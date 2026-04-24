校園天地｜踏進宇宙教室　點燃科學火花

鐘聲慈善社胡陳金枝中學（下稱胡陳金枝中學）於一月初成功舉辦了一連五天的「STEAM週暨望遠鏡節」，透過一系列融合STEAM的動手做工作坊、展覽及體驗活動，點燃了本校及區內小學生的科學熱情與好奇心。活動以天文科學為亮點，其中最受矚目的「立體星像館」沉浸式體驗，讓參與者彷如置身浩瀚星河，活動不僅深受本校師生歡迎，更廣獲區內小學好評，為推動天文科普教育踏出重要一步。（內容由鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）



多元工作坊與跨校交流，共築STEAM學習社群

STEAM週內容豐富多元，涵蓋機器人程式設計、AI影像辨識、生態觀鳥、天文觀測等主題，強調動手實作與生活應用。為促進區內科普教育交流，胡陳金枝中學更主動邀請區內小學到校，參與專為他們設計的體驗工作坊，並一同進入立體星像館探索宇宙。此舉不僅共享了優質教育資源，更成功在小學生心中播下科學的種子，並強化了社區內的學習連結。

小學到校進行立體星像館體驗。（鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

立體星像館引爆熱潮，虛擬實境中探索宇宙奧秘

為突破傳統天文教學的局限，胡陳金枝中學特別引入外間專業機構的「立體星像館」。這座充氣式圓頂影院將璀璨星空投影於半球幕上，學生得以360度沉浸式觀察四季星座變換、行星運行軌跡及遙遠的深空天體。此項創新體驗不僅讓抽象的天文概念變得直觀，更在學生間引發巨大迴響。許多學生在體驗後興奮表示，這是他們首次如此清晰且震撼地「接觸」宇宙，大大增強了對天文科學的興趣。

學生進行天文展覽問答比賽。（鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

學生進行望遠鏡試用。（鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

實戰觀星壓軸登場，望遠鏡直擊土星環與木星衛星

活動於最後一天達到高潮。白天，學生在外間天文導師指導下進行安全的太陽觀測。夜幕降臨後，師生們利用專業天文望遠鏡，觀測到清晰可見土星環的土星、擁有條紋及其四大衛星的木星、著名的獵戶座腰帶及其他深空天體。親眼見證天文奇景，令參與學生驚嘆連連，完美實現了從虛擬體驗到真實觀測的學習閉環。

學生在專業人士帶領下進行安全太陽觀測。（鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

展望未來：購置星像館，矢志成為區內天文科普樞紐

鑒於本屆活動的空前成功與學生展現濃厚的興趣，胡陳金枝中學正式宣布，計畫購置專屬立體星像館設備。胡陳金枝中學的長遠目標是將此設施發展成區內重點的「天文科學研習基地」，系統地將天文學科學知識與觀測體驗，深度融入小學科學科、初中綜合科學科，以及高中物理科的課程，為本區學生提供一個持續的天文科普教育平台。

學生在夜間進行天體觀測。（鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

（內容由鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

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