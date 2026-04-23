校園天地｜樂道中學年宵創業實戰 商界學界專家傾力指導

這場由學生全權主理的「年宵創業體驗計劃」，融合跨科協作與創業實戰，更獲商界學界專家培訓，緊扣教育局近年大力推動的「開拓與創新精神」價值觀教育，讓學生走出課堂，經歷非一般的體驗學習，於真實營商環境中汲取實戰經驗，培養創新思維與解難能力。（內容由樂道中學提供）



女藝人葛綽瑤支持本校年宵攤位。（樂道中學提供）

跨科協作 學生全權主理

本次計劃由企會財科、經濟科、科技教育科及視覺藝術科跨科協作，將課堂知識落地實戰。學生將課堂所學的營商理論及多媒體創作技巧應用於真實營商環境。從模擬招股、校內展銷、現場推銷以至財務管理，均由學生自主營運，全面鍛鍊其領導及溝通能力。

校內模擬招股活動。（樂道中學提供）

「EMBA」課堂 與商界CEO及大學教授對談營商智慧

樂道中學王志偉校長積極引入外間資源，增加同學學習的層次感，親自邀請商界資深領袖與大學教授開展專業培訓。特邀曾任上市公司CEO吳冠強先生(Ricky Ng)為學生團隊開展專業銷售訓練，從顧客需求洞察、銷售溝通技巧，學會從市場角度創新推銷方式。還有幸邀請到粵港澳大灣區著名的「超級聯繫人」葉興華先生就目標客群、定價策略及團隊分工提供實務指導。同時，學校更組織師生走訪香港城市大學，拜訪陳立業教授並就營商模式、設計思維等問題展開深度交流，解答實踐難題。王校長表示：「透過這系列悉心安排的商界和學界專家傾力指導，同學上了一課寶貴的中學版「EMBA」課堂。」

商界學界專家傾力指導。（樂道中學提供）

AI創新賦能 創意培養與資訊素養並重

在科技教育科的老師指導下，學生善用Gemini等生成式AI工具啟發創意，配合個人構思和意念創作圖像，創作出融入馬年生肖與潮流元素的創意揮春，並利用Canva等工具設計宣傳橫額及社交媒體帖文，以迎合年輕人的品味，建立鮮明的品牌形象。同時，學校強調人工智能僅為創意啟發工具，引導學生在使用過程中遵守知識產權規則，不侵犯他人創作成果，讓學生在運用科技開拓創意的同時，培養負責任的資訊素養，學會在創新中守規、在探索中求實

「超級聯繫人」葉興華先生指導管理團隊。（樂道中學提供）

踐行價值觀教育 培育應對未來的綜合能力

面對籌備與營運中的市場變化，學生運用商界學界專家傳授的方法調整策略，切實踐行「開拓與創新精神」。兼任課程發展議會—香港考試及評核局企業、會計與財務概論委員會主席的王校長深信這次以商界學界專家專業培訓為核心的非一般學習經歷，能讓學生轉化課堂知識為實戰能力，提升學生的綜合能力，讓樂道中學的學生成為具備創業思維的未來領袖，在專業指導與實戰環境中經歷成長與突破。

CEO為學生進行專業銷售培訓。（樂道中學提供）

（內容由樂道中學提供）

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