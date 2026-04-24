校園天地｜嶺南衡怡再創科教突破　 AI Buddy 首登陸運會

在人工智能迅速發展的時代，科技不再只是冰冷的程式，而是化身為充滿關愛與陪伴的夥伴，守護教育的溫度。嶺南衡怡紀念中學今年於陸運會首次引入人工智能助理 AI Buddy「Carry Me」，取攜手同行之意，寓意以科技陪伴學生成長，展現學校積極推動人工智能融入校園生活的發展方向，並為學生帶來更豐富、多元的學習體驗，開啟數字教育的新篇章。（內容由嶺南衡怡中學提供）



「Carry Me」於陸運會上守護每一位同學，學生親身體驗人工智能與人類之間協作的實際應用。（嶺南衡怡中學提供）

「Carry Me」承載著陪伴與守護的使命，象徵一個勇於承擔、忠誠且充滿智慧的可靠夥伴，以溫暖的方式協助人類共同進步。它內置的人工智能系統能感應周圍環境，避開人群與障礙物，並配合自行編寫的程式，使它在陸運會發揮所長，透過老師的指令，「Carry Me」便能輕易及安全地把鐵餅送回指定位置。除此之外，「Carry Me 」還在運動會中擔任「守護者」的角色。當天它在場地入口巡邏，以語音提醒學生入場拍卡點名；同時，它也能透過前置鏡頭實時傳送影像，協助監控員遠程掌握人流狀況。這種由人工智能與人類之間的協作，讓學生親身體驗科技在校園中的實際應用，展現了科技如何以智慧與溫情支援教育。

學生將人工智能課程所學實踐於校園日常之中。（嶺南衡怡中學提供）

目前，本校積極推動人工智能於教與學，除引入多元化人工智能課程供學生學習外，更將模擬飛行課程列入常規課程，培養學生的創新思維與實踐能力。在評估方面，學校配合教育局推行數字教育的方向，先後於中、英文科採用智能批改系統，近年更引入在本地中學仍屬罕見的數學科自動批改系統。該系統結合google classroom能即時批改學生手寫的工作紙及練習，並逐題提供針對性的回饋建議，使學生在課堂內外均能獲得即時指導。此舉不僅有效提升學習效能，亦大幅減輕教師批改作業的負擔，讓教師得以騰出更多時間專注於教學設計與個別輔導。

嶺南衡怡紀念中學正逐步將數字教育融入校園。我們深信，人工智能並非取代教師，而是成為學生成長路上的貼心夥伴。AI 不僅能促進教學效能與學習體驗，更以溫暖的陪伴和智慧與學生同行，真正成為學生心中值得信賴與關愛的夥伴。

校園AI Buddy「Carry Me」，意味著攜手同行，以科技陪伴學生成長。（嶺南衡怡中學提供）

（內容由嶺南衡怡中學提供）

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