤位與工作坊激發多元潛能

校園內設有近50個由專業機構與中學策劃的科技工作坊與攤位，學生們親身體驗了「竹節機械人」、「機械人足球戰」、「AI 智能分類機」、「無人機飛行體驗」等尖端科技，學習編程技術與人工智能的實際應用。學生參與一系列動手做特色工作坊，如「模擬飛行體驗」、「科學實驗」、「鑑證實錄」、「再生花 DIY」及「生態瓶製作」等，將艱深的科學原理與日常生活結合，鼓勵學生跨領域思考環保議題。

學生從活動中領悟「可持續發展」的理念，實踐綠色生活。（港澳信義會明道小學提供）

實踐永續理念：培育綠色公民

為配合「可持續發展」的核心主題，當天師生均穿着綠色衣飾，象徵以行動實踐綠色生活理念。學校誠邀香港電燈有限公司為初小學生帶領「可持續 17 式」健體操，將聯合國 17 個可持續發展目標（SDGs）融入運動，趣味十足。而香港中華煤氣有限公司主講「未來能源、創新與科技」能源專題講座，深化高小學生對未來能源趨勢的認知，培養學生成為具環保意識的綠色公民。

學生在動手做活動中發掘STEAM與科學的魅力。（港澳信義會明道小學提供）

跳出課室，成就明日領袖

港澳信義會明道小學透過「明道智綠科技日」，讓學生體驗沉浸互動式學習，掌握未來科技，拓展視野。明道小學將持續推動 STEAM與數字教育，培育具備創新能力與社會責任感的明日領袖。

（內容由港澳信義會明道小學提供）

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