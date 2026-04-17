校園天地｜「球不落地，永不放棄」——見證台山女排的涅槃之路

當最後一記扣殺重重落地，記分牌瞬間定格，全場歡聲如雷。在剛剛結束的屯門區學界體育聯會排球決賽中，她們以2比0的佳績擊敗強敵，成功奪回失落了十六年的冠軍獎杯。（內容由台山商會學校提供）



勝利的喜悅。（台山商會學校提供）

這不僅僅是一場比賽的勝利，更是等待了十六年的圓夢時刻。十多年的翹首以盼，十多年的咬牙苦練，十多年的執著堅守，終在這一刻化為最燦爛的榮光。「鳳凰涅槃，浴火重生」，她們用滿是汗水和淚水的雙手，真正詮釋了這八個字的含義。

十六年的圓夢時刻。（台山商會學校提供）

這次奪冠之路，確實讓人感動與敬佩。我們看見的，是訓練時響徹球場的擊球聲，是汗水浸透衣衫依舊反覆練習的身影。背後是老師與教練傾注的無私心血。她們不僅傳授技藝，更以言傳身教，將「球不落地，永不放棄」的精神悄然植根於女孩們的心田。為了開闊學生視野，精進球技，球隊今年更遠赴廣東交流，跨海至台灣集訓。孩子們以球會友，在異地的球場上，展現的不僅是技術，更是台山學子謙遜有禮、奮力拼搏的精神。

遠赴台灣與大雅國民小學,豐田國民小學及東寶國民小學進行交流。（台山商會學校提供）

筆者曾是一名體育老師，深知比賽背後的酸甜苦辣。我曾見過孩子們在訓練中跌倒又爬起，見過他們因為失利而痛哭，也見過他們相互扶持的温暖瞬間。體育教給孩子的不僅是技能，更是直面困難的勇氣、堅持到底的毅力和團隊合作的精神。

全力以赴。（台山商會學校提供）

近年，香港適齡學生人數下降，教育面對諸多挑戰。但我們堅信，教育的力量在於以生命影響生命。女排這次奪冠，恰恰讓更多家長真切地看見我們所堅持的，從來不限於課堂裏的知識傳授，更是在生活的每項鍛鍊中，培養孩子迎難而上、團結奮進。我們始終踐行「讓每個孩子都能發光發亮」的信念。

冠軍，是一個輝煌的句點，更是一個嶄新的起點。榮耀過後，球場的燈光會依舊準時亮起，擊球的聲音會再次迴響。「球不落地，永不放棄」的精神不只屬於排球場，它將伴隨台山的每一個孩子，在未來更廣闊的人生賽場上，無畏逆境，勇敢飛翔。

每一球都小心翼翼。（台山商會學校提供）

謹以此文，誠摯祝賀我們的女子排球隊，並衷心感謝所有教導、支持她們的教練、老師與每一位同行者。願這份榮耀與感動，能照亮每一個在賽場上揮灑汗水的孩子。

（內容由台山商會學校提供）

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